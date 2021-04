HØYT TALL: 306 coronapasienter var innlagt påskeaften. Her foregår behandling av pasienter med Covid-19 på intensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Foto: Jil Yngland

Over 300 coronainnlagte pasienter i Norge – nærmer seg ny topp

Påskeaften var 306 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 17 pasienter fra dagen før, og det nærmer seg nå en ny topp i innlagt-tallene. Helsedirektør Bjørn Guldvog mener situasjonen er alvorlig.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

1. april i fjor var 325 pasienter innlagt med covid-19 på norske sykehus. Det er foreløpig det høyeste antallet i løpet av hele pandemien.

I dagene som fulgte, falt innlagt-tallene betraktelig den gang. Nå er tallet nok en gang på vei opp mot de samme høydene.

– Situasjonen er alvorlig, og krevende for helsepersonell i sykehusene og i kommunene. Vi har ikke hatt høyere innleggelsestall siden april i fjor, og antallet innlagte stiger fortsatt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

– Gjennom påsken har mellom 25 og 40 nye pasienter blitt innlagt hver dag, føyer han til.

ALVOR: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener situasjonen er alvorlig. Foto: Lise Åserud

Av de 306 coronapasientene som nå er innlagt, får 64 av dem respiratorbehandling. Det er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

268 av coronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 25 er innlagt i Helse vest, ni er innlagt i Helse Midt-Norge, og fire er innlagt i Helse nord.

Håper tiltakene får tallene ned

Helse- og omsorgsdepartementet peker på at den engelske virusvarianten, som nå er den dominerende i Norge, ikke bare er mer smittsom. Den fører også til mer alvorlig sykdom og dermed flere sykehusinnleggelser, opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til NTB.

– 25. mars innførte regjeringen strengere nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte. I tillegg er det svært strenge tiltak i de områdene som har høyest smitte, slik som i Oslo og Viken, sier han i en skriftlig uttalelse.

– Forhåpentligvis vil tiltakene sørge for at antall sykehusinnleggelser snart går ned, sier Korkunc videre.

Smittetallene går noe ned

Og mens sykehusinnleggelsene går oppover, er de nasjonale smittetallene på vei nedover. Det siste døgnet er det registrert 640 nye coronasmittede i landet, noe som er 432 færre enn for én uke siden. Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi dermed også kan se fallene tall på coronainnlagte i tiden som kommer.

– De som blir innlagt på sykehus har gjerne blitt smittet en til tre uker tidligere. Vi kan derfor håpe at innleggelsestallene faller noe de neste to ukene hvis smittetallene fortsetter å gå nedover, sier han.

Også overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) mener at de høye tallene på innlagte ikke betyr at situasjonen nødvendigvis utvikler seg i feil retning. Han understreker til NTB at man den siste tiden faktisk har sett et fall i antallet nye innleggelser.

– I uke elleve nådde vi toppen med 224 nye innleggelser, i uke tolv var det 197. I inneværende uke er vi foreløpig på 104, og havner nok på rundt 150, sier han.

– Tallet for nye innleggelser synker et par uker etter at antallet nye smittede synker. Det passer derfor at vi nå ser synkende innleggelsestall, føyer han til.

Påskefaktor

Aavitsland peker også på muligheten for at påsken kan ha noe skyld i at folk blir liggende lengre på sykehus.

– Det er ikke så lett å skrive ut pasienter i påska når det er ferieavvikling i en del av de kommunale tilbudene som skal overta oppfølgingen av de utskrevne pasientene, sier FHI-overlegen.

Nedgangen i antallet smittetilfeller kan også henge sammen med mindre testing i påsken. Men i Bergen går smittetallene oppover, tross lavere testaktivitet i påskeferien, noe som bekymrer kommunen.

I Oslo, hvor smittetallene har vært høye den siste tiden, er tallet på nye tilfeller noe lavere enn de har vært den siste tiden. Lørdag ble det registrert 228 nye smittede, 16 under snittet den foregående uken.

Siden februar i fjor har 97.410 personer fått påvist coronasmitte her i landet. Samtidig går vaksineringen stadig fremover, og nå har nær 700.000 nordmenn fått første vaksinedose. Nær 300.000 har også fått sin andre dose.