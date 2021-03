STOR SMITTEBØLGE: Langs brygga i Tønsberg er det langt mindre folk enn det vanligvis ville vært ved lunsjtid en solskinnsdag. Smitten her bidrar til å gi distriktet landets høyeste estimerte R-tall. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Smittetrykket i Vestfold på Norgestoppen: − Smitten eksploderte

TØNSBERG (VG) FHI beregner R-tallet til å være så høyt som 1,7 i Vestfold og Telemark – desidert høyest i Norge. Nå vil Tønsberg ha full hjemmeundervisning for de eldste barna fram til påske.

Av Synne Eggum Myrvang , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

På Revetal et kvarter fra byen sitter Bente Hegg Ljøsterød (46) på hjemmekontor mens eldstemann Aksel (14) har mest hjemmeskole.

Ida (12) og Synne (9) slipper i hovedsak unna – men kan for tiden hverken gå på fotballtrening eller håndballtrening slik de helst skulle ønske. Storebror Aksel (14) savner treningssenteret.

Det er hovedsakelig de bynære skolene som er hardest rammet av smittetilfeller og har større grupper i karantene. Kun en av barneskolene i Tønsberg er helt stengt som følge av smittesituasjonen per i dag, mens resten drives på rødt nivå.

Fredag formiddag har imidlertid formannskapet vedtatt at de ønsker full hjemmeskole for 5.-10. trinn frem til påske, og vil søke Helsedirektoratet om godkjenning til dette.

FAMILIETID: Selv om corona fra før bød på mer familietid enn vanlig, har det med ekstra strenge tiltak blitt enda mer for familien Hegg Ljøsterød på Revetal. Fra venstre Aksel (14), Bente (46), Ida (12) og Synne (9). Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Samtidig som det er svært strenge regler i Tønsberg nå, kjenner familien på Revetal knapt noen som har vært smittet.

– Selv om vi leser masse om smittetallene her i mediene, er det fortsatt litt fjernt. Vi følger jo alle råd og tar situasjonen innover oss, men vi prøver å ikke gjøre det verre enn det er heller. Her, helt lokalt, er det ikke så mye smitte, sier hun.

Aksel tilbringer nå de fleste skoledagene her på rommet.

Mens den organiserte fritiden er satt på pause – forsøker familien på Revetal å se mulighetene de faktisk har med alle restriksjonene.

– Vi slipper reisevei til jobb og det er mye vi kan gjøre – som å gå på tur, gå på langrenn og stå snowboard. Samtidig savner vi alt det organiserte og å treffe masse folk. Veldig, egentlig. Men det er jo noe igjen, sier Bente.

Ny permitteringsrunde

Ikke en uteservering er åpen på brygga i Tønsberg som nå bader i mars-solen.

Til vanlig ville det vært masse lunsjgjester der, men kun en og annen håndverker – og Gunnar Hjelmtvedt som pusser rutene på Paparazzi, en av de to restauranter han driver, er der. Foruten to kjøkkensjefer er alle hans ansatte permittert.

CORONASTENGT: Gunnar Hjelmtvedt driver to restauranter langs den populære bryggerekka i Tønsberg, men har nå måttet permittere alle ansatte bortsett fra to kjøkkensjefer. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Situasjonen er akkurat lik som på denne tiden i fjor. Deretter kom en god sommer og høst for Tønsberg-restaurantene.

– Jeg skal ikke stå her og klage. For bedriften går det bra. Men det er ikke noe moro for de ansatte. Vi håper så klart det snart er slutt på denne elendigheten, sier han.

Høyest R-tall i Norge

– Smitten eksploderte. Det var jo sånn på mandagen i uke ni, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen i Færder og bøyer håndflaten for å etterligne en bratt oppoverbakke.

Kommunen har ifølge VGs oversikt det høyeste smittetrykket per 100.000 innbyggere etter Lørenskog akkurat nå – tett etterfulgt av nabokommunen Tønsberg.

Og det er her i Vestfold og Telemark fylke FHI nå estimerer det siste R-tallet til å være så høyt som 1,7 – det høyeste beregnede R-tallet fra perioden etter 22. februar i hele landet. Med et reproduksjonstall på 1,7, vil 100 smittede personer smitte 170 personer videre.

Hovedsakelig er smitten i de gamle Vestfold-kommunene – med flest tilfeller i Tønsberg og Færder.

Bekymret for spredning til resten av fylket

Fylkeslege i Vestfold og Telemark, Sigmund Skei, er bekymret for at smitten skal spre seg til Grenlands-området. Der er ikke kjøpesentrene stengt, for eksempel.

Samtidig er Skei bekymret for påsken.

– I påsken åpner gjerne sesongen for sommerhyttene, mens det fortsatt er sesong for vinterhyttene. Vi har den samme problematikken som Hemsedal.

Skulle smitten spre seg, kan tilsvarende tiltak som i Vestfold bli aktuelt også for Telemark-kommunene.

TETT SAMARBEID: Kommuneoverlege Elin Jakobsen i Færder og Per Kristian Opheim i Tønsberg samarbeider tett om å slå ned smitten i distriktet. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

At det muterte viruset allerede hadde fått fotfeste da smitten eksploderte er den eneste logiske forklaringen kommuneoverlege Jakobsen i Færder og Per Kristian Opheim i Tønsberg kan se til et R-tall i den størrelsesordenen som sist er beregnet for fylket.

– Vi satte allerede da inn tiltak, men viruset var allerede dominerende i Vestfold. Og det er nok grunnen. Deretter har det smittet så fort at vi ikke har greid å stoppe det. Samtidig er det for kort tid for at vi kan se om tiltakene har virket, sier Jakobsen.

KREVENDE SITUASJON: Kommuneoverlege Elin Jakobsen i Færder kommune forteller om et intenst smittesporingsarbeid. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Bør se effekt av tiltak snart

At hele familier blir smittet av gangen er nå normen med den nye virusvarianten. Før klarte man gjerne å isolere den smittede uten at smitten spredte seg, forklarer kommuneoverlegene. Spredning i familiene regner de fortsatt med å se mye av.

– Det er først nå vi vil kunne se effekten på tiltakene, men på grunn av det høye antallet smittede vil vi fortsatt ligge høyt, fordi viruset smitter innad i familien. Men går vi inn i en periode der viruset hovedsakelig smitter innad i familier, kan vi si at vi ser en effekt, sier Opheim.

Andelen med ukjent smittevei har allerede sunket, og ligger både i Tønsberg og Færder nå på omkring ti prosent, langt lavere enn de foregående ukene.

I tillegg til smitte i familien mener kommuneoverlegene å se en tendens til noe mer smitte fra kontaktflater, som i butikker, selv om dette ikke kan slås fast med sikkerhet.

– Det har blant annet sammenheng med smitte knyttet til et kjøpesenter, sier Opheim.

OPTIMISTISK: Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg mener det er først nå kommunen vil begynne å se effekten av tiltakene som ble innført av regjeringen i begynnelsen av mars. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Hvis ikke smittetallene går ned nå de neste dagene, hva gjør dere da?

– Vi er optimistiske, og grunnen til det, er at vi var tidlig ute med tiltak. Det ser man med kommuner som har vært det tidligere, at de får ofte kontrollen ikke så mange uker etterpå. Vi håper jo at vi også får det, sier Opheim.

– Men vi er helt avhengige av at folk følger rådene, og ikke samles for mye fremover, parerer Jakobsen.

Sprengt analysekapasitet har gitt lengre svartid

En av de største utfordringen med det lokale smittevernarbeidet har imidlertid vært at analysekapasiteten på sykehuset i Vestfold er sprengt, og Tønsberg og Færder, som tester omtrent 1000 personer daglig, sender nå alle prøvene sine til Oslo universitetssykehus, som igjen avlastes av Ahus.

TESTKØ: Utenfor en industrihall i Tønsberg står biler i kø for coronatest torsdag formiddag. Testkapasiteten er god nok, men analysetiden har det vært verre med. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Det har gitt lengre svartid, og forsinket kommunenes smittesporingsarbeid. Svartiden kan ha vært opp mot fire dager, sier Tønsberg-kommuneoverlege Opheim. Sykehuset i Vestfold har stort sett har greid å gi testsvar i løpet av ett døgn.

– Dette har vært svært krevende for oss og har gjort at vi har måttet ta noen grep, sier Jakobsen. Kommuneoverlegene forklarer blant annet at de i større grad har tatt i bruk hurtigtester i tillegg for dem som er på vei inn i karantene.

På den måten har man raskt kunnet avklare om det enten skal iverksettes tiltak ved positiv test, samtidig som man har unngått å sette masse folk i ventekarantene med et negativt hurtigtestsvar.