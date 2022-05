UPOPULÆRT: Innføringen av ekspresspass på Tusenfryd møtte sterk motstand.

Tusenfryd snur – dropper ekspresspass

Markedssjef for Tusenfryd bekrefter til NRK at de nå dropper ekspresspass etter massiv kritikk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er veldig overrasket over reaksjonene. Vi ville at dette skulle være et fint tilbud til noen få av våre kunder. Men vi lytter til folk og dropper denne ordningen, sier markedssjef i fornøyelsesparken Erik Røhne Andersen til NRK.

– Vi ser jo at barn har ulike forutsetninger og økonomiske midler, men det finnes allerede lignende systemer andre steder i samfunnet. Men nå gjør vi retrett. Nordmenn var ikke klar for dette enda.

Kritikken har haglet etter at det ble kjent at Tusenfryd nå selger ekspresspass for besøkende som vil slippe kø, og har fått kritikk for å øke klasseskillene i Norge med de nye ekspresspassene.

Eks-ordfører Fabian Stang har kalt ordningen udannet. Nå er ungdomspappaen veldig fornøyd med at Tusenfryd har snudd.

– Det var klokt av dem. Dette viser bare at vi som brukere må følge med. Også på hva private, store virksomheter foretar seg i prispolitikken sin, sier Stang til VG.

– Nå blir det Tusenfryd-tur i sommer på deg?

– Nei, men jeg har en ung dame her i familien som gjerne vil dra dit, svarer Stang, som har en datter på 14 år.

Info Tusenfryds ekspresspass Passene gjelder kun for parkens åtte største attraksjoner. Alle utenom én av disse krever at personen er over 120 cm høy, som betyr at ordningen vil være mindre aktuell for småbarnsfamilier.

Passene kan ikke forhåndsbestilles, men må kjøpes ved inngangen til parken.

Ordningen trådte i kraft forrige uke og ifølge markedssjef Erik Røhne Andersen har de solgt 49 pass på det meste, ett på det minste.

Av parkens 6000 solgte pass i helgen, utgjorde ekspresspassene altså under 1 prosent. Vis mer

– Uproblematisk

En som derimot reagerer på kritikken mot Tusenfryd, er høyskolelektor Jonas Åstrøm:

– Det blir storm i vannglass å være forferdet over dette, sier han til VG.

Åstrøm kan skilte med å ha skrevet doktorgrad om nettopp fornøyelsesparker, opplevelser og innovasjon.

Åstrøm skal på ikke mindre enn fire fornøyelsesparker i Frankrike og Tyskland i sommer. Han kjøper seg gledelig ut av køene, og mener Norge kommer sent på banen:

– Jeg tenker at dette er uproblematisk fordi dette bare er en del av en trend som har foregått i flere tiår allerede. Og at norske parker bare kommer sent til festen. Å betale seg ut av en kø har man gjort på mange turistattraksjoner. Det blir rart å forvente at en så helkommersiell aktør skal ta sitt sosiale ansvar på denne måten, de må tjene penger de og.

ENTUSIAST: Jonas Åstrøm på Luna Park, New York under bryllupsreisen i juli 2013.

Han legger til at det allerede er flere tjenester i samfunnet der du kan kjøpe deg til et bedre tilbud, blant annet forskjellige prisklasser på opera/konsertbilletter og kinoer med VIP-seter.

– For eksempel private helsetjenester og andre tjenester der folk med bedre råd kjøper seg mer tid. Man veksler inn penger for tid. Når du kjøper deg ut av en kø betaler du for å bruke tiden din til noe annet. Og parken vil tjene på det at det er større mulighet for å kjøpe andre tjenester

– Flere mener barn med foreldre som ikke har råd vil reagere når de ser de som har råd til å gå forbi?

– Da tror jeg problemet ligger på et noe høyere nivå enn akkurat køene på Tusenfryd. Jeg tror Tusenfryd i seg selv er avskrekkende dyrt for noen. Jeg ser at det handler litt om hvordan folk ble behandlet med kirken, de rike gikk inn en vei og de fattige en annen.

– Men på en annen side er det ikke Tusenfryd som er problemet her.

– Pengene som rår

De som er villig til å betale 300 kroner ekstra, kunne slippe foran resten i køen til åtte av fornøyelsesparkens største attraksjoner. Prisen kommer i tillegg til inngangsbilletten på omtrent 440–500 kroner.

– Tusenfryd erklærer at det er pengene som rår, og at de økte forskjellene er noe Tusenfryd har tenkt å sko seg på, skrev samfunnsviter, jurist og trebarnsmor Cecilie Hellestveit i Aftenposten mandag.

Tusenfryd eies av det store, spanske selskapet Parques Reunidos, som driver en rekke fornøyelsesparker i Europa og verden for øvrig.

Mens ekspresspass har eksistert lenge i en rekke andre land, skal Tusenfryd være den første norske fornøyelsesparken som har innført slike pass i Norge.

Oslo-kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) uttalte at tendensen reflekterer en «generell dårlig utvikling i samfunnet».

– Det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet, sa Gamal til NRK.

Også VGs kommentator har kalt ordningen «unorsk» og advart om at den vil føre til økte klasseskiller, også mellom barn.