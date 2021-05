GODE RESULTATER: Det norske selskapet BerGenBio studert effekten av en medisin for innlagte coronapasienter i Sør-Afrika og India. Foto: NIAID-RML

Norsk medisin kan være effektiv mot alvorlig coronasykdom

En norsk medisin har potensial til å øke andelen pasienter som overlever uten å trenge respiratorbehandling med 50 prosent, viser ny studie.

Publisert: Nå nettopp

Siden oktober har det norske selskapet BerGenBio studert effekten av en medisin for innlagte coronapasienter i Sør-Afrika og India.

Studien viser at for mer enn 50 prosent av covid-19-pasientene som er innlagt på sykehus, har medisinen potensial til å øke andelen som overlever uten å trenge respiratorbehandling. Det melder selskapet i en pressemelding.

Legemiddelet som har blitt brukt i studien heter Bemcentinib, og er egentlig utviklet for kreftbehandling. Grunnen til at det har blitt testet på coronapasienter, er at legemiddelet har en egenskap som kan bygge cellens motstandskraft og dermed være effektiv mot flere sykdommer, ifølge Dagens Medisin.

Tilfeldig utvalg av pasienter fikk standardbehandlingen mot corona alene, og resten fikk bemcentinib i tillegg. Så ble de evaluert til dag 90 for å sjekke om pasientene som fikk medisinen hadde større sjanse for å overleve uten å trenge respirator.

PROFESSOR: Stener Kvinnsland Foto: Fredrik Hagen

Intensivkapasitet vil forbli en utfordring

Professor Stener Kvinnsland sier at behovet for intensivkapasitet og respiratorer vil være et behov også etter vaksinering. Han har tidligere ledet arbeidet i granskingskommisjonen om coronakrisen.

– I overskuelig fremtid, til tross for nylig fremgang med vaksinering, er det fortsatt et stort globalt behov for effektive behandlinger for COVID-19 pasienter som gir overlevelsesfordeler og lettelse i intensivbehov på sykehus, sier Kvinnsland.

Selskapet skriver i pressemeldingen at for sykehus verden over som bekjemper pandemien, er mangelen på respiratorer som er den største utfordringen.

– I en undergruppe med økt alvorlighetsgrad ble overlevelse uten bruk av respirator observert hos 90 prosent av pasienter behandlet med bemcentinib mot 72 prosent hos pasienter som fikk standard behandling, skriver BerGenBio.

– Veldig oppmuntrende

Medisinen forventes å beholde sin effekt selv om det kommer nye, resistente virusstammer, fordi den er uavhengig av piggproteinet som gjør at viruset muterer. Det opplyser Professor Tom Wilkinson, som er hovedutprøver på CCORD-programmet.

Administrerende direktør i selskapet, Richard Godfrey, sier at resultatet er oppmuntrende.

– Potensialet bemcentinib har til å øke overlevelse uten bruk av respirator hos mer enn 50 prosent av innlagte pasienter med covid-19, er veldig oppmuntrende, sier Godfrey.

– Vi vil fortsette å diskutere disse resultatene med regulatoriske myndigheter, industri og myndighetspartnere for å bestemme våre neste steg.