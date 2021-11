Dette er de nye tiltakene

Regjeringen skjerper krav for innreise og åpner for at kommuner kan ta i bruk coronapass.

Kommuner kan nå ta i bruk coronapass for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens pressekonferanse fredag.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke coronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige, sier Kjerkol.

Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke coronasertifikat.

Forskriften vedtas i dag, fredag 19. november. Forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

Skjerper innreisekrav

Fra og med fredag 26. november må alle over 16 år, med unntak av noen grupper, registrere seg før innreise til Norge.

I tillegg gjeninnføres kravet om negativ test tatt før innreise:

– Det gjelder alle som ikke kan dokumentere med godkjent coronasertifikat at de er fullvaksinert, eller at de har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Dette vil gjelde uansett hvilket land man reiser fra, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

De som pliktes å teste seg, kan gjøre det i løpet av 24 timer i kommunen de kommer til eller på grensen.

Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene - og opplyser at karanteneregelverket trolig vil gjelde hele vintersesongen.

Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som tilbud til de uten annet egnet oppholdssted.

SE FAKTABOKS: Dette er endringene i kontrollkravene ved innreise:

Slik skjerpes innreisereglene: Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt coronasertifikat til politiet ved kontroll.

Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.

Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

Gjeninnfører krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart coronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.

I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom coronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.

Regjeringen oppbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp. Endringene trer i kraft fredag 26. november. Vis mer

Boosterdose før jul

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med vaksine før jul.

– Vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt de eldste. Derfor er det veldig viktig at de får den tredje dosen så fort som mulig, sier Kjerkol.

Mange av dem som er innlagt på sykehus nå, er eldre personer som ble vaksinert på senvinteren. Kommunene må også sørge for at sekstenåringene og syttenåringene nå får sin andre vaksinedose, sier helseministeren.

– Men det er ikke bare kommunene som har en jobb å gjøre nå. Det har vi alle. For mange av oss lar være å følge rådet om å være hjemme når vi er syke. Derfor sprer både coronaviruset og andre virus seg raskt i befolkningen nå. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren.

– Dropp håndhilsen!

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, nikk og hånd til hjerte i halvannet år, sier Kjerkol og fortsetter:

– Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på. Det vil hindre spredning av smitte.

Hun sier at det er mange som ikke følger råd om å holde seg hjemme når vi er syke, og påpeker at RS-virus sprer seg raskt, stadig flere smittede, syke og et stadig større press på helsetjenesten.

– Det kan i løpet av kort tid bety at vi må innføre strengere nasjonale tiltak. Jeg håper vi slipper det.