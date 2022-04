TIDLIGERE MEDLEM: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sier han betalte sin siste kontingent i 2020 og at han ikke delte Norsk Narkotikapolitiforening syn i ruspolitikken.

Riksadvokaten var medlem i Norsk Narkotikapolitiforening i 25 år

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud meldte seg inn i Norsk Narkotikapolitiforening i 1995 og var medlem inntil nylig.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser han selv på spørsmål fra VG.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell organisasjon som kjemper for en streng straffelinje i narkotikasaker.

Maurud sier han meldte seg inn i NNPF som nyutnevnt statsadvokat i 1995.

– Og jeg var medlem helt frem til det ble veldig tydelig for meg (i forbindelse med den rettspolitiske diskusjonen i kjølvannet av rusreformforslaget) at jeg slett ikke delte foreningens syn i ruspolitikken. Da sluttet jeg å betale min kontingent, og legger til grunn at foreningen ikke lenger har meg på medlemslisten. Utover å motta foreningens medlemsblad, har jeg i min medlemstid ikke vært «aktiv» eller deltatt på foreningens arrangementer, sier han til VG.

Påstått rolleblanding

I juli i fjor ba politidirektør Benedicte Bjørnland justisdepartementet granske båndene mellom politiet og den omstridte, ruspolitiske foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Det skjedde i etterkant av flere kritiske mediesaker om påstått rolleblanding mellom foreningen og politiet. NNPF representerer ikke politiet på noe vis, men har mange medlemmer fra politiet.

VG har tidligere omtalt at foreningen brukte politiets kontaktinformasjon. På Twitter har flere brukere, i den rusliberale bevegelsen «narkotwitter», kritisert medlemmer for å stille uniformert i sitt foreningsarbeid.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har tidligere varslet full gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Engasjert

Maurud har tidligere engasjert seg i politiets ransakingspraksis i narkotikasaker. Under diskusjonen om rusreformen ble det tydelig for Maurud at det hersket ulike forståelser innad i etaten om hva politiet har lov til og ikke i mindre narkotikasaker.

13. april i fjor påla Maurud statsadvokatene å undersøke tvangsmiddelbruken.

– Vår oppmerksomhet om tvangsmiddelbruken i disse sakstypene har gjennom årene ikke vært god nok, skrev Riksadvokaten for få dager siden i et debattinnlegg i Aftenposten.

Info Hvem er Norsk Narkotikapolitiforening? Norsk Narkotikapolitiforening, ofte kalt NNPF, er en ideell organisasjon

Organisasjonen har cirka 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret

NNPF var en aktiv deltager i debatten om regjeringens rusreform og markerte tydelig motstand mot reformen, som senere ble stemt ned. De kjemper for å beholde en streng straffelinje i narkotikasaker.

NNPF skriver selv at de arbeider for å styrke innsatsen mot narkotika og har som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om dette. Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening Vis mer

– Betalte siste kontingent i 2020

I fjor vinter la regjeringen frem et lovforslag om å avkriminalisere besittelse og bruk av narkotika. Forslaget til rusreform ble nedstemt av flertallet på Stortinget i fjor.

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) har engasjert seg sterkt mot reformen.

Generalsekretær hos NNPF, Kristine Olsen Moss, sier hun av hensyn til personvern hverken kan bekrefte eller avkrefte om Maurud står eller har stått på medlemslistene.

– Hvis man ikke betaler årskontingenten som ble sendt ut i desember, vil man motta noen purringer. Dersom kontingenten ikke betales i denne perioden anser vi medlemskapet som opphørt og sletter vedkommende fra medlemssystemet.

Maurud opplyser til VG at han betalte sin siste kontingent i 2020.

Ble riksadvokat i 2019

Det var 11. oktober 2019 at Maurud, som siden 2010 har vært embetsleder for Oslo statsadvokatembeter, ble utnevnt til ny riksadvokat.