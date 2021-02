SENTRALT VITNE: Vitnet som anmeldte slektningen, har vært i flere vitneavhør etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Hagen-slektning skjelte ut vitne: Nå er saken henlagt

Tom Hagens slektning reagerte voldsomt etter å ha hørt hva et vitne sa i podkasten «Krimpodden». Statsadvokaten mener slektningen ikke kan straffes.

I fjor sommer tok Tom Hagens slektning kontakt med personen som er et sentralt vitne i Lørenskog-saken.

Slektningen forklarte til politiet at årsaken til at han ringte til vitnet, var at han reagerte voldsomt på vitnets uttalelser i VGs podkast, «Krimpodden».







VG får opplyst at vitnet opplevde telefonsamtalen som truende, og som et forsøk på å påvirke tidligere avgitte politiforklaringer.

Slektningen skal ha vært sint, høylytt og aggressiv, og vitnet har fortalt i politiavhør at slektningen sa at vitnet løy, og var skyld i Tom Hagens status i etterforskningen av Anne-Elisabeths forsvinning.

Dette skulle vitnet få svi for, sa slektningen, hevdet vitnet i avhør.

Rettslig tvil

Politiet etterforsket Hagen-slektningen for motarbeiding av rettsvesenet, men nå er saken henlagt på bevisets stilling.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober 2018. Tom Hagen er siktet for drap, men nekter straffskyld. Foto: Privat

Årsaken er for det første tvil omkring slektningens såkalte forsett. Påtalemyndigheten mener man ikke kan se helt bort fra at slektningen kun hadde VGs podkast i tankene da han ringte til vitnet, og ikke vitnets politiavhør og status som «aktør i rettsvesenet».

Dermed foreligger det tvil om vilkårene for domfellelse er oppfylt, mener påtalemyndigheten.

Videre mener påtalemyndigheten at slektningen ikke opptrådte «svært klanderverdig og med grunnlag for sterkt bebreidelse».

Det er statsadvokat Erik Marthinussen som henla saken på bevisets stilling. Han ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

– Vi har mottatt avgjørelsen, og underretning om denne er sendt partene, sier politiinspektør i Øst politidistrikt, Agnes Beate Hemiø, til VG.

FORSVARER: Advokat Trond Eirik Aansløkken i Djerv Advokatfirma bistår slektningen til drapssiktede Tom Hagen. Foto: Privat

Vitnet: – Var berettiget

Vitnet har vært i flere politiavhør i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, hvor ektemannen Tom Hagen er siktet og nekter for drap eller medvirkning til drap.

– Jeg tar henleggelsen til etterretning. Statsadvokatens begrunnelse viser at anmeldelsen var berettiget, sier vitnet til VG.

Slektningen advokat, Trond Eirik Aansløkken, sier slektningen er lettet over at statsadvokaten nå har henlagt saken.

– Men det kommer på ingen måte som en overraskelse. Som jeg tidligere har sagt, har denne anmeldelsen fremstått som oppkonstruert. Årsaken til at min klient ringte vedkommende var opprørende uttalelser personen kom med i podkasten. Dette er åpenbart ikke en straffbar handling, sier Aansløkken til VG.