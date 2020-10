Elbileiere må betale ny avgift – Håpløs elbilpolitikk

Elbileiere skal nå måtte betale en trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler. Det skaper reaksjoner fra NAF, Elbilforeningen og opposisjonen.

Oppdatert nå nettopp

Det innføres en trafikkforsikringsavgift for elbiler etter samme sats som for motorsykler.

Men de fleste skattefordelene for elbil fortsetter som i dag, skriver Samferdselsdepartementet.

– Håpløst

– Det er håpløst når vi vet at vi trenger å få opp antallet elbiler på norske veier, transportutslippene i Norge har økt kraftig de siste tiårene og noen av de største utslippene i Norge kommer fra nettopp transport, sier partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Også partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne advarer mot innføringen av trafikkforsikringsavgift for elbiler.

– Dette er alvorlig for norsk klimapolitikk. Regjeringen holder bensinprisen nede, samtidig som alle som eier elbil, må betale 2000 kroner ekstra i året. De gjør det altså mer attraktivt å eie bensinbil og mindre attraktivt å eie elbil, sier hun.

Hun ville heller økt trafikkforsikringsavgiften for bensin- og dieselbiler for å sikre at konkurransefortrinnet til elbiler ble ivaretatt.

MÅ BETALE: Om lag 320.000 eiere av elbiler må ut med trafikkforsikringsavgift på rett over 2000 kroner neste år, hvis regjeringen får gjennomslag for budsjettforslaget. På bildet er en av nykommerne i markedet, Volkswagens ID.3. Den er allerede syvende mest solgte elbilmodell i Norge Foto: Hanne Hattrem, VG

Over 2000 kroner i året

I 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. Denne slipper eiere av elbiler å betale. I 2017 betalte elbileiere 455 kroner i året i årsavgift.

Innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler vil utgjøre 2135 kroner i året for eiere av elbiler, opplyser Elbilforeningen, som har regnet på forslaget til nasjonalbudsjett.

– Det er en kraftig skatteskjerpelse som 320.000 elbilister ikke har regent med. Regjeringen har sagt de vil fase inn avgifter på elbiler, men dette er ingen innfasing. Det utgjør 800 millioner kroner i året, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Elbilforeningen er skuffet over at regjeringen ikke samtidig setter av penger til den lovede nasjonale støtteordning til ladeeanlegg i borettslag og sameier, sier Bu.

les også Venstres 2021-program: Beholder elbil-fordelene og skjerper riking-skatt

Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året, ifølge NAF.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene fremover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå, er starten på en større avgiftsbølge på bil, Det advarer vi mot, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Bilimportørene er positive

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er derimot mer positivt innstilt til endringene.

– Økningene på engangsavgiften er selvsagt ikke noe som sto på ønskelisten vår, men vi opplever dem som relativt udramatiske og i tråd med teknologiutviklingen, sier direktør Erik Andresen i BIL.

les også Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

Han mener videreføringen av de fleste elbilfordelene vil bidra til at veitrafikken fortsetter å bli mer klimavennlig.

– Jeg er svært tilfreds med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres i 2021. Over halvparten av alle nye biler som selges er nå nullutslipp, og tendensen er økende. Elbilfordelene blir svært viktige også i årene fremover for at Norge skal nå sine klimamål. sier Andresen.

Skjerper rekkeviddekrav til ladehybrider

Regjeringen foreslår å øke kravet til elektrisk rekkevidde for de ladbare hybridene for å få maksimal avgiftslettelse – fra dagens 50 km til 75 km.

Det er i dag få ladbare hybrider som har denne typegodkjente rekkevidden.

Økt krav til elektrisk rekkevidde gir incentiver til å velge biler med lengre rekkevidde, skriver regjeringen i avgiftsproposisjonen.

I dag må ladbare hybrider ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt avgiftsfradrag i nybilavgiften. Biler med kortere elektrisk rekkevidde enn 50 km får en forholdsmessig andel av det maksimale fradraget på vektavgiftskomponenten i nybilavgiften.

Vektfradraget i nybilavgiften er på 23 prosent, differensiert etter elektrisk rekkevidde. For ladbare hybrider betales det full moms.

Nybilavgiften utgjør om lag 150.000 kroner av bilens butikkpris for biler med «fossil» drivlinje, mens den utgjør om lag 30.000 kroner for ladbare hybridbiler.

– Avgiftsfordelene gjør at ladbare hybridbiler er svært konkurransedyktige i pris. Lav eller ingen engangsavgift innebærer også at ladbare hybridbiler blir et attraktivt alternativ til elbiler, skriver regjeringen.

Bilbransjen: Økt CO₂-avgift vil ramme de minste

Regjeringen foreslår å øke de to laveste positive satsene i CO₂-komponenten med 23 prosent, skriver BilNytt.no.

Til VG sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund (NBF):

– Regjeringen foreslår å øke de laveste CO₂- satsene og ikke bare toppsatsene, som bare ville straffet bilene med høyest CO₂-utslipp. Med dette forslaget får også bilene med lave CO₂-utslipp økt avgift og dermed økt pris, sier han.

– Det vi frykter med forslaget er at gruppen som ikke føler elbiler er et alternativ foreløpig, for eksempel på grunn av manglende ladeinfrastruktur, vil sette seg på gjerdet og ikke kjøpe ny bil med lavere utslipp enn den de har nå, sier Steinsland.

Han legger til at bransjen er godt fornøyde med at elbilfordelene i hovedsak beholdes, og at avgiftene på varebiler legges til en provenynøytral linje.

Publisert: 07.10.20 kl. 12:09 Oppdatert: 07.10.20 kl. 12:37

Mer om Elbil Bil elbilforeningen NAF