ÅPNER IKKE: Nordtvet barneskole er den eneste av 108 barneskoler i Oslo som ikke åpner som planlagt onsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nordtvet skole utsetter skolestarten

Nordvet skole i Oslo utsetter nå skolestarten som var planlagt å være i morgen, mandag. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen sier de fortløpende tar stilling til åpning, men at det tidligst vil bli onsdag.

Fredag gikk en melding ut til foreldrene om at en ansatt ved barneskolen Nordtvet i Oslo var bekreftet smittet at coronaviruset. I kveld har foreldrene fått beskjed om at skolen ikke starter som planlagt i morgen likevel.

Ytterligere én ansatt er coronasmittet, og enda flere ansatte er satt i karantene, skriver skolen selv på sine nettsider. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen forteller til VG at 16 ansatte ved skolen nå er i karantene.

– Skolen ser derfor at de ikke kan åpne som planlagt i morgen. Det viktigste for oss er å ha en skole som er trygg, slik at vi kan følge veilederen og smitterutinene som vanlig. Det tror jeg også det er forståelse for, sier utdanningsdirektøren.

Utsettelsen gjelder også AKS, Oslos skolefritidsordning.

KUN EN SKOLE: Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo kommune forteller at det kun er Nordtvet som ikke åpner som planlagt mandag. Foto: Gisle Oddstad

Gerhardsen forteller at de fortløpende vil ta stilling til åpning, men at det tidligst vil skje onsdag. Skolen skriver selv på sine nettsider at det ikke er sikkert at det vil være mulig å åpne for alle fire trinn og grupper samtidig. Totalt er det 224 elever som skulle begynt på skolen i 1.-4. trinn mandag.

Hun forklarer at coronasituasjonen krever flere ansatte enn vanlig på jobb. En beskjed har nylig gått ut til foreldrene etter at beslutningen ble tatt sent søndag kveld:

– Når det er 16, stort sett assistenter, i karantene, klarer ikke skolen å organisere starten som planlagt. Det er vi veldig lei oss for, både fordi barna ikke kan komme og for foreldrene som nå får kan få en vanskelig logistikksituasjon, sier hun.

Nordtvet er den eneste av kommunenes 108 barneskoler som nå får utsatt skolestart.

