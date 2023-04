ÅPNET ILD: Politiet utenfor banken der en mann åpnet ild i sentrum av Louisville mandag.

Fem døde og åtte såret i skyting i bank i Kentucky

Fem personer, inkludert gjerningsmannen, er død etter at en mann åpnet ild i en bank i Louisville i Kentucky. Samtidig har en annen skyteepisode funnet sted ved et universitetscampus i byen.

Flere personer skal være drept etter en skyting i en bankbygning i sentrum av Louisville, Kentucky.

Lokalt politi rykket ut til det de beskrev som en “aktiv skyteepisode”, før de senere opplyste av gjerningspersonen var «nøytralisert».

Klokken 16.20 norsk tid opplyser politiet i en pressekonferanse at fire personer ble drept. Gjerningsmannen er også død.

Åtte andre ofre er brakt til sykehus med skader, inkludert to politibetjenter.

Tilknyttet banken

Til TV-stasjonen WHAS11 forteller vitner at en skytter åpner ild inne i banken Old National Bank.

Da politiet ankom åstedet i sentrum av byen mandag morgen, pågikk skytingen inne i bankbygningen, opplyser Louisville-politiets visepolitimester Paul Humphrey.

RYKKET UT: Politibiler fotografert nær åstedet for skytingen i Louisville i den amerikanske delstaten Kentucky mandag.

Reuters skriver at gjerningsmannen hadde forbindelser til banken, enten som ansatt eller tidligere ansatt.

Politiet havnet i skuddveksling med den væpnede gjerningsmannen, men det er ikke bekreftet hvordan han døde.

– Vi vet ennå ikke nøyaktig omstendighetene rundt hans død, sier Humphrey.

Kentucky-guvernør Andy Beshear uttaler i en pressekonferanse at to av hans nære venner ble drept i skyteepisoden. En annen venn ble også skutt og bragt til sykehus.

Åstedet ligger i en bygning på East Main Street, ikke langt fra baseballstadionet Louisville Slugger Field og Waterfront Park.

– Vennligst be for alle familiene som er rammet, og for byen Louisville, tvitret Kentucky-guvernør Andy Beshear.

Ny skyting ved universitet

Samtidig har politiet meldt om en separat skytehendelse ved Jefferson Community & Technical College i Louisville mandag ettermiddag. Gjerningsmannen skal ha flyktet fra stedet.

Skadeomfanget på den andre skytingen er foreløpig ukjent.

