Helsedirektoratet oppfordrer flere helsearbeidere til å vaksinere seg

Den lave vaksinasjonsgraden kan føre til press på helsetjenesten og flere smittede i risikogrupper, ifølge Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet (FHI) venter at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember.

Men færre helsearbeidere har tatt influensavaksinen i år enn tidligere, ifølge Helsedirektoratet.

I spesialisthelsetjenesten har 41 prosent tatt influansevaskinen, mens tallet for primærhelsetjenesten er nede på 24 prosent.

Det er langt unna EUs mål om at minst 75 prosent av dem som jobber med pasienter er vaksinert.

– Jeg vil sterkt oppfordre all helsepersonell til å vaksinere seg, dersom det ikke foreligger spesielle grunner til at man ikke kan gjøre det, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

– Vanskelig influensasesong

Helsemyndighetene må i år forholde seg til en større usikkerhet:

Etter to år med smitteverntiltak og pandemi, har færre immunitet mot influensaviruset som nå sirkulerer, som igjen kan føre til at flere blir sykere av sesonginfluensa enn vanlig.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere bedt sykehusene stålsette seg for en vinter med flere innleggelse og varslet et stort sykefravær som vil belaste samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt.

– Vi kan stå overfor en ganske vanskelig influensasesong i år. Det er enda større grunn til å vaksinere seg, sier Torgersen.

– Hva er konsekvensen dersom ikke flere vaksinerer seg?

– Vi frykter at flere enn nødvendig blir infulansesyke og at flere i den sårbare gruppen kan bli smittet, syke og dø av det, sier Torgersen.

Utover risikogruppene og helsearbeidere, anbefaler helsemyndighetene at personer som bor med immunsupprimerte pasienter også vaksinerer seg mot influensa.

Disse bør ta influensavaksine, ifølge Helsenorge.no:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og diabetes type 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

nedsatt immunforsvar.

svært alvorlig fedme ( KMI over 40).

annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

Vil unngå press på helsetjenester

Helsedirektoratet har imidlertid ingen god forklaring på hvorfor færre helsearbeidere har vaksinert seg i år

– Det kan hende at det henger sammen med atmange opplever at de har fått mange vaksiner siste årene, men vi har ikke gode forklaringer, sier Torgersen.

– Hvis de sårbare gruppene er vaksinert, er det så farlig om alle rundt dem er beskyttet?

– Ja, alt uvaksinert helsepersonell, og spesielt pleiemedhjelpere og helsefagarbeidere som i særlig grad står nær de eldre og risikogruppene, kan bringe smitte videre til de sårbare, sier Torgersen.

– Er det nødvendig å vaksinere seg dersom man følger rådet om å holde seg hjemme ved symptomer?

– Det er et annet aspekt. Vi vil at helsearbeidere holder seg friske for å unngå et for høyt sykefravær med influensa samtidig som en covid-19-bølge og RS-viruset, som særlig rammer barn, kan føre til at mange havner på sykehus. Det setter et samlet press på helsetjenesten, sier Torgersen.