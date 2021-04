Ny rapport: Norge trenger 3200 milliarder til vedlikehold

Det er noe råttent i kongeriket Norge hvis vi skal tro den ferske rapporten til Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Den konkluderer med at landet trenger 3200 milliarder til vedlikehold.

Av Stella Bugge

Til sammenligning er Oljefondet på drøye 11.000 milliarder kroner. Det er med andre ord et enormt vedlikeholdsetterslep vi snakker om.

I sin «State of the Nation»-rapport tar RIF for seg tilstanden til offentlige bygg, anlegg og infrastruktur på tolv samfunnskritiske områder som har verdier for til sammen 7000 milliarder.

Resultatet er ikke bra for nattesøvnen.

– Står dårlig til

– Det står dårlig til med nasjonen. Vi er ett av verdens rikeste land, men vi lar verdiene på land forfalle til de grader, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, en uavhengig bransjeforening for rådgivende ingeniørfirmaer som har over 13.000 ansatte.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Foto: Nicolas Tourrenc/RIF

– Tenk så mye styring og kontroll vi har av Oljefondets verdier. Men ingen holder oversikten over de verdiene som er bygget i Norge gjennom generasjoner, sier Hansteen med tanke på skoler, kulturbygg, sykehus og barnehager – ja nær sagt alt som ikke er på private hender.

– Forfallet har vokst

RIF laget sin første rapport i 2010. Den neste store oversikten kom i 2015, da ble kostnadene estimert til 2600 milliarder kroner.

– Nå har forfallet vokst til 3200 milliarder. Det skyldes ikke bare inflasjonen, men også at klimaendringene gjør at forfallet går raskere, sier Hansteen til VG.

For bygninger, veier og annen infrastruktur liker ikke enorme mengder regn, varmere vær og jordskred.

GAMMEL ÅRGANG: Disse avløpsrørene i Storgata i Oslo var i drift helt frem til de ble byttet i fjor. Foto: Tommy C. Olsen

Hvor det står aller verst til? På jernbanen og fylkesveiene.

Her kreves det henholdsvis 600 og 700 milliarder for å oppgradere disse sektorene fra tilstandskarakteren 2, som RIF mener er så dårlig at funksjonaliteten er truet, til 4. En firer betyr at «anlegget har god standard i henhold til dagens og fremtidens krav og behov.»

Skolebuss, melkebil og Posten nektet å kjøre

En av fylkesveiene som skriker etter vedlikehold er fylkesvei 7908 på Reinøya i Karlsøy kommune. Veien er så dårlig at skolebussen, melkebilen og posten meldte pass en periode i april før den ble skrapet etter omtale i Nordlys.

Også søppelbilen tok en pause da veien var som verst.

Veistrekningen, som ligger en time og 20 minutter unna Tromsø, er i så elendig forfatning at bussjåfør Kevin Lockertsen (25) tidligere denne måneden nektet å kjøre skoleruten.

SA STOPP: Bussjåfør Kevin Lockertsen mente det ikke var forsvarlig å kjøre skolebussen. Det var for mange hull i veien. I etterkant har veien blitt skrapet. Foto: PRIVAT

– Jeg meldte at det ikke var forsvarlig å kjøre der, sier Lockertsen til VG. Dermed måtte to av elevene som bor langs grusveien hentes med skyssbåt.

– De andre elevene bor langs den asfalterte strekningen mellom fergeleiet og butikken, forteller Lockertsen. Dermed ble de fortsatt hentet av skolebussen.

Selv ble bussjåføren sykmeldt i 14 dager.

HUMPETITTEN: Dette er fylkesvei 7908 på Reinøya i Karlsøy kommune. Her er det hull så langt øyet kan se. Bare fire km av den fem mil lange veien er asfaltert. Foto: Kevin Lockertsen

– Alle de dype hullene i veien gikk sånn ut over ryggen at jeg rett og slett ble syk av det, sier Lockertsen som i fjor punkterte privatbilen sin hele 15 ganger på strekningen. Han bor langs veien, og på en av turene punkterte han to ganger.

Tide bekrefter at de i tre dager kun kjørte deler av veien, men at de nå er i trafikk igjen etter at grusveien ble skrapet. Det ble den etter at blant annet avisen Nordlys omtalte de elendige forholdene.

– Det er bra at det ble tatt grep når såpass mange sier at nok er nok, sier kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i busselskapet.

– Det er galskap

Melkebilen innstilte henting av melk fra to melkebønder på Reinøya som dermed måtte tømme ut melken.

– Det er trist, det er galskap rett og slett. Helt forkastelig. Det er meningsløst at vi steller dyrene, melker dem og har masse arbeid når vi må hive alt, sier melkebonde Jonny Eliassen (64) på Nordeidet.

Han måtte tømme ut totalt 3500 liter.

– Til å begynne med tømte vi det i møkkakjelleren, nå har vi tatt en slange og tømmer det på havet, sier han.

Tine gjenopptok hentingen av melk etter 18 dager. Da hadde veien tørket opp og blitt skrapet.

Melkebonde Eliassen mener hele veien burde vært asfaltert for lengst.

– De kjører på grus innimellom, men når brøytebilen tar de første turene om høsten skyver den bare grusen ut i grøften. Dette er å skvette vann på gåsa, sier den frustrerte bonden.

MELKESJØ: Det er mer enn nok melk til Mons som her titter inn fjøsdøren og lepjer i seg det han kan av geitemelken som blir tømt ut over gulvet. Foto: JONNY ELIASSEN

– Kritisk stort forfall

Ingeniørenes forening opererer med fem tilstandsgrader og evalueringen av Norge ser litt ut som karaktererkortet til en svak avgangselev. Snittet er 3, og femmerne glimrer med sitt fravær. Bare lufthavner og energiproduksjon- og distribusjon får en firer.

– Fylkesveiene har et kritisk stort forfall og et oppgraderingsbehov på 700 milliarder kroner for at de skal tilfredsstille dagens krav blant annet med tanke på veibredde og sikkerhet. De får, sammen med jernbanen, tilstandskarakter 2, sier Hansteen. Mens fremtidsutsikten er rød og nedadgående for fylkesveiene, er den gul, det vil si uendret frem mot 2030, for jernbanen. Altså et lite hakk bedre.

Slik defineres karakterene 5: Anlegget er som nytt og tilfredsstiller dagens krav og behov,

samtidig som det er bygget på en måte som også gjør at anlegget

er tilpasset endringer i krav og behov fremover. I henhold til krav og

behov, vil ikke vesentlig vedlikehold være nødvendig før om flere år

– og det er minimalt med løpende vedlikeholdskostnader. 4: Anlegget har god standard i henhold til dagens og fremtidens krav

og behov. Normalt, løpende vedlikehold er nødvendig for å

opprettholde denne tilstanden. 3: Anlegget har en akseptabel, men ikke god standard, i henhold til dagens krav og behov. Det må forventes ekstraordinært ved like-

hold for å opprettholde drift. Fremtidige investeringer er nødvendig. 2: Anlegget er i en dårlig forfatning ut fra dagens krav og behov, og

funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke

denne funksjonaliteten skal reduseres.

1: Anlegget kan ikke oppfylle sin tiltenkte funksjon, i lys av dagens

krav og behov. Det vil være behov for forbedringer/oppgraderinger

og etablering av ny infrastruktur. Kilde: RIF Vis mer

Statens vegvesen har anslått at det vil koste 45–75 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesveinettet. Men denne kartleggingen omfatter ikke kostnader

for å rette opp manglende generell veistandard (kurvatur, stigning, veibredde.)

Sanner: – Har brukt rekordstore summer

Finansminister Jan Tore Sanner (H) viser til at regjeringen har bygget nær 800 kilometer nye riksveier, den bygger nye sykehus over hele landet og har i kjølvannet av oljeprisfallet i 2015 brukt 2,5 milliarder kroner til vedlikeholdstiltak og bygg.

– Solberg-regjeringen har de siste åtte årene brukt rekordstore summer på investeringer i samferdsel og infrastruktur, sier han i en kommentar formidlet via departements informasjonsavdeling.

IKKE TIPP TOPP: Her en kommunal vei i Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc/RIF

Samtidig, legger Sanner til, viser rapporten at det fortsatt er et vedlikeholdsetterslep på noen områder og at det fremover vil stilles stadig strengere krav til bærekraft, teknologi og trafikksikkerhet. Områder som regjeringen jobber videre med.

– Rapporten viser også at selv om etterslepet er stort, går mange områder i riktig retning, blant annet innen jernbane og fylkesveier. De siste fire årene har vi økt investeringsbudsjettet til jernbanen med over 60 prosent og i Nasjonal Transportplan for 2022–2033 prioriterer vi 16 milliarder kroner til fylkeskommunene for å forbedre fylkesveinettet. Dette er investeringer som vil komme både reisende og næringslivet til gode, sier Sanner.

Folk vil ha vedlikehold En fersk undersøkelse utført for NAF som omfatter over 4000 personer, viser at 51 prosent mener vedlikehold av eksisterende veier er det viktigste tiltaket politikerne bør prioritere, nesten like mange som de 52 prosentene som har satsing på kollektivtransport øverst på listen. Vis mer

– Museskritt

Sverre Myrli, transportpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, mener forfallet er enormt selv om det finnes flere måter å beregne dette på.

– På riksveiene tas en del av vedlikeholdsetterslepet igjen, på jernbanen øker det og fylkesveiene er en «never ending story». Bare i år øker vedlikeholdsetterslepet på jernbanen med 1,3 milliarder kroner ifølge statsbudsjettet, sier Myrli som etterlyser en opptrappingsplan på 10–12 år for de to sistnevnte sektorene.

– Vi kan ikke ta dette i et jafs. Det bør være en langsiktig plan for både jernbanen og fylkesveiene, sier han og legger til at det er positivt at staten har sagt at den skal bidra til oppgradering av fylkesveiene.

– Det er et museskritt i riktig retning. Vi er opptatt av å bygge ny vei, og det skal vi. Det er ikke like populært å ta vare på de gamle veiene, men det kan lønne seg, sier Myrli.

– Avgjørende for konkurranseevnen

NHO mener RIF har gjort et grundig arbeid.

– Analysen viser tydelig behovet for å satse på drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det bør være god økonomi i bedre å ta vare på samfunnets infrastrukturkapital. Gode samferdselsløsninger og energiinfrastruktur er avgjørende for konkurranseevnen for mange bedrifter, og for å utløse næringsmulighetene inn i en mer bærekraftig fremtid, skriver avdelingsdirektør for næringspolitisk avdeling i NHO, Per Øyvind Langeland, i en e-post.

– Derfor er det avgjørende at midler til drift og vedlikehold må prioriteres høyere fremover, og at infrastrukturen oppgraderes slik at vi møter fremtidige behov, legger han til.

SPILT MELK: Her tømmes geitemelken ut på fjøsgulvet hos melkebonde Jonny Eliassen på Reinøya. Årsak: veien var for dårlig til at melkebilen kunne komme og hente den. Foto: Jonny Eliassen

Hva skjer på Reinøya?

Ordfører Mona Pedersen (Karlsøy fellesliste) i Karlsøy kommune forteller at de fredag 16. april hadde et møte med fylkesråden for samferdsel om situasjonen på Reinøya.

– De har ikke lovet noen form for asfalt, men de skal ha en befaring på Reinøya med ingeniører fra fylket for å se på de største problemområdene, sier hun og legger til at fylkeskommunen hele tiden må gjøre tøffe prioriteringer etter at den overtok fylkesveiene fra staten – uten at det fulgte midler med.

– Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Troms og Finnmark er på 10 milliarder og de midlene er ikke der, sier ordføreren til VG.

Kommunestyret har derfor valgt å satse på fylkesvei 863, innfartsveien til Tromsø fra Vannøya hvor det ligger to store fiskebruk.

– Den har vi valgt fordi den er av strategisk betydning for nærings- og samfunnsutvikling i kommunen, sier Pedersen.

Karakterene for hver sektor:

KOMMUNALE BYGG: Her på Sofiemyr barneskole i Nordre Follo ble en vegg dekket med plast da klasserommet måtte stenges på grunn av muggsoppverdier. Rommet er nå friskmeldt. Foto: Anne Bagge-Skarheim, verneombud Sofiemyr skole

Kommunale bygg

Karakter: 3 Kommunale og fylkeskommunale bygg har betydelig vedlikeholdsetterslep og trenden er nedadgående. 70 prosent av byggene er over 40 år. En del bygg har dårlig inneklima og unormal vekst av muggsopp. For oppgradering til et tilstrekkelig tilstandsnivå 4 kreves 160 milliarder kroner.

Fremtid: Rødt lys. Dette skyldes økte krav om mer bærekraftige bygg og eiendommer, i kombinasjon med lite ressursbruk på vedlikehold.

HELSEBYGG: Ullevål sykehus ser ut til å kunne trenge litt penger til vedlikehold. Foto: Nicolas Tourrenc/RIF

Helsebygg (statlige)

Karakter: 3 Dagens helsebygg har generelt dårlig fysisk tilstand med betydelige vedlikeholdsetterslep. For oppgradering til et tilstrekkelig tilstandsnivå 4 kreves 40–55 milliarder kroner.

Fremtid: Rødt lys. Investeringstakten og endringene i helsebygg de siste fem årene har vært nedadgående. Planlagte investeringsmidler er betydelig lavere enn behovet for vedlikehold og oppgradering fremover.

STATLIGE BYGG: Statsbyggs fengselsportefølje, her ved Oslo fengsel, får tilstandskarakter 2. Resten av Statsbyggs eiendomsmasse vurderes generelt høyt til en firer. Foto: Nicolas Tourrenc/RIF

Andre statlige bygninger

Karakter: 3 Forsvarsbyggs portefølje plasseres på gjennomsnittet, mens Statsbyggs portefølje vurderes generelt høyt til tilstandskarakter 4, uten etterslep, og med grønn pil for fremtidsutsikt. Unntaket gjelder for Statsbyggs fengselsportefølje, som har fått tilstandskarakter 2. Estimert kostnad for oppgradering til nivå 4 er på 11 milliarder norske kroner.

Fremtid: Gult lys. Begge etater har iverksatt vedlikeholds- og utviklingstiltak i tråd med strategi om verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold.

JERNBANE: Sektoren får tilstandsgrad 2 fordi mesteparten av jernbanenettet er utdatert og ikke tilfredsstiller gjeldende krav til frekvens, hastighet og pålitelighet. Foto: Øyvind Engan/VG

Jernbane

Karakter 2: Mesteparten av jernbanenettet er utdatert og tilfredsstiller ikke gjeldende krav til frekvens, hastighet og pålitelighet. Til tross for at bevilgningene har økt, er jernbanenettets gjennomsnittsalder fortsatt høy og vedlikeholdsetterslepet meget stort. For at jernbanenettet skal nå opp til tilstandsnivå 4 kreves oppgradering for om lag 600 milliarder kroner.

Fremtid: Gult lys. Det investeres vesentlig mer på jernbane nå enn på lang tid. Dersom investerings- takten videreføres på et tilsvarende høyt nivå, vil man i løpet av en tjueårsperiode kunne få et tjenlig jernbanesystem rundt de største byene.

Lufthavner

Karakter: 4 Avinor har god oversikt over nødvendige tiltak og foretatt prioriteringer og større investeringer i bygningsmassen. Flysikringsanleggene overvåkes tett og jevnlig, og det foreligger gode sikkerhetsrutiner og -tilsyn av lufthavnene.

Fremtid: Grønt lys. En samlet vurdering viser at lufthavnenes kompetanse, struktur, planer og eierskap – med god støtte fra politisk hold – sikrer et godt nasjonalt tilbud det neste tiåret.

Riksveier

Karakter: 3 Riksveinettet har store investeringsbehov før det kan ivareta funksjonen som effektive hovedårer mellom landsdeler. Estimert kostnad for oppgradering til nivå 4 er på 1000–1100 milliarder kroner.

Fremtid: Grønt lys. Vi ser imidlertid en positiv utvikling med økt satsing på drift og vedlikehold og høy investeringstakt. Dersom investeringstakten videreføres i årene fremover, vurderer vi å kunne ha et tjenlig riksveinett innen 2050.

TØFFE FORHOLD: Fylkesvei 7908 på Reinøya i Troms og Finnmark fylke egner seg kanskje mer til rallykjøring enn normal trafikk. Foto: Kevin Lockertsen

Fylkesveier

Karakter: 2 Det er gjennomgående store vedlikeholdsetterslep og store deler av veinettet har en standard som ikke tilfredsstiller veinormalene. Oppgraderingsbehovet er estimert til 700 milliarder kroner.

Fremtid: Rødt lys. Fremtidsutsikten er rød og nedadgående. Fylkeskommunenes rammebetingelser vanskeliggjør en forsvarlig forvaltning og utvikling av fylkesveinettet.

Kommunale veier

Karakter: 3 Store deler av veinettet er av svært dårlig tilstand og behov for oppgradering til nivå 4 er beregnet til 300 milliarder kroner.

Fremtid: Rødt lys. Dersom midlene til drift og vedlikehold ikke økes vesentlig, fortsetter en negativ trend fram mot 2030.

Vannforsyningsanlegg

Karakter: 3 Tilstanden i deler av nettet utgjør en risiko for forurensning med betydning for innbyggernes helse. Vann- og avløpsnettet er delvis utdatert og det er manglende kapasitet til å transportere avløpsvann. Oppgraderingsbehovet, for å komme til nivå 4, vurderes til 250 milliarder kroner.

Fremtid: Gult lys. Økende investeringer de siste tre år og økt oppmerksomhet i vannbransjen gir en sannsynlig økning i innsats, noe som kreves for å opprettholde dagens fysiske tilstand mot 2030.

Avløpsanlegg

Karakter: 3 En del renseanlegg begynner å bli modne for rehabilitering, og mange må bygges ut som følge av befolkningsvekst og strengere utslippskrav. Oppgraderingsbehovet, for å komme opp til nivå 4, er vurdert til 320 milliarder kroner.

Fremtid: Gult lys. Kravene for å opprettholde dagens nivå for avløpsanlegg vil øke i årene fremover, særlig som følge av økte klimapåkjenninger og krav fra EU.

Energiproduksjon

Karakter: 4 Norge har et solid og godt energisystem for dagens behov, og store ubenyttede energiressurser. Energiforsyningen vurderes ikke å være truet de neste 10 år.

Fremtid: Gult lys. Det er behov for oppgradering og nyinvesteringer.

Energidistribusjon

Karakter: 4 Det er i all hovedsak en tilfredsstillende standard på det norske elektrisitetsnettet, men det foreligger variasjoner i deler av nettet.

Fremtid: Grønt lys. Samlet forventes planlagte investeringer, og strengere regelverk, å sammen styrke norsk energidistribusjon.