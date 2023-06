Moxnes om tyverisaken: − Rev av lappen og la brillene i bagasjen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes deler ny informasjon om tyverisaken. Til VG forteller han at han ikke slo alarm da han ble klar over at han hadde tatt med seg brillene ut av butikken.

Fredag ble det kjent at Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, i juni ble tatt for tyveri av solbriller på Oslo lufthavn. Politiet mener han handlet forsettlig, mens Moxnes har sagt at han han ikke gjorde det med vilje.

Overfor VG forteller Moxnes åpent om hva som skjedde da han ble tatt for å ha stjålet et par Hugo Boss solbriller til 1199 kroner.

– Jeg var på vei til et bryllup, og i en av butikkene stoppet jeg for å kikke på solbriller. Jeg tok ned et par jeg likte og lurte på om jeg skulle kjøpe dem. Deretter gikk jeg og kjæresten min rundt for å se på andre briller, sier han til VG.

– På et tidspunkt puttet jeg disse brillene i lommen. Og tenker i ettertid at jeg må ha tenkt at det var mine egne briller eller at jeg ikke har tenkt i det hele tatt, sier han.

Da gikk de for å spise, forteller han. Det var da han oppdaget hva han har i lommen.

Da hadde det gått ca. 10–15 min siden han var i butikken, beregner han.

– Jeg fikk panikk og ble redd. Jeg ble redd for hvordan det ville se ut dersom jeg gikk tilbake til butikken. «Hva ville de tenke om meg, ville de tro meg», sier han.

I stedet for å si ifra, gjør han noe helt annet:

–Jeg burde ha gått rett tilbake og levert brillene, i stedet rev jeg av lappen og la brillene i bagasjen, sier han og fortsetter:

– Så rakk jeg ikke tenke på hva jeg skulle gjøre videre, for da kommer det en vakt og spør etter brillene.

– Ville bli skandale

– Hvordan reagerte du da vekteren kom?

– Da ble jeg utrolig flau, og da var det ikke rom for noen bortforklaringer. Jeg har jo gått ut av en butikk uten å betale, og ser hvordan det ser ut, sier han.

– Hvorfor er det viktig for deg å få dette ut?

– Det har i dag kommet en del kjeft mot politiet og jeg synes hele saken er veldig pinlig. Det er viktig for meg å fortelle hva som skjedde fra a til å, sier Rødt-lederen.

– Det er en såpass ubehagelig sak og jeg vil ikke gjøre det igjen.

– Hvordan kom tanken til deg om å om å rive av lappen?

– Panikk og frykt for hvordan det ville se ut. At ingen ville tro meg og at det ville bli skandale.

VG kommer tilbake med mer.