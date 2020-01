STORBRANN: Det brant kraftig og lenge i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn tirsdag. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Samme bilmodell har forårsaket storbrann i parkeringshus tidligere

Den voldsomme brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn startet i en Opel Zafira. Samme bilmodell forårsaket storbrann i et irsk parkeringshus i fjor.

NTB- Dag Kjørholt

Sørvest politidistrikt bekrefter at brannen startet i en Opel Zafira 2005-modell, skriver NRK.

Nær 60 biler ble utbrent i den irske byen Cork 31. august i fjor etter brann i den samme bilmodellen. Hele 235.000 biler av biltypen ble tilbakekalt i Storbritannia i fjor. Bakgrunnen var at det ble oppdaget nye årsaker til brannene i bilene.

Opel Zafira har blitt tilbakekalt hele tre ganger tidligere etter totalt 300 branner.

– Det er riktig at det har vært en tilbakekallingsaksjon for høyrestyrte biler solgt i Storbritannia, men denne feilen var knyttet spesifikt til disse bilene, sier PR- og informasjonssjef Stein Pettersen for Opel og Citroën Norge til NRK.

Han kjenner ikke til andre branntilfeller med denne bilmodellen i Norge. Det ble solgt over 1.000 biler av denne typen i Norge i perioden 2005 til 2006.

– Må finne ut hvorfor brannen startet

Bileieren er avhørt, det samme er flere vitner, skriver politiet i Sandnes i en pressemelding onsdag.

– Vi har også hentet inn en del videoer, og dette arbeidet vil vi også fortsette med. Forholdene rundt bilbrannen er temmelig oversiktlige, men nå må vi finne ut hvorfor brannen startet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon.

Hun sier til Stavanger Aftenblad at det kom røyk fra bilen da eieren startet den etter å ha kommet hjem fra ferie. Deretter fikk han hjelp av noen i nærheten til å ringe til brannvesenet.

Sikkerheten skal sjekkes ved flere parkeringshus etter storbrannen. Tromsø og Oslo lufthavn er blant flyplassene som skal få sjekket sikkerheten, melder NRK.

FLERE HUNDRE BILDER BRANNSKADET: Det er farlig å gå inn i det fem etasjer høye bygget, der det sto 1611 biler da brannen brøt ut. Det er anslått at 200 til 300 av disse er brannskadet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Vil ta flere dager

Etterslukking i parkeringshuset på Sola pågikk onsdag. Brannsjef Nils-Erik Haagenrud sier til NRK at det er store setningsskader i bygget og konstruksjonen etter brannen.

Brannvesenet kan ikke sende mannskaper inn i bygningen før det er sikret. Det kommer til å ta flere dager.

Både Haagenrud og Anders Sandmæl, som er daglig leder i Kompetansesenter for brann og driftspersonell, sier til NRK at brannen og konsekvensene av den ville vært langt mindre om det hadde vært sprinkleranlegg i parkeringshuset.

Må vente med å gå inn

Det er farlig å gå inn i det fem etasjer høye bygget, der det sto 1.611 biler da brannen brøt ut. Det er anslått at 200 til 300 av disse er brannskadd. Bygget har plass til 3.000 biler.

– Den informasjonen vi har til de som har biler stående i parkeringshuset, er at det foreløpig ikke er lov til å gå inn i bygget for å hente ut eiendeler. De må vente på en avklaring. Vi oppfordrer dem til å kontakte forsikringsselskapene for å undersøke hva forsikringen dekker, sier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

Flytrafikken på Sola var onsdag morgen i gang igjen, men med noen innstillinger og forsinkelser. Det er fortsatt mulig å parkere på parkeringsområder utendørs ved flyplassen.

Blir etterforsket

Operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt sa til NTB onsdag morgen at det meste var gjort på stedet fra politiets side.

Det vil ta tid før kriminalteknikerne kan gå inn på brannstedet.

– Dette skyldes skadene brannen har påført parkeringshuset. Det er fremdeles utrygt å gå inn. Det vil derfor også gå noe tid før den branntekniske rapporten kommer, og dermed vil det ta tid for å finne ut hva som er brannårsaken, sier Vorland.

