BEKREFTER: Kim Jong-un fant fram munnbindet da han i dag bekreftet coronasmitte i landet. Dette skjedde via nasjonalt TV KRT.

Nord-Korea melder om første corona-dødsfall

Nord-Korea har ikke mottatt en eneste vaksine. Nå melder de om det første dødsfallet – og rundt 350.000 med symptomer.

Nord-Korea meldte torsdag om sitt første coronatilfelle siden pandemiens start.

Fredag morgen lokal tid bekrefter det statlige nyhetsbyrået KCNA at minst én person har dødd med corona. Samtidig melder sørkoreanske Yonhap at seks skal ha dødd med viruset hos naboen i nord.

Landets leder Kim Jong-un er torsdag kveld norsk tid på besøk hos kommandosenteret for bekjempelsen av covid.

– En feber med uidentifisert opphav har spredd seg i landet siden sent i april, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. De sier rundt 350.000 har vist symptomer på denne feberen, og at cirka halvparten av disse har mottatt behandling.

Nord-Korea har ifølge offentlig informasjon ikke vaksinert noen av sine 25 millioner innbyggere. Landet har blant annet takket nei til vaksiner fra Novavax – blant annet fordi de skal ha fryktet bivirkninger.

Landet har vært mer eller mindre fullstendig lukket under pandemien. Grensestengingen har ført til vanskeligheter med å importere forsyninger: Gjødsel, medisiner, penger og matvarehjelp kommer ikke inn i landet.

– Helt katastrofalt

– Dette er helt katastrofalt for et land med et av verdens dårligste helsevesen, sier seniorrådgiver i Røde Kors Torben Bjørke-Henriksen.

Han er svært bekymret for forholdene i landet som har vært helt stengt gjennom pandemiperioden. Likevel er det nå bekreftet smitte i hovedstaden.

– Vi har ikke fått komme inn i Nord-Korea siden 2019. Men vi vet at landet har et veldig dårlig helsevesen. På en global indeks for verdens land, er Nord-Korea på 193. plass av 195. Evnen til å takle coronautbrudd er ikke-eksisterende, sier Bjørke-Henriksen.

DÅRLIGE AVLINGER: Nord-Korea har hatt tørke. Det har Kim Jong-un selv bekreftet. Røde Kors er bekymret for matvaresituasjonen i landet. Bildet er tatt på en av VGs reportasjeturer til det lukkede landet.

Hermetisk lukket

Nord-Korea stengte grensene da viruset spredte seg fra Wuhan i Kina vinteren 2020. Nesten alle land i verden har hatt smitteutbrudd og dødsfall etter store smitteutbrudd av forskjellige varianter av viruset. Men Nord-Korea har tilsynelatende holdt viruset unna – helt til nå.

– Landet har vært hermetisk lukket i to år. Hverken mennesker eller varer har kommet inn eller ut. Lukkingen har også betydd at landet ikke har fått påfyll av leveranser fra humanitære organisasjoner som Røde Kors eller FN. De siste tallene viser at 11 millioner nordkoreanere har behov for matvarehjelp. De er feilernærte og underernærte, sier Bjørke-Henriksen.

Han mener scenarioet er helt klart: Hvis smitten sprer seg i en uvaksinert befolkning med dårlig motstandskraft, vil mange dø.

– Vi vet ikke hvor mange respiratorer Nord-Korea har. Men vi vet at mange steder har ikke strømforsyning og det må til for å drive en respirator. Vi vet også at Nord-Korea har takket nei til vaksiner. De har ikke satt en eneste dose, offisielt fordi de fryktet bivirkninger, sier Bjørke-Henriksen.

Ser på satellittbilder

Bjørke-Henriksen mener alle piler peker feil vei for et av verdens mest isolerte land. Nord-Korea grenser til Kina, Sør-Korea og Russland og hele regionen har hatt kraftige coronautbrudd de siste ukene. Kunnskapen får Bjørke-Henriksen og andre som jobber med bistand til diktaturet, fra satellittbilder. De har de siste par årene vært den sikreste informasjonen om tilstanden i landet:

– Ved å se på satellittbilder kan vi få et inntrykk av om det er frodig, om det har falt regn eller om det er tørke, om det ligger an til gode eller dårlige avlinger. Kim Jong-un meldte tidligere i år at tørke er på vei. Alle piker peker nedover, sier Bjørke-Henriksen.

