Biler smadret av container på Sortland

Vindkastene tok med seg to containerne rett inn i bilene som sto på havna på Sortland søndag.

Det har vært storm i kastene på Sortland søndag, men flyvende containere er likevel langt fra normalen, bekrefter driftssjef Einar Glad Hansen i Sortland Havn KF, til lokalavisen Vesterålen online ( VOL).

– Nei, det er jo ikke det. Men containerne har store vindflater, så det kan dessverre skje. Han har vært stygg i dag, og med vind fra ugunstig retning kan det gå galt, sier Hansen til VOL.

Galt gikk det virkelig for havhelse-selskapet Åkerblå, som hadde to av sine til sammen tre firmabiler parkert på havna på Sortland.

3–4 TONN: Containerne var tomme, men er likevel tunge nok til å knuse biler.

– Fryktelig uflaks

Containerne veier mellom 3 og 4 tonn hver. Her var det den ene som tok den andre containeren med seg.

Og det rett i to av Åkerblås biler, som nå er smadret.

– Vi hadde jo fryktelig uflaks. Nå er det mye praktisk med forsikringen som må ordnes i morgen, sier regionleder Lisbeth Reinholdtsen i Åkerblå til VG.

Containerne på havnen i Sortland håndteres av Nordtrafikk AS.

Daglig leder i selskapet, Jørgen Sollie, sier de var forberedt på vindkast, men ikke så sterke.

– Det var vel meldt 17 sekundmeter i kastene, og det skal ikke være noe problem for containerne. Men så ble det 25. Jeg var selv nede på havna og kjente at det blåste ganske kraftig. Men at de skulle velte over, hadde jeg ikke forventet, sier Sollie til VG.

TO AV TRE: Åkerblå har nå bare en firmabil igjen.

– Vet hvor vi bor

Dette er ikke første gang en av Nordtrafikks containerne blir tatt av vinden.

8.april 2020 blåste en container på havet på Sortland.

Jørgen Sollie sier han er lettet over at bilene som ble truffet var uten passasjerer. Han har snakket med de uheldige som har mistet firmabilene sine.

– Det er jo leit, men ikke noe å gjøre noe med. Jeg foreslo at de fikk kjøre privatbilene i morgen, sier Sollie.

Han forteller at vinden tok containerne helt mot slutten av to timers uvær, og at stormen roet seg igjen like brått som det kom.

Søndag kveld er det igjen sol, og ikke et vindpust i trærne, sier Sollie, og sukker:

– Det snødde i forrige uke. Vi vet hvor vi bor.

CONTAINERSJEF: Daglig leder i Nordtrafikk AS, Jørgen Sollie, var selv på havna i uværet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post