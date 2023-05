SKATTEKRAV: Kari Elisabeth Kaski vil ha skattelette på bordet i forhandlingene med Støre regjeringen om revidert budsjett.

Kaski: SV krever skattelette «for vanlige folk»

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at SV vil kreve skattelette for folk med vanlige og lave inntekter i revidert budsjett.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener det er viktig å fordelene skattebyrden på en annen måte, på grunn av prisvekst, voksende forskjeller og fattigdom. Vis mer

– I lys av skattelettelsen til pensjonistene i regjeringens forslag til revidert, mener SV det i dyrtiden dyrtiden Dyrtid er en periode med høye eller sterkt økende priser. Kilde: Store norske leksikon.vi er inne i, vil være riktig å prioritere skattelette også til andre med med lave og vanlige inntekter, sier Kaski til VG.

Regjeringen foreslår i revidert budsjett, som ble lagt frem torsdag, å gi en skattelettelse på nesten 1,4 milliarder kroner til pensjonistene.

Lettelsen er rettet mot de med lavest pensjon, som får inntil 4500 kroner i lavere skatt.

– Er det nivået som også bør gjelde skattekravet deres for vanlige folk?

– Det er for tidlig å si noe om beløp og hva det vil koste, sier Kaski.

En gjennomsnittlig industriarbeider-lønn var i fjor 542.800 kroner.

Hun utdyper kravet slik:

– Vi mener at det er viktig å styrke fordelingsprofilen i revidert. Å kompensere for prisstigningen er viktig, men det er ikke i seg selv nok for å få ned forskjellene og motvirke veksten i fattigdom.

I revidert anslår regjeringen at prisveksten i år blir 5,4 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng mer enn rammen i årets lønnsoppgjør i privat sektor, som endte på 5,2 prosent.

Det kan bety at norske arbeidstagere igjen vil kunne oppleve en reallønnsnedgang, fordi prisene stiger mer enn lønningene.

– Økt handlingsrom

– Er deres krav om skattelette en måte å kompensere for det?

– Det er ingen tvil om at dyrtiden har rammet folk hardt i fjor og i år. Å gi folk med lave og vanlige inntekter noe økt handlingsrom, mener vi er riktig, i kombinasjon med økt skatt for de rikeste.

Opposisjonen på Stortinget har i dag kommet med kritikk av pengebruken i revidert, etter at regjeringen foreslår å øke oljepengebruken med 56 milliarder kroner, til samlet 373 milliarder kroner.

– Høyresidens retorikk er grovt uansvarlig. Mindre pengebruk innebærer i praksis store kutt i velferden, i sykehusene og offentlig sektor.

KLARE: Kaski og partileder Kirsti Bergstø skal innlede forhandlingene med regjeringen om revidert budsjett 23. mai.

Hun sier at veksten handler om at statsbudsjettet hadde feil anslag på prisvekst.

– Legger vi ikke inn den kompensasjonen, da sier du til sykepleierne, legene og pasientene på norske sykehus at de må stramme livreima og kutte ytterligere.

– Hva tenker du om at Ap avlyser nye skattereformer?

– Jeg synes det er synd. Vi hadde trengt en større skattereform og omlegging i Norge, hvor vi kan kutte i inntektsskatten og øke skatt på formue og arv. Vi tar det til etterretning, men kommer til å forhandle om skatt i budsjettforhandlingene fremover.

Klima

Da SV ga sine første kommentarer etter at revidert budsjett var lagt frem torsdag, var de spesielt kritisk til manglende klimainnsats.

– Kan du være litt konkret om områder som må på bordet for å bedre klimaprofilen i revidert?

– Vi vil jakte etter alt som gir konkrete utslippskutt, blant annet innen transport og industri. Når regjeringen i går valgte å gi nye store utlysninger for leting etter olje, så har det økt vårt behov for å få til mer på klimaomstilling.