VENTER: 2000 nordmenn venter fremdeles på beskjed om når de kan komme hjem. Foto: BORJA SUAREZ / X02091

Sandfaste flypassasjerer fortviler: – Vi får ikke informasjon

Over 2000 nordmenn venter fremdeles på å få komme hjem fra Kanariøyene. Flyselskapene sier de deler frustrasjonen.

Mandag kveld er 2000 norske flypassasjerer fremdeles sandfaste på Kanariøyene, etter at flyplassene har vært rammet av en sandstorm.

Mandag morgen ble alle flyplassene gjenåpnet, men med redusert kapasitet.

Mandag ettermiddag fløy satte to ekstrafly fra Norwegian kursen fra Norge til Las Palmas, opplyser senior kommunikasjonrådgiver Christer Baardsen. Når flyene skal returnere til Norge med passasjerer er mandag kveld uvisst.

Tirsdag morgen skal et ekstrafly fra SAS frakte de første 260 passasjerenes hjem til Oslo, opplyser pressesjef John Eckhoff til VG mandag kveld.

– To av de seks flyene som ble rammet av sandstormen har vært gjennom teknisk gjennomgang og vil være klare til bruk snart de også, ifølge Eckhoff.

Nye billetter til 12.000 kroner

Det siste døgnet har mange sandfaste passasjerer kontaktet VG for å klage på manglende informasjon fra flyselskapene.

En av dem er Ida Karoline Mørland Karlsen. Hun og moren har vært på Gran Canaria i vinterferien, og skulle egentlig ha tatt et fly hjem til Oslo på søndag.

– Flyet vårt skulle egentlig gått halv to søndag, men før vi fikk noe mer informasjon om hvorfor flyet ikke gikk ble flyplassen stengt, forteller Karlsen.

Da de omsider fikk beskjed av SAS om at flyet ikke kom til å gå i det hele tatt, forsøkte de å oppsøke et hotellrom for natten. Det var heller ikke enkelt.

– Alt er fullbooket her nede, og vi måtte lete lenge før vi fant et ledig rom. Det var det siste på hele hotellet.

Karlsen forteller og at de har vært nødt til å bestille helt nye flybilletter for å komme seg hjem.

– Neste fly går imorgen tidlig,og for de flybillettene måtte vi ut med 12.000 kroner, forteller Karlsen.

– Får feilmeldinger av Norwegian

Tom Erik Gulliksen har også vært på vinterferie på Gran Canaria med familien.

– Jeg og flere opplever at Norwegian ikke informere oss. Det virker som de er mer opptatt av å informere pressen i Norge enn å informere oss passasjerene, forteller han.

Da det opprinnelige flyet til familien ble kansellert på søndag, fikk de en SMS om at det skulle gå ett nytt fly igjen klokken fire på mandag.

Men da de mandag kommer fram til Norwegian sin skranke, etter å ha stått lenge i kø, får de beskjed om at de ikke står på passasjerlisten til flyet. De skal også ha fått beskjed om at SMS-en de mottok er «fake».

– Når vi var på vei til ett nytt hotell fra flyplassen fikk vi enda en SMS om at vi har blitt booket inn på et fly i morgen klokken fem lokal tid. Om det stemmer gjenstår bare å se, avslutter Gulliksen.

– Forstår frustrasjonen

– Vi forstår kundenes frustrasjon. Dette er en situasjon som har rammet flere flyselskaper, ikke bare Norwegian, så det gjør situasjonen ekstra krevende, skriver Christer Baardsen i Norwegian i en epost til VG mandag kveld.

Han opplyser at reisende med Norwegian vil få informasjon om sine flyvninger på SMS. Kunder som reiser charter bes om å forholde seg til informasjonen de får fra sin reiseoperatør.

– Har dere hjulpet passasjerene deres med å skaffe overnatting?

– Den ekstraordinære situasjonen har ført til at hotellkapasiteten på Kanariøyene har vært – og er – sprengt. Vi har ikke oversikt over hvor mange av våre kunder som står uten hotell, men vi råder våre passasjerer til å ta vare på kvitteringer om de får ordnet overnatting selv.

SAS sier deler kundenes frustrasjon.

– Dette er en krevende situasjon også for oss. Seks av flyene våre ble rammet av sandstormen, noe som er en betydelig del av flåten.

Pressesjef John Eckhoff sier at SAS forsøker å bistå sine passasjerer så godt det lar seg gjøre:

– Vi tar med oss lærdom fra denne situasjonen. Nå er vi i ferd med å få folk om bord i flyene. Vi skal få folk hjem.

Publisert: 24.02.20 kl. 23:06 Oppdatert: 24.02.20 kl. 23:28

