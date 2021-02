ENDRINGER: Barn og unge innenfor samme kommune kan snart konkurrere innendørs, meddelte regjeringen fredag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Idrettslag i småkommuner om åpninger i idretten: − Urettferdig

Snart åpner idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge innenfor samme kommune. Idrettslag i små kommuner mener imidlertid at lettelsene gagner barn og unge i de større byene.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

På regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag åpnet regjeringen for lettelser i idretten for barn og unge.

Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Fra natt til 23. februar åpnes det opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltagere fra samme kommune.

For utendørskonkurranser, som ikke innebærer nærkontakt, er det større åpning. Her kan konkurranser skje innenfor idrettskretsen eller hele regionen, der region brukes som geografisk avgrensning.

I idretter som fotball og håndball, må derimot alle deltagere i konkurranser være fra samme kommune med mindre de trener med et idrettslag fra en annen kommune. Da vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

– Gol er en liten kommune med drøyt 4600 innbyggere, og det er ikke så mange barn her, sier Arve Rustberggard, daglig leder for Gol idrettslag.

les også Asheim: – Det er studentenes tur nå

Rustberggard mener at det er positivt at det endelig skjer åpninger i idretten, men understreker at det slår feil ut for de små kommunene. Han mener lettelsene burde blitt utvidet til å gjelde regionene.

– Det vil oppleves fryktelig feil i en så liten idrettsregion. Disse lettelsene er ikke spesielt gunstig for Hallingdal ettersom vi ikke kan møtes innenfor regionen.

– Jeg synes det er et skritt fram og et skritt tilbake, det blir ikke store endringen for idretten i Gol. Jeg synes det er på tide at regjeringen gir tillit til Idretts-Norge, sier Rustberggard.

– Urettferdig

Cecilie Hilling er leder for Hamarøy idrettslag i Salten i Nordland, en kommune med drøyt 1800 innbyggere.

Idrettslaget i Hamarøy består av opp mot 100 barn og unge som er avhengig av å reise til andre kommuner for å delta på konkurranser. At regjeringen nå kommer med lettelser er av mindre betydning for de unge i kommunen, sier hun.

– Jeg synes det er urettferdig at vi, sammenlignet med for eksempel Bodø som har mange lag, ikke får delta på kamper og turneringer, sier Hilling.

Hun mener konsekvensene er at de unge mister motivasjonen til å fortsette med idrett.

– Det preger oss og de unge. De får ikke møtt hverandre, mange trekker seg ut fordi det ikke eksisterer et godt nok tilbud og det blir for få spillere. Det er ikke morsomt å bare kunne trene, de vil jo gjerne delta på kamper, turneringer og seriespill.

– Det er latterlig. Vi er en bitte liten kommune der de fleste går på skole og trener sammen. Konkurransedelen ved idretten er viktig for unge som driver med breddeidrett, det blir ikke samme intensivitet på trening, sier Mari Ytterhus, leder for Rennebu idrettslag i Trøndelag.

Ytterhus frykter også at de mister de unge til neste sesong.

– Når det skal være samme regler i de større byene som for oss på landsbygda, så er det klart at det oppfattes som urettferdig. Jeg synes de bør åpne for at de i hvert fall kan få konkurrere med nabokommuner, legger Ytterhus til.

IDRETTSGLEDE: – Vi vet at konkurranser er en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver med idrett, skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en mail til VG. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Raja: Gått lenger enn anbefalt

Anbefalingen om at innendørskonkurranser kun kan skje innenfor kommunen er for å begrense mobiliteten, skriver kulturminister Abid Raja i en mail til VG.

– Jeg har stor forståelse for at dette gir ulikt grunnlag for hvilke konkurranser som kan arrangeres. Samtidig har vi i regjeringen gått lenger enn helsemyndighetenes anbefalinger, hvor rådet var at også utendørsaktiviteter må skje innenfor kommunen, sier Raja.

Han håper idretten finner gode løsninger for gjennomføring av lokale konkurranser.

– Jeg må si at jeg er glad for de skrittene vi har tatt i dag for barn og unge. For jeg vet at dagens lettelser vil være til glede og motivasjon for mange, og så håper jeg intenst at vi kan slippe opp ytterligere utover våren, så snart smittesituasjonen tillater det.

Slik ser smitteutviklingen ut i de tre kommunene: