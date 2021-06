PCR: En mann tester seg i Perth, Australia 29. juni. Landet har nå flere smitteutbrudd med Delta-varianten. Foto: RICHARD WAINWRIGHT / AAP

Ny studie: Dette er coronasymptomene for vaksinerte

Fullvaksinerte kan få høysnue-symptomer som rennende nese og nysing dersom de blir smittet av corona, viser ny britisk forskning.

Nysing og rennende nese er to av de vanligste symptomene hos vaksinerte som er coronasmittet.

Det viser data fra den britiske studien ZOE Covid Symptoms Study der 1,1 millioner briter har registrert sine coronasymptomer i en app.

De tre mest vanlige symptomene for fullvaksinerte, er ifølge studien hodepine, rennende nese og nysing.

For uvaksinerte, er det hodepine, sår hals og rennende nese som er hyppigst.

I Norge er nå 28 prosent av befolkningen fullvaksinert – mens nesten halvparten har fått første dose.

Dette er symptomene For fullvaksinerte: Hodepine

Rennende nese

Nysing

Sår hals

Annet Ett stikk: Hodepine

Rennende nese

Sår hals

Nysing

Hoste Uvaksinerte: Hodepine

Sår hals

Rennende nese

Feber

Kraftig hoste Kilde: ZOE-studien Vis mer

FHI-lege Helena Niemi Eide jobber med smitteutbrudd på instituttet og synes funnene er spennende:

– Det er interessant og viser at man bør ha lav terskel for å teste seg. Selv milde symptomer kan være covid, sier hun til VG.

FHI har lenge listet opp hoste og feber blant de mest vanlige symptomene på covid-19. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk, skriver de.

FHI: Helena Niemi Eide jobber med både smitteutbrudd og å utvikle nye coronatid i instituttet. Foto: FHI

At vaksinerte smittede kan få rennende nese og begynne å nyse, synes ikke Eide er så rart, fordi vaksinerte får mildere symptomer hvis de blir smittet.

– Nysing og rennende nese kan være tegn på mild luftveisinfeksjon. Så de engelske tallene viser at symptomene er milde luftveissymptomer man har mange ganger i løpet av året på grunn av lignende virus. Det er lignende forkjølelsessymptomer.

– Hodepine er fremtredende hos alle grupper i Storbritannia. Hvorfor er ikke det på listen over de vanligste symptomene i Norge?

– Vi vet at hodepine kan være symptom. Men hodepine er et litt uspesifisert symptom. Det er så mange som ofte har hodepine, så det er derfor vi bruker begrepet sykdomsfølelse.

FHIs symptomliste

FHI har også en grundigere liste med symptomer. Sår hals og rennende eller tett nese skjer «noen ganger», mens nysing er sjeldent.

– Når det kommer mer kunnskap, oppdaterer vi jo symptombildene. Utfordringen med den engelske er at det er selvrapportering. Foreløpig har vi de oversiktene som vi har.

Av de fullvaksinerte i Norge som har blitt smittet, får de fleste ikke symptomer overhodet, legger hun til.

– Hvis de blir smittet, blir de sjelden syke. De kan få litt sår hals, rennende nese eller hodepine.

Dette ligner på symptomene barn ofte får, som vanligvis rammes langt mildere enn voksne. Rennende nese er blant symptomene som er mer vanlig hos barn.

Høysnue-symptomer

I oppsummeringen skriver det britiske forskningsprosjektet at de oppfordrer vaksinerte som begynner å nyse veldig uten grunn, til å teste seg.

Lederen bak ZOE-studien, den britiske professoren Tim Spector fra King’s College London, mener disse symptomene også er spesielle for Delta-varianten, som er dominerende i landet.

– Hva hvis du er vaksinert og nyser uten grunn?

– Hvis du bare nyser, er jo spørsmålet hvor mange nys skal til. Det er det vanskelig å ta stilling til. Hvis du ikke har vondt i halsen, men bare rennende nese og nyser og ikke er allergisk, da bør du teste deg.

For allergikere kan det bli mer vrient å skille mellom hva som er covid og allergi. Men Eide tror allergikere selv kjenner symptomene sine best:

– De må huske på at de kjenner allergien sin og når den skjer. Så er det hvis den er annerledes enn den pleier å være. Hvis en allergiker får sår hals, er det tegn på forkjølelse og ikke bare allergi. Men røde øyne og nese og øyne i gress-sesong og ikke vært i kontakt med smittede, da tenker jeg at det er mer sannsynlig at det er det enn covid.

Testing vil ta slutt

Etter hvert som epidemien ebber ut, vil covid bli behandlet som andre luftveisvirus, der man kan testes når man har behov for helsehjelp.

– Og at dere tar stikkprøver som med influensavirus?

– Ja, hvordan det blir med overvåkning er ting som jobbes med. Og det avhenger av hvordan epidemien blir. Om det blir en sykdom som gir en mer alvorlig sykdom eller mer som forkjølelsesvirus.