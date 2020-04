TURISTHYTTE: Øvre Dørålseter badet i sol. Tross hytteforbud har flere benyttet seg av hytta i påsken. Foto: Privat

Tilsynsfører fortvilet over hytteturister

På Turistforeningens hytte på Øvre Dørålseter har tilsynsfører Paul Rindal registrert at turister har brukt hytta, og tatt med seg påskeproviant uten å gjøre opp for seg.

Regjeringen har innført hytteforbud som et ledd i kampen mot coronaviruset, og Den Norske Turistforening har frarådet langturer i fjellet og besøk på deres hytter.

Likevel har Paul Rindal, som er tilsynsfører ved Dørålseter Turisthytte nordøst i Rondane, blitt møtt av fulle søppelsekker. Gjester har forsynt seg av påskeprovianten han fraktet opp før påske, men på grunn av forbudet registrerer ikke folk seg, og betaler heller ikke for maten de tar.

– Det er umulig å si hvor mange, men det er kun fire svensker som har skrevet seg ned, og det er langt mer hermetikk og emballasje i søppelsekkene enn til fire personer, forklarer Rindal, som forteller om bortimot tomme skap.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Hytta i Rondane er en såkalt selvbetjeningshytte. Den er privat eid, men eier har et samarbeid med Den Norske Turistforening, hvor medlemmene har nøkkel til å ta seg inn på hytta. Inntektene og utgiftene for selvbetjeningen er det Rindal selv som står for.

– Det er fortvilende at vi får utgifter når folk ikke vil registrere seg, påpeker han.

Rindal forklarer at han fort må fylle opp med proviant igjen når det åpnes opp. Det er bestemt at hytteforbudet oppheves 20. april, men med en nasjonal anbefaling om å unngå fritidsreiser.

Publisert: 12.04.20 kl. 14:20

