Foto: Kyrre Lien

VG-fotografenes sterkeste bilder i februar

Hver måned velger VGs bildesjefer ut hvilke bilder som var de sterkeste visuelle øyeblikkene. Dette er bildene fra VGs fotografer i februar.

Av VG Foto

Publisert: Nå nettopp

Generasjon isolasjon

En hel generasjon har fått ungdomstiden snudd på hodet. Ensomhet, stengte fritidstilbud og skoler, smittefrykt, angst og isolasjon.

Foto: Kyrre Lien

Følg VGs fotografer på Instagram her

Her er det ingen smitte, men strenge tiltak: «Det er et år som er borte, på en måte»

VG har besøkt de tre Namdalskommunene helt nord i Trøndelag. Her har innbyggerne måttet leve med strenge smitteverntiltak siden Norge ble stengt ned, til tross for at det ikke er blitt påvist noe smitte blant innbyggerne.

Foto: Odin Jæger

Tok farvel med Mogens (15) og Gustav (12)

I svak vintersol fylte parkeringsplassen utenfor Vågan kirke seg opp av biler. Innenfor kirkeveggene ble det holdt begravelsesseremonie for brødrene Mogens Pareli Krogh Hovde (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12), som var blant de fem som omkom i den tragiske hyttebrannen på Andøy 16. januar.

Foto: Helge Mikalsen

Storbrann i trehusbebyggelse i Risør sentrum: – Et sjokk

Nødetatene rykket natt til onsdag 24. februar ut til brann i en bygning i Risør i Agder. Det var full overtenning i bygget, og brannen spredte seg til to andre bygninger i Storgata i byen, der det er tett trehusbebyggelse.

Foto: Tomm W. Christiansen

De vokter Norges coronastengte grenser

Norge har stengt flesteparten av de 78 grenseveiene mot våre tre naboland. Langs hele grensen jobber heimevernssoldater og politifolk døgnet rundt for å hindre at noen tar seg ulovlig inn i landet.

Foto: Harald Henden

Bynære skiløyper i Oslo sentrum

Flere benyttet muligheten til å gå på ski på snøen som Oslo kommune har lagt ut på Voldsløkka i Oslo. Det har blitt kjørt opp en skiløype som går rundt på gresset som på sommerstid blant annet blir brukt som fotballbaner.

Foto: Odin Jæger

Foto: Odin Jæger

Brannens etterlatte

Fire barn og en kvinne kom aldri hjem fra drømmehytta på Andøya.

Luise døde sammen med barna Henning og Hedda.

Gustav og Mogens` pappa Hallvard løp for å hente hjelp.

Foto: Gisle Oddstad

Siv Jensen går av som partileder

Frp-leder Siv Jensen går av som partileder i mai. Hun ønsker at nestleder Sylvi Listhaug skal ta over.

Foto: Mattis Sandblad