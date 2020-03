HOVSETERHJEMMET: En coronasmittet beboer ved Hovseterhjemmet i Oslo døde torsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Coronasmitte på tolv sykehjem i Oslo – over 500 ansatte i karantene

Tolv sykehjem i Oslo har påvist coronasmitte, ifølge Sykehjemsetaten.

Oppdatert nå nettopp

Direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold i etaten bekrefter opplysningene overfor VG.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Mevold understreker at det ikke er påvist smitte ved nye sykehjem fredag, men tilføyer at de torsdag testet over 100 medarbeidere og beboere.

– Det gjør vi straks det er symptomer på luftveisinfeksjoner, slik at vi får avdekket at ingen er smittet for å unngå smitte på sykehjemmene, sier han.

Prøveresultatene fra disse testene er foreløpig ikke klare.

563 sykehjemsansatte i karantene

Totalt 563 medarbeidere ved kommunale og private sykehjem i kommunen er nå i karantene, opplyser Mevold.

– Noen fordi de har symptomer og er testet, noen fordi de har vært i utlandet og noen fordi de har vært i nærkontakt med smittede, enten på jobb eller hjemme, sier han.

Etaten sørger for løpende testing ved mistanke om coronasmitte. Medarbeidere sendes umiddelbart hjem, og beboere observeres når de har blitt testet.

– Det er et veldig viktig tiltak for oss å raskt kunne advdekke om det er smitte noe sted, sier Mevold.

les også Sykehjem-Norge i beredskap for coronavirus

Flere smittede beboere døde

Ett av regjeringens tiltak for å begrense coronasmitte i befolkningen, er restriksjoner for besøk til alle landets helseinstitusjoner. Derfor er alle Oslo kommunes sykehjem nå stengt for besøk.

– Sykehjemmet er beboernes hjem den siste perioden av livet deres, og man har tett og god dialog mellom medarbeidere, pårørende og beboere. Dersom situasjonen tilsier vil man selvfølgelig tilrettelegge for kontakt i den situasjonen, sier han.

Torsdag døde en coronasmittet beboer ved Hovseterhjemmet i Oslo.

Onsdag døde tre coronasmittede personer, deriblant en beboer ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm.

Saken oppdateres.

Publisert: 20.03.20 kl. 13:12 Oppdatert: 20.03.20 kl. 13:46

Les også

Fra andre aviser