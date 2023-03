FIKK NYE TALL: Forskere har beregnet kostnaden familievold har for samfunnet på oppdrag fra justisdepartementet og overlevert den til minister Emilie Enger Mehl (Sp).

Familievold kostet samfunnet nesten 93 milliarder: − Alvorlig høyt tall

Den nye rapporten om hvor mye vold i nære relasjoner faktisk koster det norske samfunnet skal brukes når regjeringen skal lage en opptrappingsplan i kampen mot slik vold.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk overlevert rapporten der det går fram at familievold kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021.

– Det er et alvorlig høyt tall. Det er betydelig, og viser med all tydelighet at det mest effektive vi kan gjøre er å forebygge, sier Mehl etter å ha mottatt rapporten.

Det er forskere fra Menon Economics som har analysert de samfunnsmessige kostnadene av vold i nære relasjoner.

Den største kostnaden bæres av de som er utsatt for vold selv, men også pårørende, voldsutøvere, arbeidsgivere, frivillig sektor og storsamfunnet bærer kostnadene, ifølge forskerne som la frem funnene i rapporten.

– Vi kan spare samfunnet for store kostnader hvis vi kan komme med tiltak som direkte eller indirekte forhindrer vold i nære relasjoner, sier justisministeren.

Jobber med nye tiltak mot partner- og familievold

Rapporten kommer dagen etter at Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) la fram en undersøkelse som avdekker at flere én av fem kvinner i Norge har opplevd å bli voldtatt i løpet av livet, at flere unge kvinner utsettes for alvorlig partnervold og at nesten 50 prosent av alle menn har vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

– Når vi skal se på tiltak som kan ta oss videre i kampen mot vold i nære relasjoner, trenger vi kunnskap, sier justisministeren etter å også ha fått informasjon om kostnaden slik vold har for samfunnet.

Både rapporten som viser de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og omfangsstudien som ble lansert tirsdag er en del av dette kunnskapsgrunnlaget.

Regjeringen skal i tiden fremover utarbeide en opptrappingsplan i kampen mot vold i nære relasjoner, et samarbeid mellom åtte departementer. Planen skal legges frem i løpet av året.

– Vi må ha flere tiltak for å forebygge at denne volden skjer, ikke minst å komme inn og hjelpe voldsutsatte tidligere og i de verste tilfellene hjelpe folk ut av voldelige forhold som i verste fall kan sette liv i fare, sier hun.

– Dette er en tematikk som favner bredt, og det blir konsekvenser gjennom flere sektorer.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år: