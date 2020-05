UP-SJEF: Steven Hasseldal vil undersøke ulykken nærmere. Her er politimesteren på sitt kontor i januar 2019. Foto: Tore Kristiansen

Krasj mellom motorsykkel og politibil til Spesialenheten

Steven Hasseldal, sjef for UP sier at han på eget initiativ har bedt Spesialenheten etterforske ulykken på Liertoppen.

– Det er en video som var av slik karakter at det er grunnlag for å undersøke om det har skjedd noen straffbare forhold, utdyper Hasseldal overfor VG.

UP-sjefen skriver på Twitter at føreren av politibilen nå er midlertid satt som pikett (passasjer i stedet for sjåfør, journ.anm.) i påvente av nærmere avklaring.







Hendelsen skal ha funnet sted tirsdag kveld klokken 18.04.

– Nå avventer vi selvfølgelig etterforskningen til Spesialenheten for å høre hva de konkluderer med.

På en video som Drammens Tidende publiserte, ser det ut som politibilen kjører i motorsykkelen fra siden. Politiet i Sør-Øst har avvist et slikt hendelsesforløp.

– Ut ifra det jeg har hørt var det en helt ordinær trafikkontroll, der fører blir stoppet av UP fordi kjøretøyet var målt til 150 kilometer i timen. UP blinker så motorsyklisten til siden. I det fører er på vei til å stoppe, legger UP seg foran fordi vi har erfaring med at flere motorsyklister kjører av gårde i det vi stopper dem når vi parkerer bak. Det oppfattet vi også her, og fører kjører så inn i politibilen i lav hastighet, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud til VG onsdag.

Hasseldal mener imidlertid at det videoen viser er grunn til å gå saken nærmere etter i sømmene.

– Denne må vi få undersøkt. Det har Spesialenheten sagt at de vil undersøke videre, sier UP-sjefen.

Det var ved avkjøringen til Tranby på E18 retning Drammen at det skjedde en kollisjon mellom en motorsyklist og politiet.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken. De har en video som viser sammenstøtet, og har snakket med mannen som filmet, som mener det så ut som politiet svinger over, og treffer motorsyklisten.

Politiet hevder at motorsyklisten hadde en gjennomsnittsfart på 150 kilometer i timen og fikk god tid til å stoppe når de vinket sjåføren inn.

Saken ble først kjent i dag da Drammens Tidende publiserte en video av kollisjonen. Hasseldal opplyser at det også finnes opptak fra bilen som vil sendes som bevismateriale til Spesialenheten.

Motorsyklisten skal ikke hatt behov for legetilsyn etter hendelsen.

