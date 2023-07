HAMBURGERE: Hurtigmat påvirker oss mer enn vi kanskje trodde, har forskere funnet ut.

Studie: «Fast food» gjør unge dummere og tyngre

Vokser du opp i nærheten av et gatekjøkken veier du i snitt mer når du er 18 eller 19 år, viser ny forskning.

Kortversjonen Ifølge en ny norsk studie kan ungdom som vokser opp i nærheten av hurtigmat ha høyere vekt, lavere intelligens, og dårligere hukommelse og konsentrasjon.

Effekten blir mer merkbar over tid og kan bidra til at færre gutter velger studieforberedende program på videregående skole.

Forskerne studerte unge menn som bodde mellom en halv til to kilometer fra hurtigmatsteder, og sammenlignet med dem som bodde lenger unna. Vis mer

«Fast food»-kjeder bidrar til at norske 18 og 19-årige menn har lavere intelligens, dårlig hukommelse og konsentrasjon.

Det viser en ny norsk studie.

– Vi ser at barn og tenåringer som vokser opp i nærheten av fast food-restauranter har større sannsynlighet for å bli overvektige, sier Sara Abrahamsson til VG.

Hun forsker på helse i Folkehelseinstituttet (FHI), og har undersøkt om økt tilgang på pommes frites, hamburgere og brus fører til dårligere helse og kognitive kognitiveKognitiv er et begrep som viser til sammensatte funksjoner i hjernen: hukommelse, struktur, planlegging og andre forhold som er med på å styre hvordan vi forstår, tenker og handler i hverdagen. Det skriver Sunnaas i en brosjyre om kognitive endringer. ferdigheter blant unge menn i Norge.

Sammen med to andre forskere publiserte hun nylig artikkelen «Fast food suppliers contribute to increases in BMI and decreases in IQ».

Et år med eksponering for «fast food» fører til:

– Økt BMI med 0,2 prosent og fedme med 1,6 prosent. Det reduserer også intelligens med 0,01 IQ-poeng per år, noe som reduserer sannsynligheten for at gutter velger et studieforberedende program, sier forskeren og legger til:

– Dette er ikke så mye hvis du bare ser på et år, men over tid blir tallene fort store.

– Over tid blir effektene store

I studien er unge menn som bor mellom 1/2 til 2 kilometer unna «fastfood»-steder undersøkt – og sammenlignet med de som bor lenger unna.

På 1980-tallet ble unge menn i Norge tyngre.

– Vi har regnet ut at økt tilgjengelighet til hurtigmat kan forklare en stor andel av økningen. Over tid blir effektene store.

De aller fleste voksne i Norge har enten overvekt eller fedme, det kommer frem i Folkehelserapporten.

– Den første McDonald's-restauranten åpnet i Norge i begynnelsen av 1980-tallet. Etter dette skjedde det en rask ekspansjon av lignende restauranter.

I studien har forskerne hentet tall fra Foretaksregisteret, SSB og resultater fra standardiserte IQ-tester gjort på obligatorisk sesjon i forsvaret.

Hurtigmat i oppveksten

Forskere er bekymret for hvordan overvekt i barne- og ungdomsårene påvirker helsen vår.

– Barn som vokser opp i dag har mer tilgang til fast food, og blir mer eksponert for slik mat.

I rapporten anslår forskerne at nærmere en tredjedel av økningen i vekt blant ungdommer i Norge kan stamme fra eksponering for hurtigmatrestauranter.

– Vi vet fra tidligere forskning at når barn får bedre mat i skolen så presterer de bedre, og nå kan vi også vise at det motsatte skjer med tilgang til «dårlig» mat.

– Hvilke funn ble du mest overrasket over?

– De fleste land har opplevd en nedgang i intelligens i 1990 og 2000-tallet, men få studier har vist hva de faktiske årsakene til nedgangen er. Med vår studie har vi beregnet att så mye som 27 prosent av nedgangen i intelligens blant menn er på grunn av økt tilgjengelighet av hurtigmat.

