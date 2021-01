Les dagens VG her!

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at ryggsmerter kan være et første symptom på corona, og at man derfor skal være obs på det. Les mer om dette i dagens avis.

VG

Publisert: Nå nettopp

Vi gir deg også et eget bilag der du finner både trenings- og kostholdstips. Sjekk ut en helt egen meny med måltid for en hel uke.

Og se bildene fra kongens besøk i skredområdene i Gjerdrum og nye dronebilder som viser omfanget av katastrofen.

Dette – og mye mer – i dagens VG!