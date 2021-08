NEKTER STRAFFSKYLD: Politimannens forsvarer Steinar Thomassen i Vestfold tingrett. Den tiltalte mannen benekter å noen gang ha hatt sex med de tre fornærmede kvinnene i saken.

Tiltalt politimann fortalte om seksuelt forhold – hevder det var oppspinn

I et brev til sin daværende kjæreste skrev den tiltalte politimannen at det han hadde gjort mot henne «er så jævlig at jeg ikke kan klare å skrive om det». Målet var å få kjæresten på avstand, hevder han.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tenkte at jeg får fortelle henne en historie som bryter kontakten med henne, sier den tiltalte politimannen i Vestfold tingrett torsdag.

Han forklarer i retten at da han ble pågrepet i saken, fortalte han en oppdiktet historie til den daværende kjæresten sin om at han hadde et seksuelt forhold til en av de fornærmede kvinnene. Historien var bare en løgn han fortalte til kjæresten, fordi han ville støte henne unna, ifølge politimannen.

Dette for å kunne konsentrere seg om straffesaken fremover, og ikke trenge å bekymre seg for forholdet i tillegg, forklarer politimannen.

– Det var bedre å si noe som kuttet kontakten, at det ble slutt på forholdet og jeg fikk henne på avstand.

Han benekter for noen gang å ha hatt sex med de tre fornærmede kvinnene i saken. Ifølge mannen har kontakten med kvinnene dreid seg om politisaker, og at han fikk informasjon fra dem, blant annet om et narkotikamiljø. Han har også vært hjemme hos dem i forbindelse med avhør, sier han.

I et brev aktor la frem i retten torsdag, som politimannen sendte til ekskjæresten en stund etter pågripelsen, skrev mannen blant annet at det han har gjort mot henne «er så jævlig at jeg ikke kan klare å skrive om det».

«Nå har jeg ødelagt for mange», skrev han.

Ifølge politimannen handlet dette om den «fiktive historien» han hadde fortalt henne tidligere; om det seksuelle forholdet til den ene fornærmede kvinnen.

Dårlig dokumenterte metoder

Kvinnen politimannen fortalte ekskjæresten om, vitnet i Vestfold tingrett mandag.

I perioden høsten 2017 til høsten 2018 hadde politimannen ifølge tiltalen ved flere anledninger seksuell omgang med kvinnen. Dette skal ha skjedd i kvinnens hjem.

På denne tiden var mannen etterforsker i kvinnens sak, og var i den forbindelse hjemme hos henne for å avhøre kvinnen, som var fornærmet i en sak om mishandling i nære relasjoner.

– Da disse hendelsene foregikk var jeg i en krise i livet mitt, og var psykisk langt nede, sa kvinnen mandag.

SPESIALENHETEN: Her ved Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker i Vestfold tingrett.

Påtalemyndigheten mener politimannen fra Sør-Øst politidistrikt har misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner, deriblant en rusavhengig informant. De tre fornærmede kvinnene er alle involvert i saker den tiltalte politimannen har jobbet med.

Den pensjonerte mannen forklarer i retten at arbeidsmetodene hans som politimann var preget av at han er litt gammeldags og jobbet mye alene.

– Svakheten med metodene mine var at det ikke var så godt dokumentert.

Nekter for seksuell omgang

En andre kvinne vitnet tirsdag, hvor hun hevdet de to ved en anledning hadde sex på en politistasjon, noe politimannen nekter for.

Ifølge kvinnen skal mannen også en gang ha prøvd å ha sex med henne mens hun gråt. Han skal rett før ha gitt henne beskjed om at en voldelig kjæreste var ute av fengsel.

Politimannen innrømmer i retten at kvinnen har vært hjemme hos ham, men sier de kun pratet, og ikke hadde seksuell omgang.

Spesialenheten for politisaker ble første gang varslet av politiet i Sør-Øst i 2019.

– Han benekter å noen gang ha hatt sex med disse kvinnene. Det er ikke DNA- eller tekniske bevis for dette, sa hans forsvarer Steinar Thomassen i retten mandag.

Flere av tidspunktene det hevdes at politimannen har vært med de fornærmede kvinnene, kan forsvareren bevise at han var andre steder, sa Thomassen til VG søndag kveld.

– Kontakt angående jobboppdrag

Videre er politimannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot seg selv. Han skal ha foreslått for den ene kvinnen at de skulle samkjøre forklaringer, og si at de ikke hadde hatt seksuell omgang, for så å ha truet kvinnen med at han ville tyste til det kriminelle miljøet om hennes kontakt med politiet, ifølge tiltalen.

I retten forklarer mannen at han kun tok kontakt med kvinnen for å snakke om at han ikke skulle fortelle noe om at hun hadde vært informant for han, med hensyn til henne, sier han.

Også en annen av de fornærmede kvinnene skal, ifølge tiltalen, ha blitt bedt om å lyve til Spesialenheten. Politimannen mener på sin side at han tok kontakt med kvinnen i forbindelse med et jobboppdrag til henne.

Politimannen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten, ved å ha varslet kvinnen om en ransaking. Spesialenheten fant også en ulovlig revolver hjemme hos mannen, samt større mengder ammunisjon, noe mannen erkjenner straffskyld for.