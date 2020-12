BOR I STORBRITANNIA: Eli Langstrømpe (30) og Stein Olsen (43) oppfordrer andre nordmenn i Storbritannia til å unngå å hjem til Norge. Foto: Privat

Nordmenn i Storbritannia: Ikke reis til Norge nå

Flere nordmenn i England dropper hjemreisen og oppfordrer hverandre til å ikke reise hjem til jul, etter at den smittsomme coronavirus-mutasjonen sprer seg i Storbritannia.

Storbritannia registrerte søndag det høyeste antallet nye smittede på én dag noensinne, med 35.928 nye coronatilfeller.

Smitterekorden kommer samtidig som den smittsomme varianten av coronaviruset sprer seg i landet. I kjølvannet av dette trådte strenge restriksjoner i kraft i London-området og sørøstlige og østlige deler av landet. Det innebærer blant annet utreiseforbud, med unntak av enkelte jobbreiser.

Virusvarianten det er snakk om kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige coronaviruset, men den ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Eli Langstrømpe (30) bor i London og mener det er uansvarlig å reise hjem. Foto: Privat

Må feire jul alene

Eli Langstrømpe (30) er én av flere nordmenn i London som dropper hjemreisen i år. Hun tar en doktorgrad i psykologi, og må feire jul helt alene i studiebyen.

– Jeg har ennå ikke fått møtt nevøen min i Trondheim etter at jeg ble tante for første gang i år. Det er dritt, men sånn er det. Det krever innsats fra oss alle. Så vær så snill og ikke reis til Norge nå som Storbritannia har en mutert form for coronaviruset, sier Langstrømpe.

Hun legger til at hun mener restriksjonene britiske myndigheter har satt inn er riktige, og at hun bestemte seg for å ikke reise før norske myndigheter ville teste alle innreisende fra landet.

– Jeg hadde allerede landet på at det ville være uansvarlig av meg å dra til Trondheim fra London, som har relativt mye smitte.

JULESTRANDET: Stein Olsen (43) kommer fra Hammerfest, men bor i Brighton. Foto: Privat

– Egoistisk

Stein Olsen (43) er også julestrandet i Storbritannia. Han er inne i sin niende måned som permittert, og sier han stort sett har holdt seg hjemme i Brighton for å opprettholde en minimal smitterisiko. Han oppfordrer andre nordmenn i landet til å ikke reise hjem til Norge i julen.

– Nå har alle vi valgt å flytte til et annet land. Det har både fordeler og ulemper, men vi har valgt det selv. Slik forholdene er her nå med en virusmutasjon og utreiseforbud, håper jeg alle tenker seg om minst to ganger før de reiser hjem.

Utreiseforbudet Olsen viser til går ut på at de som bor i enkelte områder med mye smitte ikke kan reise til utlandet med mindre det er av arbeidsårsaker.

– Norge har ting under kontroll, vil du være den som drar med deg den nye mutasjonen av coronaen og smitter noen i Norge? De som drar fra «nivå fire»-områder har jeg ingen sympati med, de er egoistiske, ferdig snakka.

– Som sagt, dere har valgt selv å flytte hit, kanskje bli her denne julen? Jeg skal, selv om jeg strengt tatt ikke må! Tenk dere om, avslutter Olsen.

HEATHROW FLYPLASS: Flere nordmenn i Storbritannia dropper flyturen hjem til jul i år. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Flere nordmenn i Storbritannia har engasjert seg i debatten om hjemreise er forsvarlig. På Facebook-gruppen «Nordmenn i London» er det delte meninger. Noen er lei av at folk kaller det for egoistisk å reise hjem.

Sten Olsen mener derimot at det ikke er tid for å ta valgene sine selv.

– Det er ikke tiden for å finne på grunner for å reise på ferie, ikke bruke munnbind, ikke ta vaksine og så videre. Svært enkle tiltak kan begrense dette sterkt, sier han til VG.

Flere land innfører innreiseforbud – Norge er usikre

Flere land har stanset innreise fra Storbritannia, deriblant Sverige.

Pressekontakt i Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG søndag kveld at Norge ennå ikke har bestemt seg for om vi skal innføre lignende tiltak.

De som bor i Storbritannias «nivå fire»-områder kan uansett ikke reise til utlandet med mindre det er av arbeidsårsaker. Det inkluderer blant annet London og sørøstlige og østlige England.

Innbyggerne i disse områdene må følge følgende råd:

må bli hjemme (stay at home order)

unngå ikke-nødvendige butikker

må jobbe hjemmefra om de kan, men kan reise hvis det er nødvendig.

ikke får overnatte hos andre

må unngå å reise inn eller ut av nivå-fire-områder

ikke får reise til utlandet, med noen få unntak