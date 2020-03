TØMMES: Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet innrømmer at Norge på sikt ikke har nok utstyr til smittevern. Foto: Line Møller

Corona-viruset: Slik rammes Helse-Norge

Apotekene er tomme for munnbind og sykehus landet rundt sparer nå på smittevernsutstyr og rasjonerer med bruken av corona-tester.

På sikt kan situasjonen bli alvorlig, innrømmer helsemyndighetene.

Antallet smittede nordmenn øker. Fredag formiddag er 96 nordmenn smittet, viser VGs oversikt – en oversikt som oppdateres fortløpende. Samtidig tømmes sykehusene for smittevernsutstyr.

– Det er ikke nok utstyr hvis du ser fremover i tid. Vi trenger hjelp for å få mer utstyr til smittevern. Mer leveranser, eventuelt alternative løsninger på plass, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på en pressekonferanse onsdag.

Norge er ikke alene om å kunne gå tomme, over hele verden har corono-viruset ført til at etterspørselen etter tester og smittevernsutstyr som masker og munnbind har eksplodert.

Enn så lenge er alle deler av helsevesenet rustet til å ivareta jobben de skal gjøre på en god måte, forsikrer helsedirektør Guldvog.

– Men med tanke på at forsyningssituasjonen er ganske krevende, må vi ha veldig stor oppmerksomhet på akkurat dette. Vi har et stort trykk på dette arbeidet nå, sier han.

Flere sykehus i landet sparer på munnbind når de håndterer mulig corona-smittede. Få masker på lager gjør at de mest smittesikre maskene kun brukes i behandling av pasienter med bekreftet smitte.

– Mangelen på åndedrettsvern er en utfordring og vi har iverksatt tiltak for å begrense forbruket. Masken skal bare brukes på de aller mest smittsomme sykdommene som for eksempel de med vannkoppper og smittsom lungetuberkulose, sier medisinsk direktør Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet til VG.

Ved mistanke om smitte av coronaviruset skal helsepersonell likevel følge et strengt regime for å unngå smitte:

– Vi bruker smittevernfrakk, hette, hansker, kirurgisk munnbind og enten visir eller beskyttelses. Det skal ikke brukes åndedrettsvern ved undersøkelser, vi må spare de vi har til når vi virkelig trenger dem, sier Pettersen.

Det er først når det er påvist covid-19-smitte at disse maskene skal tas i bruk.

– Vi innførte begrensninger for en drøy uke siden. Leveransene fremover er usikre og det er et viktig tiltak så vi har utstyret til situasjoner hvor det virkelig er nødvendig.

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim har de foreløpig nok masker.

– Per nå er situasjonen under kontroll, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne til VG.

Også Haukeland sykehus i Bergen har problemer med å fylle lagrene med åndedrettsvern. De besluttet onsdag at personell skal bruke kirurgiske munnbind fremfor masker med filter når det kun er snakk om mistanke om smitte.

– Vi må prioritere bruken til situasjoner hvor vi vet helt sikkert at det foreligger smitte, enten det gjelder coronavirus eller andre mikrober som smitter via luftveier, sier fagdirektør ved sykehuset, Marta Ebbing.

I forrige uke ba Helsedirektoratet sykehusene om å begrense bruken av smittefrakker, åndedrettsvern, latekshansker, øyebeskyttelse, beskyttelsesbriller, visir og kirurgiske munnbind slik at de ikke går tomme ved en pandemi.

Tirsdag ba Helseminister Bent Høie (H) norsk industri om å møte den økte etterspørselen og hjelpe til med produsere klær, masker og utstyr som kan beskytte helsepersonell mot smitte.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle sykehus å spare på corona-testene.

– Vi ber også folk om å holde seg til de testkriteriene som er satt opp og ikke tester folk som er hverken er syke eller har vært i disse områdene. Dette er en knapp ressurs, så vi må være varsomme i bruken av den, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Landets apoteker er for lengst tomme for smittevernsutstyr.

– Vi er tomme for munnbind, og vet ikke når vi får inn mer, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Norges største apotekkjede Apotek1 til VG.

Det er en uke siden de har hatt munnbind i hyllene på sine 406 apotek.

Norsk Medisinaldepot som er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter, melder om det samme.

– Vi opplever høy etterspørsel etter munnbind, engangshansker, febertermometer og desinfeksjonsmiddel, som følge av Coronaviruset, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn.

Forsyninger til sykehus er i første rekke prioritert fra leverandørene, samt regioner og land som har utbrudd av coronaviruset.

Apotek1 begynte å merke etterspørselen allerede ved juletider da corona-utbruddet i Kina ble kjent, og har vært tomme i to omganger siden, men forrige uke tok det helt av.

– Fra aldri å ha hatt etterspørsel av munnbind, har det eksplodert, sier Solberg Ofstad.

Norske helsemyndigheter anbefaler ikke bruk av munnbind hos friske folk.

– Det er ingen gode holdepunkter for at det har noe for seg, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

Ved Oslo universitetssykehus har corona-viruset satt en hel avdeling ute av spill. 280 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) har blitt satt i karantene. 130 av dem jobber på øyeavdelingen, der seks ansatte er smittet av virussykdommen Covid-19.

Det betyr at hele en av tre ansatte ved sykehusets øyeavdeling ikke er på jobb, og driften ved avdelingen er betydelig svekket. Avdelingen gir derfor kun øyeblikkelig hjelp.

For å sikre at pasientenes helse ivaretas sendes pasienter ved behov til andre sykehus for behandling.

Hør hva slags beredskap Norge egentlig har i podkasten «Verdens gang»:

– Vi har etablert samarbeid med flere andre sykehus hvor pasientene sendes videre for hjelp. Det siste døgnet er syv pasienter sendt til St. Olavs sykehus og Helse Vest for øyeblikkelig hjelp, sa medisinsk direktør Hilde Myhran til VG.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim er de ikke bekymret for at dette medfører for stor belastning for dem.

– St. Olavs hospital bistår OUS med å ta imot øye-pasienter som må ha behandling. Vi har hatt én pasient, og følger utviklingen nøye med hensyn til kapasitet. Vi vurderer hele tiden den totale situasjonen. Sykehuset har planer for å håndtere et stort antall smittepasienter med en trinnvis opptrapping i sykehuset. Hvilke valg som gjøres har sammenheng med type smittepasienter og hvilke andre pasienter som trenger behandling, sier Tom Christian Martinsen, konstituert fagdirektør ved St. Olavs hospital.

Publisert: 06.03.20 kl. 10:22 Oppdatert: 06.03.20 kl. 10:32

