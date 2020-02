Verdens beste pressebilder

Ett av disse seks nominerte fotografiene vil bli kåret til verdens beste pressebilde 2019.

16. april vil vinnerne i konkurransen World Press Photo offentliggjøres i Amsterdam. Frem til da er nominerte fotografier i en rekke kategorier plukket ut av juryen fra totalt 73.996 bilder sendt inn av 4.282 fotografer. Seks bilder er nominert til den gjeveste prisen, World Press Photo of the Year.

En slektning til et av ofrene etter flyulykken med Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 kaster jord i ansiktet sitt når hun innser at det ikke er noe håp for sine kjære. Alle 157 ombord i flyet omkom da det krasjet kort tid etter avgang i Etiopia, 14. mars 2019.

Foto: Mulugeta Ayene / AP

Studenter forsøker å presse tilbake opprørspoliti under en demonstrasjon mot myndighetene i Algerie, 21. mai 2019. Siden februar hadde det vært en rekke protester i landet. Først mot den sittende presidenten, 81 år gamle Abdelaziz Bouteflika, som trakk seg i april og ga makten til en midlertidig regjering støttet av landets militære. Demonstrasjonene fortsatte med krav om at presidentvalget skulle avlyses og at det skulle gjennomføres nye, demokratiske valg.

Foto: Farouk Batiche / Deutsche Presse-Agentur

En 15 år gammel armensk jente sitter i en rullestol med sine foreldre rundt seg. Hun er på et asylmottak i Podkowa Leśna, Polen, og er rammet av et såkalt resignasjonssyndrom. Det gjør henne stum, passiv, ute av stand til å spise og drikke og rammer ofte traumatiserte barn som er midt i lange asylprosesser.

Foto: Tomek Kaczor / Duży Format / Gazeta Wyborcza

En ung mann leser et dikt mens demonstranter synger slagord som ber om sivilt styre under en mørkelegging i Khartoum, Sudan, 19. juni 2019. Året før hadde protester startet mot økte priser på brød, men spredte seg raskt over hele landet med krav om at diktator Omar al-Bashir skulle trekke seg. 11. april ble presidenten fjernet under et militærkupp, men protestene fortsatte frem til demokratiforkjemperne ble enige om å dele makten med militæret i Sundan den 17. august i fjor.

Foto: Yasuyoshi Chiba / Agence France-Presse

Ahmed Ibrahim (18) ligger alvorlig skadet på sykehuset i Al-Hasakah, Syria, med sin kjæreste ved sin side, 20. oktober 2019. Han kjempet for Syrian Democratic Forces (SDF) og kjæresten ville først ikke gå inn på rommet hvor han lå i frykt for hva som ville møte henne. Etter at en sykepleier overtalte henne, gikk hun inn for å holde Ahmed i hånden og ha en kort samtale med han.

Foto: Ivor Prickett / Panos Pictures / The New York Times

En forretningsmann låser inn et par anti-tank granatkastere på slutten av utstillingsdagen under International Defense Exhibition and Conference (IDEX) i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, 18. februar 2019. IDEX er den største forsvarsutstillingen og konferansen i Midtøsten og en av verdens største våpenmesser.

Foto: Nikita Teryoshin

