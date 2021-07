Her detter Picasso-maleriet i gulvet

Maleriet «Kvinnehode» av Picasso kom til rette denne uken etter å ha blitt stjålet i 2012. Reaksjonene lot derfor ikke vente på seg da politiet mistet maleriet i gulvet på direktesendt TV.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Noe av det siste man ønsker å gjøre med et maleri av legendariske Pablo Picasso er sannsynligvis å miste det i bakken.

Likevel var det nøyaktig det som skjedde da politiet i Athen skulle vise frem det uvurderlige maleriet for første gang på ni år.

Under en nyhetskonferanse på tirsdag kan man se at maleriet sakte begynner å gli av podiet, før det dundrer ned i gulvet.

Eksperter mener at maleriet er verdt tilsvarende 170 millioner kroner, ifølge avisen Deutsche Welle.

Stjålet i 2012

Maleriet «Kvinnehode» ble malt av Picasso i 1939, og ble senere donert til det greske folk fra kunstneren i 1949 for å hedre innsatsen til motstandsbevegelsen i Hellas under Andre verdenskrig.

Kunstverket ble stjålet i 2012, da to maskerte menn brøt seg inn i det greske nasjonalgalleriet.

Et maleri fra den nederlandske kunstneren Piet Mindrian og et fra italieneren Guglielmo Caccia ble også stjålet under kunstranet, ifølge Greek City Times.

FUNNET: Det stjålne Picasso-maleriet «Head of a Woman» har kommet til rette, etter det ble stjålet fra nasjonalgalleriet i Athen i 2012. Foto: HANDOUT / GREEK POLICE

Denne uken ble en 49 år gammel mann pågrepet i forbindelse med kunstranet, ifølge BBC.

Mannen erkjenner å ha stjålet maleriene, ifølge gresk politi. 49-åringen skal ha planlagt ranet flere måneder i forveien, blant annet ved å følge med på når vaktene på museet tok sigarettpauser.

BBC skriver at mannen oppbevarte maleriene i sitt eget hus i flere år, og at han ikke hadde noe ønske om å selge dem videre. Maleriene ble funnet i god stand da han skulle frakte de ut av Athen.