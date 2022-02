FLERE «skeive»: Spesielt mange unge amerikanere identifiserer seg som noe annet enn heterofil, viser en ny undersøkelse. Tallene i Norge er ikke ulike.

Fleire identifiserer seg som «ikkje-hetero»

Talet på personar som identifiserer seg som lesbisk, homofil, biseksuell, transperson (LHBT) eller noko anna enn heterofil har dobla seg i USA det siste tiåret, viser ei ny undersøking. Liknande tal er det også i Norge.

Av Espen Moe Breivik

7,1 prosent av den amerikanske befolkninga identifiserer seg som såkalte LHBT-personar. Det er dobbelt så mange som i 2012, da Gallup først starta å gjere målingar på temaet.

Og det er blant den yngste befolkninga auken er størst. For «generasjon Z» (dei født mellom 1997 og 2003) er talet 21 prosent. Dette er det dobbelte av millenniumsgenerasjonen i åra før.

Flest «bifile»

Av LHBT-personane som har svart på undersøkinga seier 57 prosent at dei er bifile, 21 prosent homofile, 14 prosent lesbiske, 10 prosent transpersonar og 4 prosent identifiserer seg som noko anna.

Blant den yngste generasjonen seier nesten ein av seks at dei er bifile.

Av dei som ikkje identifiserer seg som LHBT seier 86,3 prosent at dei er heterofile og 6,6 prosent valde ingen kategori.

– Trakket vere auka synlegheit, likestilling og representasjon er fleire og fleire LHBT-amerikanarar i stand til å kome ut og leve som den dei er, seier Sarah Kate Ellis frå organisasjonen GLAAD på Twitter.

Ho peikar samtidig at ein har mykje å ta igjen før disse personane er representert på same nivå som undersøkinga viser.

Like tal i Norge

I Norge anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at 7 prosent av befolkninga har ei ikkje-heterofil orientering.

I deira «Livskvalitetsundersøking» frå 2020 er dette andelen som reknar seg som homofile, lesbiske, bifile eller med «ei anna seksuell orientering».

Også norske tal viser at dei som svarar bekreftande har auka over tid. Også her er den største andelen blant dei yngre gruppene.