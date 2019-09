Venstre-leder Trine Skei Grande har gitt Abid Raja støtte i utspillet hans rettet mot Frp. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Aftenposten: Solberg har gitt Frp og Venstre beskjed om å slutte å krangle

Abid Rajas (V) utsagn om brun propaganda har opprørt mange i Frp. Støtten han fikk fra Trine Skei Grande, provoserer sterkt.

En rekke Frp-ere tar til motmæle mot utsagnet, og flere gir uttrykk for at de opplever ordbruken som sårende. Det er ventet at saken blir tema på Frps sentralstyremøte fredag, ifølge Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) skal ha gitt Grande og Frp-leder Siv Jensen beskjed om å avslutte den offentlige kjeklingen, ifølge Aftenposten.

Trine Skei Grande ønsket mandag ikke å kommentere saken, opplyste hennes statssekretær Jan-Christian Kolstø til NTB. Grande er på Island i møte med de nordiske likestillingsministrene.

Helgheim overrasket

I Frp skal flere i utgangspunktet ha vært villige til å la uttalelsen fare for å gi Venstre-lederen albuerom. Men saken fikk ny tyngde etter at Grande i helgen tok Raja i forsvar, understreker Frp-representanter overfor Dagbladet.

– En partileder i regjering kan ikke anklage oss for å drive rasistisk eller brun propaganda. Jeg er veldig overrasket over at Trine Skei Grande støtter Raja, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp).

Internt i Frp skal det nå være en forventning om at det kommer en beklagelse.

Støtte fra fylkesledere

Rabalderet startet med at Raja i et intervju med NRK tok et oppgjør med Frps retorikk i valgkampen.

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja, som viste til valgkamputspill om snikislamisering og båtmigranter.

Flere fylkesledere i Venstre har i løpet av de siste dagene støttet Raja. Lørdag gikk Grande ut og slo fast at Raja uttalte seg på vegne av hele partiet. På direkte spørsmål om bruk av ordene «brun propaganda», svarte hun:

– Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk.

Ønsker reprimande

Uttrykket «brun» brukes ofte i tilknytning av framveksten av nazismen i mellomkrigstiden og altså som referanse til rasehat og folkemord. Raja har presisert at han bruker uttrykket i betydningen rasistisk propaganda, ikke nazistisk.

– Det gjør noe med deg å bli satt i bås på en slik måte. Verken jeg eller Frp har noe med «brun propaganda» å gjøre. Jeg blir provosert. Det er trist at Abid Raja velger å gå ned på det nivået, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud til Dagbladet.

Frp-nestor Carl I. Hagen mener det er på tide at Erna Solberg griper inn med en klargjøring og en viss reprimande.

– Det forventer jeg at hun gjør etter at Siv Jensen helt berettiget har anmodet henne om å rydde opp, sier han til Aftenposten.

Publisert: 16.09.19 kl. 15:39