MATTE ELLER PORNO?: Shun-Wei Chang delte mattevideoer på en litt utradisjonell side.

Mattelæreren brukte Pornhub til undervisning

Studenter har blitt godt vant til videoundervisning de siste årene, men forventer kanskje ikke å finne den på pornonettsider.

Publisert: Nå nettopp

Mattelæreren Shun-Wei Chang fra Taiwan drev en skole som i fjor gikk konkurs. Det satte Chang i en vanskelig økonomisk situasjon.

Konkursen etterlot ham over én million taiwanske dollar i gjeld. Det tilsvarer rundt 350.000 norske kroner.

For å få økonomien på rett kjør måtte Chang være kreativ. Etter å ha testet ulike plattformer for videoene der han underviser i matematikk, endte Chang på en plattform mange unge er innom på fritiden – Pornhub. Vice omtalte saken først.

Ønsket oppmerksomhet

I Medietilsynets «Barn og medier»-undersøkelse fra 2020 svarte 49 prosent unge mellom 13 og 18 år at de har sett på porno. Disse tallene gjelder norske ungdommer.

Til sammenligning bruker 86 prosent av norske ungdommer Snapchat ifølge den ferske UNG2022-rapporten til Opinion. Tallene gjelder unge mellom 15 og 25 år.

MATTE: Her underviser den taiwanske mattelæreren på Pornhub.

– Intensjonen bak å dele videoene på Pornhub var å få oppmerksomhet rundt dem, forteller Chang til Vice.

Og trikset for å nå unge som trenger ekstra matteundervisning fungerte. Selv om videoene han deler på ingen måte består av seksuelt innhold, har Chang fått over to millioner visninger og 7300 abonnenter på pornonettstedet det siste året.

Nå kan den utradisjonelle mattelæreren takke pornointeressert ungdom for at han har fått betalt ned gjelden sin. Gjennom Pornhub fant de nemlig veien til Changs undervisningsopplegg og betalte for mer undervisning.

PLAY HARD, STUDY HARD: Changs kanal på Pornhub skiller seg fra annet innhold på siden.

Lanserer egen nettside

Suksessen har gjort det mulig for ham å vende nesen tilbake til mer alminnelige nettsteder. I desember lanserer han sin nye nettside for matematikk, ifølge Vice.

Nå ønsker også Chang å dele av godene. I sine videoer har han alltid på seg en grå hettegenser. Genseren skal nå auksjoneres bort, og pengene skal gå til å hjelpe studenter som bor i områder hvor det er vanskelig å følge hans internettbaserte undervisning.

