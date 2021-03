Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Tusse» er Sveriges kandidat i Eurovision

Tousin «Tusse» Chiza stakk av med seieren i svenskeMelodifestivalen 2021: Nå skal han og TIX kjempe i Eurovision Song Contest i mai.

Av Sarah Brennsæter

Andreas «TIX» Haukeland vant gullduellen mot KEiiNO i Melodi Grand Prix-finalen 2021, og skal representere Norge med låten «Fallen Angel».

Lørdag kveld ble det klart hvilken svensk kandidat som skal møte i Rotterdam i mai.

Med en knallsterk line up, konkurrerte tolv artister om å få representere hjemlandet sitt i den kommende finalen i Nederland.

Etter hard konkurranse med mange jevne stemmetall, var det altså «Tusse» som gikk av med seieren.

Rett før programmet gikk av stabelen lørdag kveld, var han fortsatt litt bekymret:

– Jeg har vondt i halsen. Jeg har sunget for mye, øvd for mye på sangen – så nå må jeg ta det med ro.

Tusse sier finalist-bidraget «Voices» er en vanskelig sang å synge, men at den også er veldig gøy å fremføre.

Han forklarer at sangen er for alle de som føler seg ensomme – en følelse Tusse selv har kjent mye på.

– Jeg har følt meg veldig alene i søken etter å finne den rette. Jeg har flyttet mye mellom forskjellige familier og jeg har alltid følt meg alene.

Til tross for ensomheten, har han alltid hatt musikken med seg. Tusse har tidligere fortalt til Expressen at musikken har vært en reparasjon, og en støtte fra det ensomme.

40 land deltar i Eurovision Song Contest. Det er de samme landene som skulle ha deltatt i 2020, med unntak av Armenia som trakk seg i mars 2021.

TIX, med det norske bidraget «Fallen Angel», må først delta i en semifinale tirsdag 18. mai.

Til VG sa TIX at MGP-seieren gjorde ham ydmyk. Han sa også at han har «enorm» ærefrykt for Eurovision, og at han kjenner på presset en slik konkurranse bringer.

ENGELSEIER: TIX vant finalen i Melodi Grand Prix 2021 med låten «Fallen angel». Nå er Sveriges kandidat også utkåret. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

TIX har tidligere sagt til VG at han er livredd for den kommende opptredenen i Rotterdam:

– Jeg vil representere Norge på en respektfull måte. Men jeg er vettskremt – jeg er livredd.

Han mener at 2021 bød på de beste finalebidragene på rundt ti år. – Det er også med på å holde ham godt plantet på jorden, ifølge ham selv:

– For en gangs skyld har dere klart å gjøre TIX-ern ydmyk, sa han til VG om det norske folk som stemte ham frem som vinner den gangen.

La om språket: – Håper jeg traff noen hjerter

TIX oversatte låten fra norsk til engelsk fra delfinalen til finalen i MGP. På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om det ga noen ekstra nerver, sa han:

– I am, you are, he, she, it is ... Det var litt spesielt, jeg håper jeg traff noen hjerter i kveld.

Slik var TIX’ framførelse i MGP: