UNDERSØKTE: Det ble satt i gang en storstilt politiaksjon da meldingen om at en person var skutt ble ringt inn den 25. oktober. De lyktes ikke i å finne gjerningspersonene den kvelden, men de gjorde andre betydelige funn.

Artist siktet for drapsforsøk: Knyttes til skytevåpen og klesplagg

Politiet mener at mannen i 20-årene kastet fra seg en gjenstand etter å ha flyktet fra åstedet på Stovner i Oslo. Der skal politiet ha funnet et skytevåpen og et klesplagg.

VG får opplyst at Oslo-politiet mener at gjenstanden, skytevåpenet og klesplagget knytter en artist i 20-årene til skyteepisoden i en undergang på Stovner 25. oktober. En mindreårig gutt ble skutt i magen.

VG kan nå fortelle om opptakten til skyteepisoden på Stovner, som er en av mange alvorlige voldshendelser i Oslo denne høsten.

Utviklingen med lav terskel for bruk av skytevåpen og kniv har skapt bekymring hos politiet, lokalbefolkningen og politikere. Hendelsene knyttes ifølge politiet i stor grad til kriminelle miljøer, og skytingen på Stovner skal angivelig ikke være tilfeldig:

Ifølge VGs opplysninger skal politiet ha sikret seg overvåkningsbilder som viser foranledningen til skytingen.

Etter det VG forstår skal overvåkningsbildene vise at den mindreårige gutten møter en mann på Stovner senter, og at det fremstår som at han blir holdt igjen. Bildene skal vise at en annen mann så kommer mot dem, og at de går mot undergangen i nærheten av Stovner senter der det ikke finnes overvåkningskameraer.

MØTES: Fornærmede og de antatte gjerningspersonene møtte hverandre på senteret før skytingen, ifølge VGs opplysninger.

Der blir gutten truffet i magen med ett skudd.

Det skal ifølge VGs opplysninger ikke være lyd på videoovervåkningsbildene. Bildene skal imidlertid vise at personene går ned i undergangen, før de etter kort tid løper ut i alle retninger – antagelig etter at det er løsnet skudd, får VG opplyst. Selve skyteepisoden blir ikke fanget på kamera.

ÅSTED: Politiet gjorde undersøkelser i undergangen den 25. oktober.

Den fornærmede gutten blir funnet noen hundre meter fra åstedet, mellom Stovner senter og politistasjonen. Han er skadet, men utenfor livsfare.

Politiet igangsetter et stort søk.

Et lite stykke fra der skuddet falt, gjør politiet et funn.

Det er det aktuelle skytevåpenet, et klesplagg og en annen gjenstand, ifølge VGs opplysninger.

Det skal være forsøkt bortkastet og gjemt, men det blir funnet likevel.

Politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, Kristin Feed, har ingen kommentar til VGs opplysninger. Det har heller ikke den siktedes artistens forsvarer:

– Jeg kommer ikke til å kommentere bevis eller fravær av bevis i saken mens etterforskningen pågår, sier advokat Ahmad.

Ble etterlyst

Det går to dager før politiet gjør det kjent at en mann i 20-årene er siktet for medvirkning til drapsforsøk, og at han er etterlyst.

Han er noe kjent for politiet fra før, men har kun blitt ilagt forelegg.

Drapsseksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt sa da at de hadde begynt å danne seg et bilde av foranledningen, og at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede.

– Vi tror han godt vet at politiet er etter ham, så vi ber han melde seg, sa Solem.

Dagen etter møter den siktede mannen opp på Grønland politistasjon sammen med sin forsvarer.

Artisten samtykket til fengsling, og sitter fortsatt i varetekt.

– Jeg er i uenig i at hans virke er relevant. Etterforskningen er på et tidlig stadium, og da mener jeg det er medienes ansvar å ikke omtale forhold som kan medvirke til identifisering, sier forsvarer Ahmad til VG og fortsetter:

– Jeg vil poengtere at han hverken er tiltalt eller dømt.

Mannen har ikke blitt avhørt, etter råd fra sin advokat. Dokumentene i saken har inntil nylig vært klausulert, og derfor utilgjengelig for siktede.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvorvidt han kommer til å møte i avhør på et senere tidspunkt, sier Ahmad.

Mener medsiktet har forspilt bevis

Noen uker etter skytingen ble en jevngammel mann varetektsfengslet i saken. Han er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Det er en relasjon mellom de to medsiktede, etter det VG kjenner til. Hverken forsvarerne eller politiadvokaten ønsker å kommentere dette.

– Han nekter straffskyld. Per nå har han ikke vært i avhør, etter råd fra meg, sier den andre mannens forsvarer Fisnik Baki ved Advokatfirmaet Bratlien.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker på bakgrunn av bevisforspillelsesfare. Den første uken i desember ble han løslatt igjen.

– Politiet har fått sikret de bevisene, og det ble vurdert at det ikke er grunnlag for videre fengsling, forklarer politiadvokat Feed.

I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett skrev retten at bevisforspillelsesfaren var høyst reell, ettersom siktede allerede hadde forspilt bevis.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den konkrete bevisforspillelsen i saken, sier politiadvokaten til VG.

Advokat Baki ønsker heller ikke å kommentere dette.