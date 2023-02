Halvparten av de raste bygningene i Malatya er fortsatt ikke er undersøkt tirsdag kveld.

Tyrkisk lege: Over halvparten av de raste bygningene er ikke gjennomsøkt

Sykehuset i Malatya i Tyrkia flommer over av kritisk skadede pasienter. Men over halvparten av de raste bygningene er fortsatt ikke gjennomsøkt, ifølge en lokal lege.

Yusuf Yakupogullar er lege og professor ved universitetssykehuset i Malatya, en av hardest rammede byene i Tyrka.

Mandag morgen måtte han forlate sin seks år gamle datter Eif Ece alene hjemme.

– Jeg gikk inn på traumeavdelingen, men det var for mange pasienter, sier Yakupogullar.

– De første pasientene jeg så var stort sett de som klarte å komme seg ut av ruinene på egen hånd. De var ikke hardt skadet. Men de fleste var i sjokk og hadde dødsangst, sier Yakupogullar til VG.

LEGE: Yusuf Yakupogullar er lege på sykehuset i Malatya. Her er han sammen med datteren Eif Ece (6).

Hver gang de merket etterskjelv på sykehuset, ble pasientene på nytt stresset. Igjen og igjen.

– Vi prøvde å holde selvtilliten oppe, men vi var også livredde. Det må ha vært synlig i ansiktene våre. Vi skalv på hendene, sier han.

Yakupogullar forteller at mange pasienter spurte etter familiemedlemmer. Særlig mange eldre og barn satt fast i ruinene.

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria mandag var voldsomt. Det ble målt til en styrke på 7.8, og er det kraftigste i regionen på 100 år.

Minst 11.000 er onsdag bekreftet døde etter jordskjelvene i Syria og Tyrkia.

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene vil bli langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

På vei til jobb mandag morgen sto bygget bakerst til høyre fortsatt oppreist etter jordskjelvet. Men da Yusuf Yakupogullar dro hjem fra jobb igjen hadde bygget kollapset.

Yakupogullar forteller at over halvparten av de raste bygningene fortsatt ikke er undersøkt tirsdag kveld.

– Derfor stiger dødstallene fortsatt dramatisk, sier han.

Sykehuset er bygget for å tåle jordskjelv med en styrke på 9. Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria hadde en styrke på 7,8.

Yakupogullar opplevde selv skjelvet på kroppen da han våknet av kraftig risting natt til mandag.

– Plutselig ble ristingen så kraftig at jeg tenkte det umulig kunne være et jordskjelv. Jeg trodde en lastebil hadde kjørt inn i bygget vårt, sier han til VG på telefon fra Malatya.

Han var hjemme med datteren.

– Jeg klemte den lille jenta mi som begynte å gråte og gikk ned til første etasje. Mobildekningen, elektrisiteten og internettet var nede, forteller han.

Yakupogullar så ut av vinduet for å prøve å forstå hva som hadde skjedd, men gatelysene var av. Det var for mørkt til å se noe.

– Klokken 08.00 gikk jeg ut for å se om det var noen i nabohusene som trengte hjelp. Da forlot jeg mine barn hjemme og dro rett på sykehuset, sier han.

RAST: En av de mange bygningene som har rast i Malatya.

Det andre store skjelvet kom omkring klokken 12. Deler av taket på sykehuset raste sammen.

– Datteren min ringte. Hun var så redd og gråt. Men jeg måtte bli igjen og jobbe på sykehuset i flere timer, til situasjonen var litt mer stabil, sier han.

På ettermiddagen økte tilfanget av pasienter. Og de var stadig hardere skadet.

– De hadde alvorlige skader i hodet, nakken og brystet og flere brudd. Mange blødde kraftig og var kritisk nedkjølt, sier han.

Særlig etter det andre store skjelvet, begynte sykehuset å evakuere pasienter. Yakupogullar fryktet de selv sto i fare for å bli hardt skadet.

– Jeg tenkte at ingen i denne byen kunne gi oss medisinsk behandling om sykehuset skulle kollapse, forteller han.

Yakupogullar kom seg knapt hjem. Veiene var overfylt med folk som hadde trukket ut i gaten, flere fortsatt i pysjamas.

– Situasjonen var forferdelig. Det var vondt å se ansiktsuttrykkene. Det var som vi hadde våknet opp til en dystopisk verden, som på film, sier han.

Den første natten etter jordskjelvet, tilbrakte Yakupogullar og datteren i bilen i frykt for at huset skulle rase.

– Tusenvis av folk sover i bilene sine nå, men det er veldig kaldt. Jeg kunne ikke la varmen stå på fordi jeg ikke hadde nok drivstoff, sier han.

Nå står sykehusene overfor en flom av multitraumepasienter. Noen blir fraktet til sykehus i nærliggende byer, og de fleste får beskjed om å ikke oppsøke sykehuset med mindre det er høyst nødvendig.

Alle planlagte operasjoner er utsatt og folk oppfordres til å donere blod.

– Jeg prøver å holde hjemmet mitt trygt og pasientene mine friske, sier han.

Han forteller at han er dypt bekymret for datteren sin.

– Da pandemien startet i mars 2020, skjønte hun ikke helt hva som skjedde og hvorfor alt stengte. Vi så hverandre ikke på flere måneder fordi jeg var på jobb døgnet rundt. Så mistet hun bestefaren til covid, sier Yakupogullar.

– Nå står vi midt i en helt ny krise. Men denne bekymrer mer.