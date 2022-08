BLE STENGT: Tveit bro i Vang i Valdres ble stengt som én av 14 kommuner etter brokollapsen i Tretten. Det byr på utfordringer for lokalsamfunnet.

Bro stengt etter Tretten-kollaps: Må vente opptil én time på ledebil

Tre ulykker på omkjøringsveien i løpet av bare få dager etter at Tveit bro ble stengt gjorde vangsgjeldingene bekymret. I ettermiddag åpner de midlertidig broene i både Vang og Fredrikstad etter én uke med omkjøring.

– Innbyggere ringte og tok kontakt i sosiale medier og var bekymret for trafikksikkerheten. Noen sa at de ikke ønsket å sette barna sine på skolebussen, sier Vang-ordfører Vider Eltun (Ap) til VG.

Det skjedde etter at Tveit bro på E16 i Vang i Valdres ble stengt, og innbyggerne ble nødt til å ta i bruk den smale fylkesveien 2510 – som er en kombinasjon av grus og dårlig asfalt, slik ordføreren beskriver den.

Langs fylkesveien ferdes skoleelever til fots og de venter på bussen, blant annet. Broen var en av 14 limtrebroer som ble stengt etter brokollapsen på Tretten i Gudbrandsdalen mandag 15. august.

– Det er en uvirkelig situasjon i våre dager at en bro skal kollapse sånn, mener ordføreren, men setter pris på tiltakene som etter hvert har kommet på plass.

– Det er veldig bra at Tveit bro og E16 blir prioritert med en midlertidig bro, sier ordføreren.

Den midlertidig broen skal åpnes mellom klokken 14 og 15 tirsdag, opplyser Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen til VG.

SÅRBART VEISYSTEM: Ordfører i Vang, Vidar Eltun (Ap).

Tre ulykker på omkjøringsvei på kort tid

Fra beskjeden om brostengingen kom tirsdag kveld i forrige uke skjedde det tre utforkjøringer frem til fredag på fylkesveien i Vang:

17. august: Veiskulderen ga etter da bussen Valdresekspressen møtte en tankbil. Bussen ble stående i en skråning og måtte berges.

17. august En melkebil kjørte ut.

19. august: En tankbil kjørte ut og gikk rundt på taket. Den måtte tømmes for last før den kunne berges. Vegen ble etter dette stengt for tungtransport med unntak av lokale melkebiler, dyretransport, skolebusser og lignende.

Ingen av ulykkene førte til personskader.

– Heldigvis gikk det bra, men det ble mye uro i lokalsamfunnet, sier ordføreren.

Han har også vært bekymret for beredskapen når både E16 har vært stengt, og den smale fylkesveien har kunnet bli stengt av ulykker.

– Det er sårbart, dette veisystemet vårt, når det skjer noe. Det er krevende med vei i Norge, men desto viktigere at det er gode løsninger som gjør at det blir sikkert å ferdes, sier han.

ARBEID PÅGÅR: Her jobber veivesenet på spreng med å sette opp en midlertidig bro over Tveit bro. Den får ett felt og blir lysregulert.

Kan måtte vente én time på ledebil

Eltun beskriver de første dagene etter brostengingen som kaotiske, og at det tok tid før det kom på plass god skilting.

– Da så vi at stengingen av Tveit bro førte til så store konsekvenser for trafikken, og situasjonen var uholdbar, forklarer Eltun.

Han tok selv kontakt med veidirektøren, og har hatt god kontakt med representanter fra Statens vegvesen underveis.

– Løsningen ble å bruke ledebil på trafikken og å få all tungtransport til å kjøre om Hallingdal.

Konsekvensene er at folk kan måtte vente opptil én time på å få kjøre i påvente av ledebil hvis de er uheldige, forklarer Eltun. Samtidig mener han det påfører næringslivet store økonomiske konsekvenser.

I kartet under kan du se hvor broa er og hvor omkjøringsveien folk i Vang har måttet bruke - ledet av ledebil:

Vil utbedre omkjøringsveien

I tiden som kommer mener ham det blir viktig å være forberedt til en eventuell neste gang – som ifølge han kanskje kan bli når den midlertidige broen skal tas ned igjen.

– Etter hvert som Tveit bro blir friskmeldt, blir det viktig i oppfølgingen at vi evaluerer dette sammen med fylkeskommunen. Jeg håper at fylkesveien kan utbedres noe, og at vi har bedre planer for hvordan vi skal løse en eventuell omkjøring, sier han.

Nå ser han fram mot åpningen av en midlertidig bro, som trolig skjer i løpet av dagen eller morgendagen.

Midlertidig bro på plass

Også i Fredrikstad skal en midlertidig bro åpnes i løpet av tirsdag ettrmiddag etter at Moumbekken bro ble stengt i forrige uke.

– Denne brokollapsen viser hvor sårbart infrastruktursystemet vårt er. Vi har vært bekymret for til og fra jobbreiser og fordi vi har en stor havn med varetransport, men vi har løst det med omkjøringsveier, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen.

Hun roser dialogen med veivesenet og hvor kjapt en midlertidig bro har kommet på plass.

KOMPLISERT: Norsenga bro i Kongsvinger er 200 meter lang og jernbanen går under. Det gjør en midlertidig brobygging mer komplisert.

Har satt opp shuttlebuss for skoleelever

I Kongsvinger håper ordfører Eli Wathne (H) at Norsenga bro friskmeldes så fort det lar seg gjøre, og at midlertidig bru kommer på plass dersom stengingen blir langvarig.

– Vi er en elveby, så broer er svært viktig for å sikre god trafikkflyt i og gjennom byen. Derfor er det viktig at brua på Norsenga nå prioriteres av Vegvesenet og det er bra at de er i gang med inspeksjonen.

Av tiltak som har blitt gjort etter at Norsengbroa ble stengt, er å sette opp en shuttlebuss ved broa ved Brandval skole lenger nord langs Glomma, slik at elevene som vanligvis bruker den som gangvei til skolen slipper å gå der med den økte omkjøringstrafikken.

Næringslivet merker også godt at Norsenga bro er stengt, mener hun.

– Dette får konsekvenser for både næringsliv og privatpersoner. Vi håper broa åpner så fort som mulig, men jeg har stor forståelse for at man må sette sikkerhet først, sier hun, og har full tiltro til at vegvesenet vurderer hvilke løsninger som er best.

– Vi i kommunen har tett kontakt med Vegvesenet og fylkeskommunen og vil sammen med dem vurdere ytterligere tiltak fortløpende.