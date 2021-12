ØKNING: De siste årene har det vært en økning av antall avgitte privatisteksamener.

Vil ha færre privatister: − Betaler seg til bedre karakterer

OSLO (VG) Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener det private tjener for mye på elever som tar privatisteksamen. Hun vil at det offentlige skal overta stafettpinnen.



Siden 2009 har det vært en stor økning i antall avgitte privatisteksamener, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener tallene er et tegn på et større problem enn enkeltelevers ønske om å fikse litt på en karakter.

– Det er selvfølgelig fullt lov å ta opp fag. Men målet må jo være at videregående gjør deg så godt forberedt at du er klar for videre studier eller jobb etter å ha fullført, sier hun til VG.

– Vet lite om kravene

Ifølge Brenna har rundt 40 prosent av utdanningsprogrammene på høyere utdanning særkrav, som for eksempel et krav om realfagsmatte. Hun tror mange som begynner på videregående mangler kunnskap om hvilke fag de bør velge for å være forberedt.

– Jeg tror ikke at alle elever som begynner på videregående vet hva de skal bli etter studieforberedende studieprogram eller hvilke krav som gjelder på det studiet de vil inn på, sier hun.

Vi gi bedre rådgivning

Brenna mener at man må forbedre rådgivningen på videregående slik at elevene vet hva de må gjøre for å komme inn på høyere utdanning. Samtidig må man sørge for at skolegangen er tilpasset den enkelte elev.

– Vi må vurdere om de som i dag tar opp fag, heller kan gjøre det i den offentlige skolen, sier hun.

Brenna opplyser at de allerede er i gang med et utvalg som skal se på opptaksreglene for høyere utdanning.

– Men det er et stort arbeid. Nå har det vokst fram et gap mellom videregående og høyere utdanning. Det er jeg opptatt av å tette.

– Problematisk

– Så er det dette med pengene, sier kunnskapsministeren.

I dag kan elever betale opptil 70.000 kroner for ulike «pakker» med fag hos de private aktørene. Der tilbys alt fra undervisning for å forbedre karakteren i enkeltfag, til undervisning i alle fagene du trenger for å komme inn på medisin eller ingeniørstudier.

BEDRE FORBEREDT: Kunnskapsminister Tonje Brenna mener at målet må være at videregående gjør elevene godt nok forberedt for høyere utdanning.

– Og alt dette gjøres jo i ordinær videregående også, sier Brenna.

Hun mener det har vokst fram et for stort privatisert marked i tillegg til den offentlige utdanningen.

– Jeg mener det er et problem at aktørene tjener så mye penger på norske ungdommer som prøver å finne sin vei inn i høyere utdanning, sier Brenna.

Sonans er uenig: Mener privatistordningen inkluderer

Privatskolen Sonas er blant de største tilbyderne av privatundervisning før privatisteksamen. Det er flere kunnskapshull rundt privatistordningen, mener administrerende direktør ved skolen.

– Privatistskolene ekskluderer ingen, og privatistordningen er et gode som muliggjør veien til høyere utdanning for alle som ønsker det. Privatistordningen er for alle og bidrar til mindre klasseskille, sier Marit Aamold Trysnes i Sonans.

På Sonans mangler den største gruppen studenter generell studiekompetanse, opplyser de. Den nest største gruppen ønsker å ta realfag, mens de resterende trenger å forbedre karakterer for å komme inn på ønsket studieprogram.

– Det er viktig å forstå alle de ulike behovene privatistordningen dekker, sier Trysnes.

Sonans ønsker ikke å spekulere i hvilke konsekvenser det vil få for studentene dersom det offentlige vil ta over tilbudet for en større del av privatistene.

– Betaler seg til bedre karakterer

Brenna mener økt klasseskille kan bli konsekvensene av for mye bruk av privatisteksamener.

– Det er dumt når man plutselig blir avhengig av å gjøre dette for å komme seg dit man vil i livet. Det skaper et skille når så mange har anledning til å betale for å forbedre karakterene sine, sier hun.

Det er problematisk for dem som ikke har råd til det, mener ministeren.

ØKT KLASSESKILLE: Tonje Brenna mener at økt klasseskille kan bli konsekvensene av for høyt bruk av privatisteksamener.

– Utdanningsretningene våre bør være tilgjengelig for folk med alle typer bakgrunn. Det snur jo hele konkurransen når noen har muligheten til å betale seg til bedre karakterer.

Samtidig presiserer hun at det er fint å ha privatisteksamen som en sikkerhetsventil for de som ikke har andre muligheter.

– Men det er etter min mening for mange som tar opp fag nå. Det ønsker jeg å se nærmere på.