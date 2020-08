UTENFOR: Oppbud i St. Olavsgate utenfor advokatkontoret Elden. Foto: TORE KRISTIANSEN

Bombegruppen utenfor Eldens kontor

Politiet rykket ut til en adresse i St. Olavsgate etter at det var sendt et mulig pulver-brev.

Situasjonen er avklart, ifølge operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

– Det har blitt sendt et brev til et firma på stedet som var litt mistenkelig. Brevet inneholdt noe som de tror er pulver, og det blir sikret nå. De som åpnet brevet har blitt sjekket ut av helse. Det er ikke noe grunn til å tro at det er farlig, sier Engeseth.

Politiet vil ikke si hvilket firma det er snakk om.

– Jeg driver og får informasjon her selv. Det er åpenbart kommet noe brev adressert til John Christian som er grunnlag for undersøkelser. Vi håper og tror at dette ikke er så veldig dramatisk, sier Anders Brosve i advokatfirmaet.

– For en god time siden fikk vi melding om brevet og vi ble tilkalt. Så langt er det ingenting som tyder på at det er noe farlig, sier politiets innsatsleder på stedet.

Han sier at mye trolig er avklart i løpet av en halvtime-time.

– Det er helt åpenbart at dette ble oppfattet som en trussel. Vi vil opprette en sak for å undersøke dette, sier innsatslederen videre.

Foto: TORE KRISTIANSEN

Publisert: 13.08.20 kl. 13:58

