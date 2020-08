Åshild Bruun-Gundersen i Frp ber helseminister Bent Høie få opp farten og gi apotekene lov til å sette influensavaksine uten legeresept. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp ber Høie få opp farten og åpne for reseptfri influensavaksine

Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen forstår ikke hvorfor regjeringen ennå ikke har gitt apotekene klarsignal til å gi influensavaksine uten legeresept.

Apotekerforeningen sa til NTB mandag at landets apoteker venter spent på en avgjørelse fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det begynner å haste, ettersom apotekene trenger tid på seg til å planlegge vaksineringen, mener de.

– Nå må Høie få opp farten, dette kan ikke være noe å vente på. Frp har ivret for dette i mange år, og saken har nå vært ute på høring. Nå bør apotekene få svar, sier Frps helsepolitiske talskvinne Bruun-Gundersen til NTB.

Frp-politikeren mener det ikke er noe som taler for at dette skal være en vanskelig sak å konkludere i, og at apotekene er mer enn klare til å gå i gang med vaksineringen uten at kunden må gå via lege.

– Slik det er i dag må folk gå først til legen, så ned til apoteket med en resept og få vaksinen. Det er bra for alle å fjerne det fordyrende mellomleddet, sier Bruun-Gundersen.

Apotekerforeningen mener det vil ta et par uker å forberede det administrative. Helse- og omsorgsdepartementet kan imidlertid ikke love et svar med det første.

– Vi arbeider med å oppsummere høringen i departementet nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen i departementet.

Publisert: 26.08.20 kl. 07:31

