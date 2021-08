SKADET: Dressurhesten skal ha pådratt seg skade i åtte forskjellige ledd, noe som gjør at den ikke kan konkurrere lenger. Foto: Privat

Hest ble skadet på grunn av jagerfly – får over 100.000 i erstatning

«Sandina Gold» skal ha bykset til da et jagerfly passerte i lav høyde i fjor høst. Nå gir Forsvaret erstatning.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes dette er helt pyton som hesteeier, sier Turid Buvik til VG.

Den 24. august i fjor skal et jagerfly ha flydd uvanlig lavt over stallen hennes i Leinstrand på vei til Forsvarets flybase på Ørlandet, noe som førte til at hesten «Sandina Gold» bykset til, ifølge hesteeieren.

Dressurhesten pådro seg skader i åtte ledd fordelt på tre ben. I tillegg fikk den en skade på et ligament – tilsvarende et leddbånd hos et menneske.

Nå har Forsvaret gått med på å betale over 100.000 kroner i kompensasjon for skadene, ifølge Forsvarets Forum som omtalte saken først.

SANDINA GOLD: Turid Buvik ved siden av dressurhesten, som er av typen dansk varmblods. Foto: privat

– Det passerte altfor lavt. Vi kunne se personen i cockpiten og kjennetegnene på flyet, hevder Buvik.

– Jeg har selv drevet med flysport i mange år, og dette var noe helt uvanlig i mine 12 år som driver av denne stallen.

Hesten var i utgangspunktet vant med både helikoptre og jagerfly flygende over stallen, ifølge hesteeieren, men hun mener at dette var et helt spesielt tilfelle.

Vurderte å avlive

– Det er veldig ålreit at de gir erstatning, men det gjenspeiler ikke hestens reelle verdi, sier Buvik.

Den 13-årige hesten skulle i utgangspunktet brukes i konkurranser, noe som ikke har vært mulig etter hendelsen.

Buvik forteller at den måtte stå i en egen innhegning frem til jul for å forhindre at skadene ble verre, og den har i tillegg måtte bruke spesiallagde hestesko fra Nederland.

VANTRIVES: Eieren forteller at hesten ikke har vært seg selv siden den pådro seg skadene i fjor høst. Foto: privat

– Hun viser ikke lengre normal atferd, og står mye i ro. I vinter sturet hun skikkelig, og jeg vurderte å avlive henne fordi hun vantrivdes, forteller Buvik.

– I løpet av våren har vi sett to-til tre forsøk på galopp, ellers står hun bare og henger. Hun er ikke seg selv. Dette er en hest som normal har flere galopprunder i løpet av dagen, og er leken og våken, sier hesteeieren.

Fulgte reglene

Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, forsikrer om at jagerflypiloten ikke brøt noen regler i forbindelse med overflygingen i fjor høst.

– Forsvaret konkluderte med at det ikke hadde blitt gjort noe klanderverdig fra pilotens side, og at det var i henhold til rutiner, sier han til VG, og legger til at det er egne flygeregler basert på bebyggelsen i et gitt område.

JAGERFLY: F-35 i luften over Ørland kampflybase. Foto: Ole Martin Wold

Stordal understreker derimot at Forsvaret ikke ønsker at dyr skal pådra seg skader i forbindelse med militær aktivitet. Derfor besluttet Luftforsvaret å gi erstatning til hesteeieren.

Samtidig mener han det er viktig at pilotene har mulighet til å fly lavt.

– Det er viktig for oss å trene på dette. Lavtflyging brukes for eksempel til å ikke bli oppdaget på radar også videre, sier Stordal.