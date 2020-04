UVÆR: Krafitg vind ved moloen i Bodø sentrum i februar i fjor. Foto: Torstein Rasmussen, NTB scanpix

Farevarsel og storm langs kysten

Det er ventet storm langs kysten og et lavtrykk med ruskevær vil sette sitt preg på hele landet. Slik blir været resten av påsken.

Nå nettopp

Etter en solrik start på påsken for Sør- og Østlandet var det nedbør flere steder påskeaften.

Nord har vært preget av snøbyger og nordavind, som roet seg utover påskeuken. Nå er det ganske lite vind og avtagende bygeaktivitet. I Sør-Norge har det begynt å regne. Nedbøren fortsetter og går over til snø søndag, forklarer vakthavende meteorolog ved StormGeo, Isak Slettebø.

Det er ventet et lavtrykk som forsterker seg innover Norskehavet og vil gå innover land tidlig 1. påskedag. Hele landet vil merke at temperaturen faller som følge av nordavinden som lavtrykket fører med seg.

STORM: Slik så det ut på E6 ved Djupvik i midten av mars. Sånn kan det også bli flere steder resten av påskehelgen. Foto: Statens vegvesen

Kan få stengte broer

– Det vil bli kraftigere og kraftigere. Fra søndag er det på vei til å bli et stormsenter som vil roe seg igjen mandag. Det ser ut som den kraftigste vinden vil inntreffe på ettermiddagen søndag, og det er spesielt Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland som vil få den kraftigste vinden, sier Slettebø.

Også Sør-Troms kan vente seg skikkelig ruskevær. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for det området og Nordland.

De advarer ifølge NTB advarer om at løse gjenstander kan blåse av gårde, at broer kan bli stengt og at strømforsyningen kan bli påvirket for eksempel som følge av trær som knekker over strømledningene.

– Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.

Økende snøskredfare

Trøndelag og Møre og Romsdal vil nok få mer nedbør enn Nordland. I deler av Nordland, på Nordvestlandet og deler av Vestlandet er det økende snøskredfare på grunn av nedbøren, kraftig vind og temperatursvingninger.

– Nord for Stadt vil det komme mye snø. Det kan komme opp mot 50 centimeter oppe i høyden som fører til ustabile snøforhold. I deler av Nord-Norge justeres snøskredfaren fra gult til oransje (fra moderat fare til betydelig fare, jou.anm.), sier Slettebø.

Nordavinden vil også etter hvert slå ned på Østlandet og Sørlandet, og det vil være nordavind og lavere temperaturer i store deler av landet 2. påskedag.

Østafjells vil det være økende nordvestlig vind, mens det stort sett vil være oppholdsvær på Sør- og Østlandet.

– På tirsdag trekker lavtrykket videre østover og mister grepet på landet. Utover uken vil det bli finere vær i Sør-Norge, sier Slettebø.

Dette gjorde en storm med skogen i Sverige i februar:

Publisert: 11.04.20 kl. 19:44

Fra andre aviser