Påsketrafikken: To fjelloverganger åpnet mellom øst og vest

To fjelloverganger er åpne mellom øst og vest, to har kolonnekjøring og flere er stengt. Veitrafikksentralen ber folk utsette hjemreisen hvis de kan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag andre påskedag er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt. VG følger situasjonen gjennom dagen.

E134 over Hemsedalsfjellet er åpen og E16 over Filefjell er åpne, mens det er kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet og Aurland-Hol.







– For dem som ikke absolutt må dra hjem på mandag, så er det meldt bedre vær på tirsdag. Derfor oppfordrer vi å utsette hjemreisen med en dag, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Veitrafikksentralen øst til NTB.

Til VG sier trafikkoperatør Jeanette Andresen i Statens vegvesen at folk må ta avgjørelsen selv:

– Men må man ut og kjøre er alternativet gjerne lang ventetid og kolonnekjøring, sier hun.

Flere stengte overganger

Dette er status mandag klokken 22.30:

E16 Filefjell: Styrt trafikkavvikling - cirka en times ventetid per klokken 22

E134 Haukeli: Åpen

Riksvei 7 Hardangervidda: Stengt – blir ikke åpnet mandag

Riksvei 13 Vikafjell: Stengt

Riksvei 15 Strynefjell: Stengt

Riksvei 52 Hemsedal: Kolonne - to timers ventetid

Fylkesvei 50 Aurland-Hol: Kolonne - stenger klokken 22, starter trolig opp 8 i morgen

Fylkesvei 53 Årdal-Tyin: Stengt

Fylkesvei 60 Strandafjellet: Åpen

Fylkesvei 55 mellom Rustadseter bom og Sognefjellshytta: Stengt frem til ny vurdering onsdag.

Fylkesvei 613 Gaularfjellet: Stengt

Det har også vært dårlig vær andre steder i landet.

I Finnmark er det kolonnekjøring på E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp på grunn av uvær.

I løpet av få timer var det åtte utforkjøringer i Trøndelag, skriver Adresseavisen.

Slik kjører du i kolonne Vær forberedt. Ha fulladet bil eller full tank.

Ha lykt, slepetau og snøspade lett tilgjengelig.

Det er lurt å ha med mat og varm drikke.

Ta med varme klær og vintersko.

Underveis på turen lar lufteanlegget forsyne frontruten med kald luft. Det hindrer ising.

Bruk nødblink.

Har du tåkelys, bruk dem.

Hold øyekontakt med bilen foran.

Hold mest mulig jevn hastighet og følg kolonnen.

Ikke kjør ut av kolonnen eller forsøk å snu.

Hvis du må stoppe eller det blir stopp i kolonnen, må du ikke bevege deg bort fra bilen. Det kan være livsfarlig. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

Venter uvær til utpå tirsdag

Ut fra værprognosene vi har tilgjengelig, ser det ikke ut til at det blir noen endring utover kvelden, sier trafikkoperatør Idar Sangolt til VG klokken 16.

– Men det er selvfølgelig avhengig av om prognosene slår til, sier Sangolt.

Veitrafikksentralen vest opplyste tidligere mandag at veiene med dette været vil holde seg mer eller mindre som nå.

Meteorologisk institutt har en rekke farevarsler knyttet til været på yr.no (se oversikt).

Vegvesenet vil løpende se an situasjonen i fjellet og åpne veiene når det er trygt å kjøre igjen.

– Det viktigste er at folk kommer seg helskinnet hjem. Mitt beste tips til trafikantene er å følge med på veimeldingene våre, sa trafikkoperatør Gaute Losnegård mandag morgen.

Er du ute i påsketrafikken? Tips VGs journalister her.

Nattestengt

En rekke fylkesveier på Vestlandet stenges også fra klokken 20 i kveld på grunn av rasfare.

Fylkesvei 5722 Sunde – Flo

Fylkesvei 5723 Loen – Kjenndalen

Fylkesvei 5724 Olden – Briksdal

Fylkesvei 5744 Fossebakken – Flo

Fylkesvei 5720 Hjelle

For disse fire veiene tas det en ny vurdering tirsdag morgen klokken 8.

Råd fra politiet: Kan du la være å kjøre – gjør det

Politiet i Vest har så langt bare fått meldt et par mindre uhell i morgentimene, men det er flere meldinger om glatte veier i distriktet, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

– Det er snøbelagt vei og jeg håper brøytemannskapene gjør en god jobb og at trafikantene tar hensyn. Har du mulighet til å la være å kjøre, vil jeg anbefale det, men de som må hjem, må selvfølgelig komme seg hjem. Da gjelder det å være aktsom, vise hensyn og gjøre selvstendige vurderinger.

Nå håper han politiet skal slippe å rykke ut til trafikkulykker i løpet av mandagen.

STENGT: Riksvei 7, her ved Leiro bom mellom Vøringsfossen og Dyranut, er stengt. Veien vil ikke bli åpnet i løpet av mandagen. Foto: Statens vegvesen

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt melder om snøfall i distriktet – også i de større byene.

– Det skaper utfordringer. Jeg vet ikke hvor mange som allerede har kommet seg ned fra fjellet, men de som skal hjem i dag må selvfølgelig kjøre etter forholdene og ta de nødvendige forholdsreglene.

Ved 07-tiden mandag har politiet rykket ut til en buss som står på tvers i Sandnes. Den må fjernes av bergingsbil – og andre kjøretøy stanses av politiet slik at flere ikke kjører seg fast, skriver politiet på Twitter.