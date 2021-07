Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Politidrapet i Sverige: Slik beskrives gjerningsmannen

Politiet i Göteborg har gått ut med en beskrivelse av gjerningsmannen etter drapet på en 33 år gammel politimann i går kveld. Mistenkte skal være en mann i tenårene, iført svarte klær og munnbind.

Av Kaia Hauge Nustad

Det var i går kveld at politiet fikk melding om skyting i Hisingen i Göteborg. Senere kunne svensk politi melde at en 33 år gammel politimann var skutt og drept på stedet. Også en annen ble såret i skytingen, tilstanden er foreløpig ukjent.

Beskriver gjerningsmannen

Vitner til hendelsen har nå gitt en beskrivelse av gjerningsmannen, til den svenske avisen Expressen.

– Det var en mann i tenårene. Han var kledd i svarte klær, hadde en hette over hodet og munnbind over ansiktet, forteller vitnet.

Vitnet hadde vært ute med sin far da han så mannen dra opp en pistol fra en pose. En gruppe ungdommer som var samlet i nærheten fikk panikk, og ropte til vitnet at han måtte løpe.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, sier vitnet til Expressen.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ifølge politirapporter fra etterforskningen oppsøkte en maskert og bevæpnet mann først en guttegjeng som satt sammen på en benk. Guttene skal ha løpt for livet i frykt for den bevæpnede mannen.

Kort tid etter at ungdommene flyktet fra gjerningsmannen, ankom den nå avdøde politimannen stedet på en elektrisk moped. Da politimannen kom løftet gjerningspersonen våpenet og avfyrte flere skudd.

I politirapporten blir gjerningspersonen beskrevet som en ung mann i tenårene, mørk i huden og iført svarte klær, corona-munnbind over ansiktet, grå biltema-hansker og en Gucci-bag. Han hadde også muligens en pose som pistolen lå i.

Kan ha vært et tilfeldig offer

Erik Nord, områdesjef i Storgöteborg sier til Expressen at omstendighetene i saken tyder på at det ikke var et angrep rettet mot politiet.

– Basert på når det skjedde, og hvor det skjedde, kan det se ut som dette var et oppgjør mellom to kriminelle miljøer.

Nord legger til at politimannen som ble skutt kom kjørende på en moped, og hadde på seg en mørk hjelm da han ble skutt.

– Mye tider på at han ble forvekslet med en annen, sier Nord.

Andre kilder innad i politiet har i midlertidig en annen oppfatning.

En anonym politimann Göteborgposten har snakket med, sier til avisen at den drepte politimannen bar uniform, og at det var umulig å ikke se at han var politi.

– Det viktigste i saken er at kollegaen min ble skutt med hensikt. Han var på en observasjonsrunde i området iført uniform, noe vi er pliktet til på grunn av den høye faren for å bli forvekslet med noen fra kriminelle miljøer, sier kilden til Göteborgposten.