Linn (23) fulgte drømmen og åpnet et treningssenter – så stengte alt ned

VESTBY (VG) Linn Jeanett Solvang eier og driver treningssenteret «Gym 1540». Hun åpnet 1. mars 2020 – og har siden da stengt dørene tre ganger.

VG møter den 23 år gamle gründeren i det tomme treningssenteret i Vestby sentrum. Med tungt hjerte går hun rundt og viser frem rom etter rom i det store lokalet.

– Vi var 250 personer her på åpningsfesten, sier Linn Jeanett Solvang.

Åpningsfesten Solvang refererer til ble holdt 1. mars 2020, bare elleve dager før myndighetene stengte ned Norge.

– Det god stemning og helt fantastisk. Det føltes ut som startskuddet endelig hadde gått, sier hun.

Så fikk Solvang kontrabeskjeden.

Hun forteller at hun akkurat hadde kommet ut fra en gruppetreningsøkt med 30 deltagere da hun fant ut at regjeringen skulle stenge landet 12. mars 2020.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte holde stengt i to uker, men vi så jo for oss at det kom til å bli lenger, sier hun til VG.

Fikk ikke kompensasjon

To uker med nedstengning ble til fire måneder. Likevel hadde ikke Solvang og bedriften hennes rett på kompensasjon fra Skatteetaten for tapt inntekt.

– Det er jo spesielt at man som gründer ikke skal få lov til å overleve når man skaper så mange arbeidsplasser.

VG har fått tilsendt dokumentasjon på at Linn Jeanetts bedrift søkte kompensasjon fra Skatteetaten i mars, april og mai 2020 og fikk avslag alle gangene.

Derfor fikk hun avslag Foretaket har ikke ansatte som har tatt ut lønn. «Minst en ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Selskap etter selskapsloven anses å ha ansatte dersom minst en personlig deltager har inntekt fra selskapet som sin hovedinntektskilde, det vil si at denne inntekten i 2019 utgjorde minst 50 prosent av deltagers personinntekt». ______________________________________________________ Foretaket har ikke tilstrekkelig omsetningsfall. «Et av vilkårene for å få innvilget tilskudd er at foretaket har hatt et omsetningsfall på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. Hvordan omsetningsfallet beregnes følger av tilskuddsordningsforskriften § 2-3». Kilde: Skatteetaten Vis mer

Den nyoppstartede gymmen hadde med andre ord ikke betalt ut inntekt til ansatte eller hatt inntekt før pandemien rammet Norge – derfor hadde hun heller ikke rett på kompensasjon.

For å ha rett på det måtte bedriften ha hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i mars, og ha betalt ut lønn mellom august 2019 og mars 2020.

Bedriften hadde ikke et omsetningsfall fordi de ikke hadde noe omsetning fra før pandemien å sammenligne med.

– Vi hadde ikke drevet noe før 1. mars. Man kan ikke falle fra å ikke drifte til å drifte i elleve dager, forklarer Solvang.

– Og det er klart når man skal åpne et så stort senter, der alt er gjort selv, da er det begrenset hvor mange muligheter man har til å for eksempel ta ut lønn før åpning, sier hun.

– Ikke rett på støtte

Pressevakt i Skatteetaten bekrefter til VG at de har hatt disse reglene å forholde seg til når de delte ut kompensasjon.

Reglene er satt av Finansdepartementet, som også bekrefter til VG at det stemmer at man må vise til omsetningsfall for å få utbetalt støtte.

– Formålet med kompensasjonsordningen er nettopp å kompensere for omsetningsfall sammenlignet med før coronapandemien, skriver Bjørnar Angell i Finansdepartementet.

Han forklarer at de som ikke hadde omsetning før nedstengningen ikke hadde noe referansegrunnlag for hvor mye de skulle fått utbetalt, og at de derfor ikke kunne få støtte.

– Det var samtidig andre ordninger under Innovasjon Norge som nystartede bedrifter kunne søke om støtte fra, forklarer Angell.

Leide ut utstyret

Til tross for mye motstand fant ledelsen en alternativ måte å skaffe inntekt på.

– Husleie går, og strømmen går osv. Vi endte opp med å leie ut alt utstyret, så vi sto på et tidspunkt med et helt tomt studio. I fjor var utstyret vårt i hele Norge, sier Solvang.

Hun forteller at utleie innebærer en del risiko knyttet til tilbakelevering i tide.

– Folk ville ikke fått levert det tilbake dersom lockdown hadde vart lenger enn forventet.

– Hjalp det å leie ut?

– Ja, men det er ikke en optimal løsning. Det krever utrolig mye jobb i forhold til hva det genererer.

Stengt for tredje gang

Likevel klarte de å holde hjulene i gang uten kompensasjon i 2020, og har hatt en god måned så langt i 2021. Kunder har blant annet vært innom for å ha økter med personlig trener.

– Vi har klart det med gode smittevernrutiner. Det gjør at flere også ønsker å komme tilbake på trening. Vi trodde ting skulle bedres, men så kom kontrabeskjeden denne uken.

Dette er tredje gang under pandemien at de har fått beskjed om å stenge studioet. Solvang forteller at hun er lei og sliten.

– Man er mentalt og fysisk sliten av situasjonen. Det krever mye å løpe fra målstrek til målstrek og se den bli flyttet lenger og lenger frem.

Startet i bransjen som 15-åring

Solvang har vært i treningsbransjen i åtte år, både som gruppetreningsinstruktør, personlig trener og nå eier av dette senteret.

Hun har blant annet konkurrert i fitness for landslaget.

– Det er en kombinasjon mellom turn, dans og styrke-elementer i en akrobatikk-konkurranse. Det er litt annerledes enn body fitness, forklarer 23-åringen.

Treningsgleden hennes gjorde at hun visste at det var dette hun ville. Som 15-åring gikk hun inn på et treningssenter for første gang, og visste allerede da at hun ville starte eget senter.

– Det er jo klart at når man som 15-åring tenker det så er det bare en drøm. Men sånn ble det ikke, sier hun.

– Når man har jobbet i en kjede i mange år får man oppgaver etter en mal, og det å kunne få lov til å utføre jobben etter en egen mal betydde mye for min del, forklarer Solvang.

– Håper vi klarer det

– Hvordan ser du på tiden fremover nå da?

– Vi ser på den som uforutsigbar. Vi håper vi klarer det. Men vi har ikke noe garanti for at dette går en runde til, det har vi ikke.

Solvang håper det kommer muligheter for endringer i kompensasjonsordningen slik at nyoppstartede selskaper også blir inkludert.

– Jeg tror regjeringen hadde kommet langt med det, sier hun håpefullt.

– Så får vi håpe det her ikke varer så lenge.