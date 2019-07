VARMT: Selv om Oslo har til gode å oppleve tropenatt i sommer, tok mange onsdag turen til Akershus festning for å nyte kvelden. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sommerens første tropenatt i Norge

Natt til 25. juli viste gradestokken over 20 grader tre steder.

Det kvalifiserer til betegnelsen tropenatt.

Ifølge NRK.no hadde Lysebotn i Rogaland 20,8 grader på det laveste, Svelgen i Sogn og Fjordane 20,3 grader – og Stavanger sentrum 20,2 grader på det kaldeste.

For å kunne konkludere med tropenatt, må temperaturen aldri være lavere enn 20 grader mellom kl. 20 og kl. 08.

Mer i vente

Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt sier til VG at det nok ikke er like sannsynlig at de samme områdene får det like varmt kommende natt.

– Men natt til lørdag er det muligheter igjen. Men beveger vi oss oppover mot Møre og Romsdal og Trøndelag, så vil nok de som befinner seg der, få tropenatt de to kommende nettene – og muligens lenger, sier han.

Østlandet og videre opp mot Hedmark er det også mulighet for tropevarme nattetid de kommende døgn, ifølge Skoglund.

– Også sørligere områder, som nevnte Stavanger, kan få tropenetter, legger han til.

Farevarsel

Mandag ble det sendt ut farevarsel for Europa i påvente av temperaturer opp mot 40 grader. Onsdag kunne VG melde hetebølgen som knuser varmerekorder i Frankrike og Belgia, ser ut til å bomme på Norge, og at den i stedet setter kursen ut i Norskehavet og mot Svalbard.

Varmen satte for alvor inn over Sør-Norge tirsdag, og vanligvis varme Nesbyen nådde hele 29,3 grader. Også Notodden flyplass fikk en topp notering med sine 28,8.

I fjor hadde Norge opplevd mange tropenetter før man kom midtveis i sommerperioden. Men sommeren 2018 var av det svært varme slaget i Norge.

Skoglund opplyser at sommeren i år er mer normalen. Det er likevel for tidlig å konkludere med hvordan sommeren ender opp temperaturmessig.

– Det vanligste er at sommervarmen kommer på denne tiden, men vi har ikke fasiten før august er ferdig.

Tilbakeblikk: I juli i fjor noterte Makkaur fyr i Båtsfjord den nest varmeste nattetemperaturen som er målt i Norge. Her i Syltefjordelva i Båtsfjord var det hele 19 grader i vannet:

