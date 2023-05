STUSSET: Håkon Nesby stusset over forespørslene til russeren. Bedriften valgte å varsle PST.

Russisk agent oppsøkte norsk firma: Ville ha utstyr til å finne sjøkabler

ABILDSØ (VG) Den velkledde russeren brukte hundretusener på det lille nisjefirmaet i Oslo. Da en sjøkabel til Svalbard ble skadet, fattet selgerne mistanke.

Kortversjonen En russisk diplomat gjorde flere kjøp av spesifikke måleinstrumenter til flere hundre tusen kroner hos Oslo-firmaet Instrumentcompaniet i 2019 og 2020.

Han ønsket også teknologi som kan påvise kabler på havbunnen, etter at en sjøkabel mellom Norge og Svalbard ble skadet.

Selskapet varslet selv PST om handelen med den russiske diplomaten.

PST bekrefter at etterretningsoffiseren hadde diplomatisk status i Norge, og var del av grunnlaget for utvisningen av 15 russiske diplomater nylig. Vis mer

En vårdag i 2019 parkerte en mann utenfor den grå murbygningen til Instrumentcompaniet på Abildsø i Oslo.

En av de ansatte husker det som at bilen var ganske unnselig – trolig var det en vanlig familiebil med norske skilter.

– Han virket veldig ordentlig. En vanlig kunde. Han var veldig pent kledd, kom i dress, snakket pent og var god i engelsk. Og han viste seg altså å være russisk, sier Håkon Nesby til VG. Han er selger i firmaet.

Dette var første gangen mannen var innom Instrumentcompaniet.

Russeren kjøpte en slik gassmåler.

Stusset over russeren

Inne på salgskontoret kom mannen med en helt spesifikk forespørsel:

– Første gangen spurte han etter spesifikke måleinstrumenter som skal brukes under vann. Og han spurte om to ulike modeller for måling av godstykkelse under vann. Den ene har vi her, den andre kunne vi skaffe.

Med dette instrumentet kan du for eksempel måle tykkelsen på et skrog eller på en del av en bro, eller andre konstruksjoner som er under vann, forklarer Nesby.

Et par ting fikk selgeren til å stusse:

Mannen ville ikke legge igjen et mobilnummer, det var kun en e-post de kunne kommunisere med han på.

Han spurte om det var mulig å betale hele bestillingen i cash, altså med sedler.

PST omtalte saken først i sin egen podkast «Psst» denne uken.

RUSSISK INTERESSE: Her kom den russiske etterretningsoffiseren på besøk.

Nesby tenkte det var rart, men sjekket litt rundt – og mange mente at det er vanlig at russere vil betale kontant.

Men ledelsen var ikke så giret på det. Mannen fikk derfor en faktura for forhåndsbetaling, og fikk beskjed om at han kunne hente varen etter at den hadde blitt betalt. Det gjorde han. Samme metode ble brukt senere også.

Nesby anslår at mannen til sammen gjorde fem-seks-syv kjøp til, og at han var innom kontoret minst ti ganger – trolig flere.

– Hvilke summer var det snakk om?

– Det var store summer. Enkeltvis kan det fort ha vært en faktura over 250.000 kroner, pluss moms.

– Kan du huske hva han kjøpte de andre gangene?

– Han kjøpte vannkvalitetsutstyr, en gassmåler, en oksygenmåler for undervannsbruk, og blant annet en vedheftsmåler vedheftsmålerBrukes til å måle hvor bra coatingen på betong er, det vil si overflatebehandling eller impregnering av betongen.. Det selger vi vanligvis ikke, men vi klarte å skaffe. Og han kjøpte en del ekstrautstyr for godstykkelse som er ment til å dykke med, og som kobles med kabel opp til overflaten for å gjøre målinger.

Håkon Nesby i Instrumentcompaniet AS. Her er han i showrommet der han hadde besøk en russisk mann.

– Og når gikk alarmen?

– Altså, alarmen gikk jo egentlig ikke. Men det var en periode hvor det ble snakket om en internettkabel som hadde blitt kappet mellom Norge og Svalbard. Da tenkte jeg på vedkommende, for noe av det utstyret han hadde etterspurt var for å detektere en sånn kabel.

Ville ha mer avansert teknologi

Det var i januar i fjor at en av to sjøkabler til Svalbard sluttet å virke. Politiet fantikke årsaken, men konkluderte med at mennesker trolig sto bak skaden og henla saken.

Bestillingen fra russeren hadde vært helt konkret: Mannen ønsket et instrument til såkalt «subsea cabel detection», og det måtte være fra firmaet Tinsley.

Med slik utstyr kan du altså finne ut hvor kabler ligger på havbunnen.

Dette instrumentet var det siste mannen spurte om hos Instrumentcompaniet, forklarer Nesby. Denne gangen klarte de ikke å skaffe det han var på jakt etter.

– Han kom med en håndskrevet lapp med merke og modell. Vi var i kontakt med et firma i England og kunne få tak i nesten tilsvarende modell, men med noen funksjoner som ikke var helt like. Så spurte vi om det var greit. Men det var det ikke.

– Når var dette?

– Jeg er litt usikker, men det må ha vært i 2020 en gang.

Russeren kjøpte en slik ultralyd tykkelsesmåler.

Men så kom krigen i Ukraina. Det tok likevel en stund før alarmklokkene for alvor begynte å ljome på salgskontoret på Abildsø.

26. september 2022 eksploderte det i Østersjøen: Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ble utsatt for sabotasje. Det er fortsatt uklart hvem som sto bak.

– I etterkant av Nord Stream tenkte jeg det var greit å nevne russeren for PST. Den sabotasjen kunne ikke blitt gjort med noe av utstyret han fikk fra oss, men med de forespørslene som han hadde ... det var for mange ting som virket «fishy».

SHOWROOM: I dette showrommet var russeren på besøk.

Russisk diplomat

En gang skal noen av de ansatte ha sett at mannen kom i en bil med blå skilter. Altså fra en ambassade

– Hvilken ambassade?

– Da lukter det den russiske ambassade. Mailadressen han brukte sluttet på «@mail.ru».

Rådgiver Dag Røhjell i seksjon for kontraetterretning i PST kan ikke gi detaljer om den russiske etterretningsoffiseren.

Likevel bekrefter han at vedkommende hadde diplomatisk status i Norge og var en del av grunnlaget som førte til at Utenriksdepartementet nylig utviste 15 russiske diplomater.

– Det er ikke ulovlig for en ambassadeansatt å drive handel eller kjøpe varer i Norge. Det som er interessant, kanskje ulovlig og potensielt i strid med reglene for diplomater, er hvilken teknologi og hvilke varer de er interessert i, sier han.

Rådgiver Dag Røhjell i seksjon for kontraetterretning i PST.

– Dette tipset var så konkret at vi valgte å reise ut og ta et møte med dem for å finne ut hva som hadde blitt solgt og hvordan de hadde kommunisert, sier Røhjell.

Han bekrefter at PST først ble oppmerksom på saken etter tipset fra Instrumentcompaniet selv.

Metoden den russiske etterretningsoffiseren brukte, kalles «eskalerende anskaffelsesvirksomhet» av PST.

Det kan innebære at en etterretningsoffiser først vil ta kontakt med en bedrift og kjøpe «hyllevarer» – varer som er tilgjengelig og kanskje til og med mulig å kjøpe i Russland.

Over tid vil agenten etablere et kundeforhold. Han vil stadig handle mer avanserte varer, før han til slutt forsøker å kjøpe varer som er omfattet av sanksjonsforskriftene.

– Spesielt

Instrumentcompaniet er et lite nisjefirma med seks ansatte. De har spesialisert seg på måleinstrumenter og overvåkningsutstyr av ulik type, og har ifølge sine hjemmesider er et stort nettverk av leverandører over hele verden.

– Vi driver med avansert teknologi. En del kunder er fra off shore-industrien, men vi leverer også on shore til offentlige og private som trenger det til noe som skal måles. Ellers er det en del ambassader på kundelisten, det hender for eksempel at den amerikanske kjøper ting her, sier Nesby.

SLO ALARM: Daglig leder Rolf Peter Dørum og teknisk selger Håkon Nesby i Instrumentcompaniet AS.

Daglig leder Rolf Petter Dørum synes saken er veldig spesiell:

– I dagens klima kan du kanskje si at det ikke er så overraskende at de prøver å finne innganger og veier til det de trenger. Men det er spesielt at det vi har er så interessant at russisk etterretning har vært å handlet hos oss.

Han håper saken kanskje kan være en vekker for mange norske bedrifter.

– Det er kanskje noe med det som sies om «den norske naiviteten». I alle år fram til krigen i fjor så har vi jo levd trygt og godt her. Da reflekterer man kanskje ikke umiddelbart over hva som ikke er greit. Egentlig skjedde det jo heller ikke noe ulovlig, siden alt er på det åpne markedet, sant.

– Har dere hatt andre tilfeller som ligner på denne?

– Dette er den ene gangen hvor det har vært konkret. Men det kommer av og til forespørsler via telefon eller mail fra utlandet, hvor flaggene går opp. Der er vi ganske flinke til å filtrere, og stiller kontrollspørsmål. Når linjen blir død så sier det seg kanskje selv at man har avverget noe som ikke var helt innenfor.

Innrømmer blindsoner

– Hvor vanskelig er det å oppdage bedriftene som Russland kan ha interesse av å kjøpe varer fra?

– Vi skulle gjerne visst alt, men det gjør vi selvsagt ikke. Bedrifter i forsvarsindustrien er spesielt utsatt. Noen er enkle å identifisere, andre er verre, sier Dag Røhjell i PST.

Han medgir at PST har noen blindsoner på noen felt.

– Da er vi avhengig av at bedriften tar kontakt. Vi prøver å se litt i krystallkulen og forutse hvilke bedrifter Russland kan være interessert, sier han.

Røhjell ber bedrifter være årvåkne og gjerne be kunder om å fylle en sluttbrukererklæring sluttbrukererklæringKonkret informasjon om hvem som faktisk kjøper og skal bruke varene..

– Hvor går grensen før bedriften har gjort noe straffbart?

– Det er ikke et enkelt svar på det. Alle bedrifter har et ansvar for å håndheve sanksjonslover mot Russland. Selger man bestemte varer til land som Russland, kan det være ulovlig, sier Røhjell.