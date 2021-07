De er krigere på fotballbanen. Og de har vært ute i krigen for Norge. Nå er de klare for sin morsomste kamp.

Fra Afghanistan til fotballkrig i Skottland

20 mann har satt hverandre stevne på en kunstgressbane i Telemark. Her er hjertelig gjensynsglede. En broket gjeng hvor alle har vært i krig for Norge. Bagasjen de har med seg, er innholdsrik, men forskjellig.

Noen bærer på traumer og dårlige minner de aldri blir kvitt. De har opplevd soldatkamerater bli drept. Det kunne vært dem selv. Uansett hvor godt beskyttet de er, vet de at døden kunne ramme dem. Når som helst.

– Det verste er stillheten etter å ha kjørt på en veibombe, forteller Øivind Tangstad (47), med erfaring fra Afghanistan og Mali. – Jeg har fått erfaringer som vanlige folk ikke har, sier Kjell Heiberg (40), ekssoldat i Kosovo. – Du aldri har full kontroll. Det er en illusjon, sier Tor Opdal (42).

– Det er det første du forstår når du kjører ut av leiren i Afghanistan, at du mister kontrollen. Etter hvert lærer du å forstå at det er slik, at du lite kan gjøre. Selv om du gjør alt rett, alt du er lært opp til, fortsetter trønderen.

Opdal har 44 måneder i utenlandstjeneste for Norge.

Han var med å bære kisten med Trond Bolle, den høyest dekorerte norske soldaten etter 2. verdenskrig, som ble drept i et veibombeangrep i Afghanistan i 2010.

Foto: Meymaneh, PRT / NTB

Mot Steven Gerrard

I dag er de ikke lenger soldater, men de kjemper fremdeles for Norge. For heder og ære på fotballbanen. Opplevelsene er annerledes og fellesskapet utspilles på grønt gress. Det er ikke lenger en kamp på død og liv i et land langt hjemmefra.

De utgjør Veteranlandslaget i fotball. Heller ikke her har de full kontroll. Pasningene går ofte i hytt og vær. Kamp og trening tas på alvor, men gleden, samholdet og kameratskapet er større og viktigere enn strøkne pasninger.

De har lagt Taliban, veibomber og Afghanistan bak seg. Nå ser de frem til bataljen mot skotter og engelskmenn – i Glasgow i månedsskiftet september/oktober.

Fienden på den andre siden av Nordsjøen finpusser sin tjuvtriks, og der ryktes det at Steven Gerrard skal være lagleder. Liverpool-legenden er i dag manager for ligavinneren Glasgow Rangers.

– Her gjelder det å være best mulig forberedt. Dette er en krig vi skal vinne, sier Øivind Tangstad, primus motor og kaptein på Veteranlandslaget.

«Flytt bein, for faen!»

En tilsynelatende rolig og sindig kar, som startet Veteranlandslaget i 2017, er fenrik Øivind Tangstad. En bauta i forsvaret – og spillende landslagssjef.

Kledd i rødt med det norsk flagget på brystet forvandles Tangstad til en 118 kilos maskin med sklitaklinger så motspillere ikke vil kunne ane hva som traff dem.

Det får trener Jan Frode Nornes, mannen som jager den umake gjengen som rundt på treningsanlegget til eliteserielaget Odd Grenland, til å brøle:

«Flytt bein, for faen! Ikke driv å sklitakle!»

Fenrik Tangstad hører ikke på det øret.

Sliter med angsten

Det er en sliten, men fornøyd og takknemlig gjeng som inntar fellesmiddagen på hotellet i Langesund.

– Det er imponerende at Odd Grenland stiller sitt trenerteam til disposisjon for oss, sier Tangstad.

I talene og samtalene rundt bordet er det de kjappe replikkene og latteren som styrer. I smågrupper etterpå kan de som har behov for det lufte tanker, problemer og det de bærer med seg av opplevelser som aldri slipper taket. Noen ble i konfliktene, de kom liksom aldri hjem.

Roger Markussen er en av dem.

– Jeg sliter fremdeles med angsten. Ryggproblemer og medisinering er en del av hverdagen. Men samholdet og fellesskapet med denne gjengen er helt ubetalelig. Disse møtene er den beste terapien for meg, sier Roger.

Han er et midtpunkt i veteranmiljøet. Materialforvalter og altmuligmann.

– Det er logistikk som er min greie. Det var det i Afghanistan, og det er det her på landslaget.

– Oppdraget er ikke utført

Han er ikke alene om å ha sterke opplevelser. Flere i veterangjengen sliter med bilder på netthinnen som aldri forsvinner. Afghanske barn som de har hatt i kikkertsiktet, barn som kan ha hatt et bombebelte innenfor kjortelen.

– Lettelsen var enorm da jeg ikke trengte å trekke av, sier en av veteranene.

Men bildet ligger lagret. Og av disse følger ofte søvnproblemer, uro og humørsvingninger. Prisen flere har betalt, er samlivsbrudd og dårlig samvittighet.

– Å dra ut er lett, å komme hjem kan være vanskelig, sier flere av dem.

Mahmoud Faramand er klar i talen:

– Når det gjelder den norske og allierte innsatsen i Afghanistan, er det dette å si: Oppdraget er ikke utført, og resultatet er ikke oppnådd. Forsvarsledelsen og politikere må erkjenne at vi aldri forsto Afghanistan godt nok. Målene må være innen rekkevidde, det gjelder i det militære som i det sivile liv, sier Faramand.

Dette får etter all sannsynlighet den tidligere etterretningsoffiseren anledning til å fortelle sine folkevalgte kolleger på Stortinget. Han står øverst på listen over stortingskandidater for Telemark Høyre, plassen statsråd Torbjørn Røe Isaksen har sagt fra seg.

Blir ikke kvitt minnet

– Samværet med Veteranlandslaget er som en ventil. Vi forstår hverandre. Samtalene vi har her er vanskelige å ha med andre, familie og venner, sier Tor Opdal. De andre ved bordet nikker.

Opdal virker å være prototypen på en stødig, eksemplarisk soldat som bare ønsker å være det, bruke erfaringen etter 44 måneders utenlandstjeneste til å rettlede. Gi råd, ikke kommandere.

– Jeg ville ikke kravle oppover i systemet. Flytte papirer og få flere striper. Skulle jeg klage på noe i Forsvaret, er det at de ikke gir slike som meg lengre fartstid, sier 42-åringen.

– Et minne som aldri forlater meg, er en liten afghansk jente som fanget blikket mitt utenfor leiren. Det var bikkjekaldt og hun var tynnkledd. Det er slike bilder jeg alltid har med meg. Folk som lider, men som vi ikke klarer å hjelpe. Det er det jeg forteller kompiser og andre som er mest opptatt av om jeg har vært i skarpe situasjoner, sier Opdal.

Treneren for Veteranlandslaget er ingen hvem som helst. Jan Frode Nornes har to landskamper for Norge, og i en tiårsperiode fra 1999 flyttet han beina som forsvarsspiller for Odd Grenland, Strømsgodset og Sandefjord. Han er i dag hovedtrener i Odd Grenland.

Sammen med assistenttrener Martin Reier og fysioterapeut Anders Braastad jobber Nornes i tre samfulle timer under samlingen på Skagerak Arena for få Veteranlandslaget i fysisk og taktisk form til det blodige slaget om Nordsjøen i høst.

Foto: Fra venstre: Martin reier, Jan Frode Nornes og Anders Braastad.

– Da vi ble spurt om å være med på dette prosjektet, nølte vi ikke et øyeblikk. Å jobbe med Veteranlandslaget er både riktig, viktig – og fryktelig moro, sier direktør i Odd Grenland, Einar Håndlykken.

Med VM som hovedmål

Replikkene og karakteristikkene hagler, tonen er røff og det oser av maskulin fotballglede ute på det grønne kunstgresset. Eldstemann er major Rune Øyen på 56, ungkalvene Espen Sønsteby og Henrik Lindal har ikke fylt 30.

Erfaring og ungdommelig pågangsmot går hånd i hånd. På fotballbanen som i Forsvaret.

Om drøye to måneder barker veteranene med krigsopplevelser fra væpnede konflikter Afrika, Midtøsten og Afrika, sammen i Glasgow. Uniformer og medaljer er lagt igjen hjemme. Nå stiller de britene og nordmennene med sine respektive lands flagg på brystet.

Væpnet med fotballsko, teknikk og fysisk styrke skal de få ballen mellom stengene. Koste hva det koste vil.

Men det store målet er ligger fremme i juni neste år, da blir det VM-turnering for veteranlandslag med Rjukan som vertskap, byen som fostret en av Norges største krigshelter, Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

– Det er noe vi ser fram til med glede og store forventninger, sier ordfører Steinar Bergland i Tinn kommune.